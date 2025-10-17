www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Aerobinės gimnastikos medalis iš Bulgarijos

"Suvalkiečio" inf.

Bulgarijos mieste Plovdive vyko tarptautinės aerobinės gimnastikos varžybos „PLOVDIV OPEN CUP 2025“, kuriose dalyvavo sportininkai ir iš Lietuvos.

Benas Rimša su trenere Irina Kliziene.
Benas Rimša su trenere Irina Kliziene. / Marijampolės SC nuotrauka

Puikiai pasirodęs Marijampolės sporto centro atstovas Benas Rimša iškovojo sidabro medalį. Taip pat varžybose dalyvavo mergaičių trejetas: Raminta Vizgirdaitė, Sofija Mitrulevičiūtė, Iglė Urbonaitė.

Mišri pora Raminta Vizgirdaitė ir Benas Rimša po sėkmingos kvalifikacijos pateko į finalą ir iškovojo 5 vietą.

Sportininkų trenerė Irina Klizienė.

