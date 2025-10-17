www.suvalkietis.lt
Nei „Volvo“, nei pinigų

Sukčiams pavyko apgauti Šakių rajono gyventoją. Nusikaltėliai „Autogidas.lt“ paviešino skelbimą, kad parduoda 2006 metais pagamintą automobilį „Volvo“.

Devyniolikmetis pirkiniu susidomėjo ir susisiekė su pardavėju. Šis užsiprašė rankpinigių. Šakių rajono gyventojas į pardavėjo sąskaitą pervedė 490 eurų. Gavęs pinigus prekeivis dingo. Šakių gyventojas iki šiol automobilio nesulaukė, neatgavo ir pinigų.

Tokie sukčiavimai gana dažni. Rugsėjo mėnesį Marijampolės apskrities Vyriausiame policijos komisariate dėl sukčiavimo buvo pradėti devyni ikiteisminiai tyrimai.

