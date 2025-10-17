Sprendimai prie abiturientų brandos egzaminų rezultatų pridėti po dešimt taškų neteisėti
Trečiadienį Generalinė prokuratūra pranešė, kad vertinimo komitetų posėdžio protokoliniai sprendimai, kuriais nuspręsta pridėti dešimt taškų kiekvienam abiturientui visuose egzaminuose, išskyrus lietuvių kalbos, „prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, konstituciniams teisėtumo ir teisinio tikrumo principams“.
Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad teisiškai komitetų ydingų sprendimų galiojimas yra pasibaigęs, prokurorui nėra teisinio pagrindo taikyti viešojo intereso gynimo priemones ir kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su abstrakčiu prašymu dėl norminių administracinių aktų – komitetų posėdžių protokolinių sprendimų teisėtumo ištyrimo. Dėl to prokuratūra atsisakė taikyti viešojo intereso gynimo priemones.
Pasak prokuratūros, egzaminų vertinimo komitetų darbo reglamento nuostata, pagal kurią komitetas priima sprendimus dėl egzamino išlaikymo ribos, prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams – Švietimo įstatymo ir bendriesiems viešojo administravimo ir teisėkūros principams.
Prokuratūra Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją įpareigojo spręsti, kaip pašalinti nustatytus pažeidimus.
Atsisakydama ginti viešąjį interesą prokuratūra įvertino, kad šių metų valstybinių brandos egzaminų sesija yra pasibaigusi, egzaminus laikiusių kandidatų darbai įvertinti, rezultatai patvirtinti ir paskelbti. Rezultatų pagrindu jau įvyko priėmimas į aukštąsias ir kitas mokyklas, laikiusieji egzaminus sudarė sutartis su mokymo įstaigomis.
rendimų pridėti taškų panaikinimas sukeltų prielaidas peržiūrėti visą šių metų priėmimą į aukštąsias mokyklas procesą, kas „turėtų neabejotinai didelį poveikį jau susiklosčiusių santykių švietimo srityje stabilumui ir susiformavusiems į aukštąsias ir kitas mokyklas 2025 metais įstojusių asmenų lūkesčiams“.
Generalinei prokuratūrai konstatavus, kad sprendimas prie abiturientų egzaminų rezultatų pridėti po 10 taškų buvo neteisėtas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) tikina, kad tokio teiginio prokuratūros siųstame sprendime nėra. Pasak jų, šis vertinimas atsirado tik visuomenei išplatintame pranešime.
„Prokuratūros sprendime, kurį gavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, nėra konstatuota, kad sprendimas visiems laikiusiems pridėti dešimt balų yra neteisėtas. Teiginys apie „prieštaravimą imperatyvioms įstatymo nuostatoms, konstituciniams teisėtumo ir teisinio tikrumo principams“ minimas tik Generalinės prokuratūros pranešime spaudai, tačiau ne oficialiame ministerijos gautame sprendime. Oficialiu dokumentu ministerija visgi laiko prokuratūros nutarimą, o ne pranešimo spaudai tekstą“, – dėstoma ŠMSM pranešime spaudai.
Visgi, pasak ŠMSM, prokuratūra konstatavo tam tikrų prieštaravimų Švietimo įstatymui, šie pažeidimai buvo nedelsiant pašalinti.
Be to, ministerija akcentuoja, kad nepridėjus dešimties taškų, dalies egzaminų neišlaikiusių mokinių būtų 7–10 kartų daugiau nei pernai.
„Sprendimas pridėti 10 taškų buvo grįstas visų valstybinių brandos egzaminų rezultatų statistine informacija ir mokinių mokymosi aplinkybių įvertinimu: pereita prie ugdymo pagal atnaujintas ugdymo programas, taip pat mokiniai laikė valstybinius brandos egzaminus, kurių reikalavimai buvo didesni nei ankstesniais metais“, – teigia ŠMSM.
Parengta pagal Generalinės prokuratūros ir ŠMSM pranešimus
