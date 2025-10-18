Igliaukos bažnyčioje naujai suskambėję vargonai džiugina žmones
Igliaukos Šv. Kazimiero bažnyčios vargonai, ilgą laiką reikalavę remonto, pagaliau atgavo savo pirminį grožį. Po kelių mėnesių restauravimo darbų instrumentas vėl džiugina parapijiečius ir lankytojus skaidriu, galingu skambesiu.
Instrumentas prašyte prašėsi remonto
Pasak Igliaukos Šv. Kazimiero parapijos klebono Remigijaus Maceinos, prieš tai dirbdamas Liudvinave, Šv. Liudviko bažnyčioje, buvo užsakęs meistrus, kurie suremontavo vargonus. Po kruopštaus restauravimo senieji garsai suskambėjo naujai.
Klebonui atėjus dirbti į Igliaukos Šv. Kazimiero parapiją, paaiškėjo, kad ir šiems vargonams reikia restauravimo. „Instrumentas labai jautrus, įtakos jo būklei turi nepastovūs orai, o juk mūsų bažnyčiose žiemą šalta, vasarą karšta. Tad ėmiau galvoti, kur rasti lėšų, kad vargonai būtų profesionaliai suremontuoti, niekas anksčiau rimtai į tai nežiūrėjo“, – pasakojo kun. R. Maceina.
Pasak Šv. Kazimiero parapijos klebono, pagalbos jis kreipėsi į Marijampolės savivaldybės administraciją. Savivaldybė iš biudžeto vargonų remontui skyrė 18 tūkst. eurų. Taip pat prie šių darbų restauravimo finansiškai prisidėjo Igliaukos krašto žmonės: ūkininkas Kęstutis Mykolaitis, verslininkas Darius Bernota, bitininkas Gintautas Astašauskas, buvęs vargonininkas Juozas Gurevičius.
Vieni geriausių restauratorių – Suvalkijoje
Vargonų restauravimo darbai buvo patikėti Kazlų Rūdoje įsikūrusiai „Sūduvos vargonų dirbtuvei“. Čia dirbantys meistrai Algis Stepanauskas ir Gintautas Pilypaitis turi ilgametę patirtį su senoviniais instrumentais. Vyrai vargonus remontuoja nuo 1987 metų.
Pasak jų, dabar užsakymų sumažėję, šis instrumentas tampa nebe toks paklausus, kaip anksčiau, kiti į maldos namus įsileidžia gitaras. Marijampolės regione meistrų rankų dėka ne vienoje bažnyčioje atgimęs vargonų skambėjimas. A. Stepanauskas ir G. Pilypaitis vargonus restauravę Šunskų šv. Marijos Magdalietės, Liudvinavo šv. Liudviko parapijos bažnyčiose.
Vargonų restauravimo darbai Igliaukos Šv. Kazimiero bažnyčioje truko kelis mėnesius. Meistrų teigimu, darbo buvo daug, vargonai labai apleisti, pagraužti kinivarpų. Restauratoriai išardė visą vargonų mechanizmą, pakeitė susidėvėjusias dalis, išvalė dulkes ir atkūrė autentišką vamzdžių sistemą. Vamzdyno intonavimas pabėgęs, nes jis buvo suspaustas. Kiekviena detalė – nuo vamzdžių iki sudėtingų mechanizmų – buvo kruopščiai atnaujinta, siekiant išsaugoti autentišką skambesį.
Pasak meistrų, vargonai išsiskiria retu konstrukcijos sprendimu, todėl reikėjo daug preciziškumo ir kruopštumo, kad būtų išsaugotas jų unikalus tembras. „Visas instrumentas buvo gerokai susidėvėjęs, pabiręs, dalis detalių išlūžusios, teko įklijuoti naujas. Dėjome naujas dumples, padarėme naują pakylą, nes senoji buvo pagraužta kinivarpų, bet kuriuo laiku galėjo subyrėti“, – pasakojo A. Stepanauskas.
Meistrai, ardydami vargonų mechanizmą, aptiko senų 1928 metų laikraščių, kuriais buvo klijuoti plyšiai. Pagal tai galima spręsti, kad vargonai bažnyčioje buvo įrengti ar remontuoti beveik prieš šimtą metų ir tapo neatsiejama šių maldos namų istorijos dalis.
Puikus skambesys neliko nepastebėtas
– Labai džiaugiuosi, kad vargonai restauruoti – dabar jie skambės geriau ir skaidriau. Man tai itin svarbu, nes vargonai bažnyčioje yra pagrindinis sakralinis instrumentas. Sakralinėje aplinkoje jie ne tik atlieka savo tiesioginę funkciją, bet ir tampa svarbia sakralinės muzikos bei liturgijos dalimi. Jų muzika padeda chorui giedoti – tai tarsi bažnyčios širdis, kaip ir altorius, – sakė kun. R. Maceina.
Kunigas planuoja, kad dabar turės galimybę bažnyčioje surengti sakralinių renginių, kviestis rimtus koncertmeisterius.
Pasak Šv. Kazimiero parapijos klebono, sutvarkyti vargonai nudžiugino ir parapijiečius. „Kai instrumentas po restauravimo suskambėjo pirmą kartą, lauke buvusios moterys manė, kad į bažnyčią atvyko orkestras. Lenkų piligrimai, bažnyčioje išgirdę vargonais grojantį Leoną Kisieliauską, kartu ėmė giedoti – taip juos paveikė liturginė muzika. Labai norėčiau dar sutvarkyti ir Gudelių bažnyčios vargonus, – kalbėjo kun. R. Maceina.