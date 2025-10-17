Muziejų bendradarbiavimo rezultatas – spalvinga paroda
Praėjusią savaitę, ketvirtadienį, Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejuje atidaryta Lenkijos Suvalkų krašto muziejaus paroda „Abipus sienos“. Ši paroda – tai dviejų kaimyninių šalių ir susigiminiavusių miestų bendradarbiavimo rezultatas. Tai jau ne pirmoji Suvalkų krašto muziejaus paroda Marijampolėje, o mūsų muziejus taip pat rengiasi dalį savo eksponatų nuvežti į Suvalkus.
Paroda „Abipus sienos“ pristato lenkų ir lietuvių menininkų, tarp jų ir gerai žinomo Stasio Eidrigevičiaus, kūrinius. Dailininkus jungia Suvalkija (Sūduva) ir Vilnius – kultūros, mokslo, meno centras. Dešimtys gyvenimo kelių ir pasirinkimų susipynė į menininkų likimus, kuriuos ir suvienijo ši spalvinga Suvalkų krašto muziejaus tapybos kolekcija.
Pasak muziejininkės Jolitos Bičkienės, kuri rūpinosi, kad paroda atkeliautų į Marijampolę, mūsų ir Suvalkų savivaldybės draugauja jau tris dešimtmečius, ir būtent tai progai yra pritaikyta ši paroda iš Suvalkų. „Kaip matome, mūsų galerijoje šiandien daug įvairių menininkų, įvairios stilistikos darbų. Beveik visus juos vienija glaudus ryšys su Lietuva. Tai kūrėjai, nuolat ir aktyviai formavę stiprų kultūrinį lauką Lietuvoje, ypač Vilniuje, Vilniaus krašte. Manau, kad šiuo ypač nestabiliu laikotarpiu būtina išlaikyti šį svarbų, aktualų ir ilgai brandinamą ryšį tarp mūsų“, – teigė muziejininkė.
Į parodos atidarymą atvykęs Suvalkų krašto muziejaus direktorius, archeologas, humanitarinių mokslų daktaras Ježis Bžozovskis (Jerzy Brzozowski), vadovaujantis šiam muziejui nuo 1998 metų, sakė, kad abiejų muziejų draugystė tęsiasi jau nemažai metų ir per tą laiką į Marijampolę buvo atvežta ne viena paroda iš Suvalkų. Pasak jo, dar pernai Suvalkų krašto muziejuje apsilankė Marijampolės muziejaus vadovė Rima Striaušienė su kolegomis ir aptarė būsimą bendradarbiavimą bei pasikeitimą parodomis.
– Šiandien mes apžiūrėjome jūsų fondus ir aptarėme, kokius eksponatus iš Marijampolės muziejaus kolekcijos galėtume parodyti Suvalkuose. Atrinkome darbus ir autorius, kuriuos pristatysime pas mus ateinančiais metais. Esu tikras, kad abiejų kaimyninių šalių muziejų bendradarbiavimas sėkmingai tęsis ir toliau, – teigė svečias.
R. Striaušienė „Suvalkiečiui“ sakė, kad kitais metais planuojama į Suvalkus nuvežti mūsų muziejaus fonduose saugomus žinomo menininko Romano Krasninkevičiaus darbus. Pasak jos, tai bus pirmas kartas, kai Marijampolės muziejaus eksponatai bus pristatyti Suvalkuose. Be to, ateinančiais metais numatyta ir nemažai parodų kituose Lietuvos miestuose, kur bus eksponuojami mūsų muziejaus fonduose saugomi kūriniai.
Parodos kuratorė Eliza Ptašynska (Eliza Ptaszynska) plačiau papasakojo apie kiekvieną menininką, kurio darbai pristatomi parodoje „Abipus sienos“, kalbėjo apie kūrėjų ryšius su Lietuva ir Vilniumi. Pasak jos, lietuviai gerai žino jau daug metų Varšuvoje gyvenančio S. Eidrigevičiaus darbus.
Šis menininkas žinomas daugelyje šalių, vienas jo sieninės tapybos darbas, sukurtas „Malonny“ simpoziumo metu, puošia ir Marijampolės senamiestyje esantį namą. Suvalkų krašto muziejus fonduose saugo net 45 šio menininko darbus, kuriuos jiems nupirko ir padovanojo Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenanti kraštietė. Į Marijampolę atvežti šeši įspūdingi šios kolekcijos kūriniai.
Anot kuratorės, apie kiekvieną parodoje pristatomą menininką, jo kūrybinį kelią galima kalbėti ilgai. Vieni jų gyveno ir kūrė dar XX amžiaus pradžioje, kiti tebekuria ir dabar. „Manau, kad šios parodos poveikis yra nemažas, visi šie paveikslai puikiai dera tarpusavyje. Šalia paveikslų yra ir trumpas autorių pristatymas, tad linkiu susipažinti ir atrasti“, – sakė kuratorė.
Renginio metu kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus muzikines miniatiūras, įkvėptas dailininko S. Eidrigevičiaus darbų, atliko fortepijoninis trio: Ugnė Lamsaitytė (fortepijonas), Paulina Banaitytė (smuikas) ir Lukrecija Kalinauskaitė (violončelė). Jos pagrojo ir kitų autorių kūrinių.
Paroda bus eksponuojama iki ateinančių metų sausio 15 dienos.
