„Draugai draugams“: muzikinė dovana senjorams
Saulėtą spalio popietę Sasnavos bibliotekoje tvyrojo ypatinga šiluma ir jaukumas. Čia vyko šventė, skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti. Tai buvo gražios bendrystės ir dėmesio vyresniajai kartai akimirkos, suvienijus muzikai, literatūrai ir nuoširdumui. „Spalio auksu pasidabinusi gamta tyliai primena apie laiką. Apie jo trapumą, brangumą ir grožį. Kaip ruduo dovanoja brandą ir spalvų gausą, taip ir Jūs, mieli senjorai, dovanojate mums išmintį, šilumą bei neįkainojamas gyvenimo pamokas.“
Sasnavos parapijos klebonas Linas Baltrušaitis tarė šiltą sveikinimo žodį susirinkusiems. Jo prasmingi palinkėjimai ir pagarba tapo gražia įžanga į visą popietės programą. Renginio metu skambėjo nuoširdžios, visiems artimos ansamblio „Draugai“ (vadovė Marija Grybienė) atliekamos dainos, pripildžiusios erdvę šviesių emocijų ir gyvos bendrystės jausmo. Jautriais žodžiais apie vyresnio amžiaus grožį, išmintį ir gyvenimo brandą dalijosi Roma Alaunienė, kurios mintys palietė kiekvieno klausytojo sielą. Savo muzikinėmis dovanomis džiugino ir dainininkas Alvydas Knyza – jo atliekamos dainos nepaliko abejingų, o sukurtas ypatingas emocinis ryšys kvietė prisiminti gražiausias gyvenimo akimirkas.
Popietę vainikavo literatės Aldonos Murauskienės pristatyta literatūrinė kelionė M. K. Čiurlionio takais, leidusi pasinerti į menininko kūrybos pasaulį, jo biografiją ir net pasijusti tarsi jo sukurtų peizažų dalimi. Tai buvo subtilus pasakojimas apie menininko kūrybą, lydimas įkvėpimo ir pagarbos mūsų kultūros paveldui.
Ši prasminga popietė dar kartą priminė, kad senjorystė – gražus, šviesus ir turiningas gyvenimo etapas, išminties, širdies šilumos ir gyvenimo spalvų kupinas laikas. Dėkojame visiems, kurie dalyvavo, kūrė ir dalijosi savimi.
Būkime kartu, nes bendrystė neturi amžiaus!
Aušra VALAITIENĖ, Sasnavos bibliotekos bibliotekininkė