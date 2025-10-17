www.suvalkietis.lt
Ugnies padaryti nuostoliai nemaži

"Suvalkiečio" inf.

Vilkaviškio rajono priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai trečiadienį gavo pranešimą, kad Kybartų seniūnijos Vilkupių kaimo sodyboje kilo gaisras.

Asociatyvi Ričardo Pasiliausko nuotrauka

Kaštonų gatvėje užsidegė ūkinis pastatas. Jame buvo laikomi įvairūs namų apyvokos daiktai, šienas.
Atskubėjus ugniagesiams gaisras jau buvo įsismarkavęs, ugnis siautė pastate.

Per gaisrą nudegė apie 60 m² stogo dangos, vietomis pradegė medinė perdanga, sudegė ar buvo sulieta vandeniu apie penkios tonos šieno bei kiti namų apyvokos daiktai. Gaisrininkams pavyko išgelbėti šalia esantį garažą su sandėliuku.

Gaisro priežastis tiriama.

