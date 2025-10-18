Krevetės su šonine ir apelsinų padažu
Šį kartą Marijampolės profesinio rengimo centro (MTEC) mokytojos Kristinos Dembinskienės virėjo profesijos mokinė Kamilė Valatkevičiūtė gamino krevečių užkandį. Kamilė pasakoja, kad šis patiekalas lengvai pagaminamas, o skonių derinys suteikia įdomumo ir išskirtinumo.
Reikės:
- 6 didelių krevečių,
- 6 šoninės riekelių,
- ½ citrinos sulčių,
- 1 česnako skiltelės,
- tarkuotos citrinos žievelės,
- druskos.
Padažui:
- 100 ml šviežiai spaustų apelsinų sulčių,
- 100 g sviesto (dalinti į dvi dalis po 50 g),
- 1 česnako skiltelės,
- 1 v. š. sojos padažo,
- 1 a. š. tarkuotos apelsino žievelės,
- druskos.
Išdarinėjame krevetes, nulupdami šarvelius ir palikdami uodegėles.
Išspaudžiame citrinos sultis, įtarkuojame česnaką ir citrinos žievelės, pasūdome. Sudedame į šį mišinį krevetes ir paliekame kelioms minutėms pasimarinuoti.
Vyniojimas ir kepimas: kiekvieną krevetę apvyniojame šoninės riekele, sudedame į skardą ir kepame orkaitėje apie 10 min. 180 °C temperatūroje.
Gaminame padažą: 50 g sviesto ištirpiname prikaistuvyje, dedame smulkintą česnaką, šiek tiek pakepame. Tada pilame sojos padažą, apelsinų sultis, dedame tarkuotos apelsino žievelės. Verdame, kol išgaruos pusė skysčio. Sudedame likusį sviestą, druską, maišome, kol ištirps ir paliekame padažą atvėsti – jis turi sutirštėti. Patiekiame jį su krevetėmis.
Skanaus!