Aerobinės gimnastikos medalis iš Bulgarijos
Bulgarijos mieste Plovdive vyko tarptautinės aerobinės gimnastikos varžybos „PLOVDIV OPEN CUP 2025“, kuriose dalyvavo sportininkai ir iš Lietuvos.
Puikiai pasirodęs Marijampolės sporto centro atstovas Benas Rimša iškovojo sidabro medalį. Taip pat varžybose dalyvavo mergaičių trejetas: Raminta Vizgirdaitė, Sofija Mitrulevičiūtė, Iglė Urbonaitė.
Mišri pora Raminta Vizgirdaitė ir Benas Rimša po sėkmingos kvalifikacijos pateko į finalą ir iškovojo 5 vietą.
Sportininkų trenerė Irina Klizienė.
