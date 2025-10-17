Marijampolės TV, Priklausomybės ligų institutas ir Bokšto klubas – po vienu sparnu
Pasklidus kalboms, kad „kažkas vyksta Marijampolės televizijoje“ pasidomėjome: ar išliks ši viešosios informacijos skleidėja Sūduvos sostinėje?
Oficialu: vyksta reorganizacijos procesas. VšĮ Marijampolės televizija jungiama prie VšĮ Atviros visuomenės forumo (ši informacija pateikta Registrų centro rugpjūčio 1 d. Informaciniame leidinyje Nr. 2025-213). Po reorganizavimo, kaip teigiama minėtame leidinyje, baigs veiklą ne tik VšĮ Marijampolės televizija, bet ir dar dvi įmonės, kurios prijungiamos prie VšĮ Atviros visuomenės forumo ir veiklą tęs jau po jos sparnu.
„Nuostoliai buvo dideli“
Portalo rekvizitai.vz.lt informacijoje skelbiama, kad 2024 m. VšĮ Marijampolės televizijos finansinėse ataskaitose fiksuotas 210 089 Eur grynasis nuostolis. Spalio 2 d. ši VšĮ turėjo 2468,43 Eur pradelstą mokesčių nepriemoką, tačiau šiuo metu įsiskolinimų „Sodrai“ ar Valstybinei mokesčių inspekcijai nebėra.
Pasidomėjome, ar reorganizaciją lėmė tūkstantiniai nuostoliai, o gal kitos priežastys?
Vienas iš VšĮ Atviros visuomenės forumo dalininkų, pageidavęs likti neįvardintas, teigė, kad po reorganizacijos visas teises ir pareigas, licencijas ir leidimus perims šis – VšĮ Atviros visuomenės forumas. „Tai tik sustambinimas, kad nebūtų tiek viešųjų įstaigų (kartu su Marijampolės televizija šiame sąraše yra ir VšĮ Bokšto klubas, esanti Varėnos r. sav., ir VšĮ Lietuvos priklausomybės ligų institutas, esantis Vilniuje – red.). Taip lengviau valdyti procesus ir optimizuoti kaštus“, – teigė pašnekovas.
Jis patvirtino, kad nors pastaraisiais metais Marijampolės televizijos rezultatai buvo nuostolingi, reorganizacija nėra tiesiogiai su tuo susijusi. „Taip, tai nebuvo laiminga veikla, taip, nuostolis didžiulis, teisingai. Bet būtų neteisinga sakyti, kad Marijampolės televizija baigia veiklą. Ji tęsis“.
Kaip matyti iš portale rekvizitai.vz.lt skelbiamos informacijos, VšĮ Marijampolės televizijoje šiuo metu nebėra registruotų darbuotojų. Tai nereiškia, kad žinios ar laidos pasidaro pačios, be žmonių (yra įvairios darbo ir užimtumo teisinės formos Lietuvoje: veikla pagal individualios veiklos pažymą, pagal verslo liudijimą, autoriniai (civiliniai) santykiai ir kt.). Pasak pašnekovų, darbuotojų nebuvimas palengvina reorganizavimo procesus. Po reorganizacijos situacija gali keistis.
Apie „užklasinę veiklą“ ir susikaupusius nuostolius
Vilniuje registruotos VšĮ Atviros visuomenės forumo vadovė yra marijampolietė Ramona Šilerytė-Cvirkienė, ji – ir neseniai pareigas pradėjusi eiti Sasnavos seniūnijos seniūnė. Prieš tai (nuo 2023 m. balandžio iki 2025 m. gegužės pabaigos) ji vadovavo Marijampolės televizijai. Kol kas dvigubas pareigas einanti moteris sakė, kad „užklasinės veiklos“ po reorganizacijos nebeliks. Mat šis procesas prasidėjo dar prieš jai pradedant eiti naujas (seniūno) pareigas. Kaip sakoma, perkėloje arkliai nekeičiami: reikia užbaigti reorganizaciją, kuri jau yra finišo tiesiojoje.
Paklausta, kas lėmė, kad 2024 metais susikaupė 210 089 Eur nuostolis, R. Šilerytė-Cvirkienė paaiškino, jog, jai pradėjus dirbti, televizija neturėjo nei tinkamos technikos, nei pakankamai žmonių. Pasak jos, tai buvo investicija veiklai atnaujinti.
Šiuo metu nėra aišku, kas po reorganizacijos vadovaus televizijai – tai nuspręs akcininkai. Gali būti, kad veiklą ir toliau prižiūrės Šiaulių televizijos (dabar „Etaplius TV“) atstovas.
Seniūnės darbas turi būti prioritetinis
Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda teigė, kad apie reorganizaciją buvo informuotas susitikimo su Šiaulių televizijos atstovėmis metu prieš keletą mėnesių.
„Buvo paaiškinta, kad kelios regioninės televizijos bus jungiamos į vieną įstaigą, kad būtų optimizuoti valdymo kaštai, bet žiūrovams įprastos laidos ir transliacijos išliks, juridinių pasikeitimų jie nepajus“, – „Suvalkiečiui“ sakė P. Isoda.
Pasak mero, prieš keletą metų įstatymai įpareigojo Savivaldybę parduoti televiziją, tai ir buvo padaryta. Šiuo metu Marijampolės televizija su Savivaldybe susijusi tuo, kad yra laimėjusi viešąjį pirkimą, pagal kurį transliuojama laida „Savivaldybės aktualijos“.
Komentuodamas R. Šilerytės-Cvirkienės dvigubas pareigas, meras patvirtino, kad Administracijos darbuotojai po darbo valandų gali dirbti kituose darbuose, Savivaldybės administracijos leidimo gauti nereikia: „Esame sutarę, kad seniūnės darbas – pirmiausia, o jeigu laisvu nuo darbo laiku žmogus užsiima kitomis veiklomis, mes negalime riboti šios laisvės.“
Pasikeis tik iškaba?
Ar po reorganizacijos kaip nors pasikeis Marijampolės televizijos iškaba – matysime. Taip pat matysime, ar keisis ir pati televizija, tapusi Atviros visuomenės forumo dalimi.
