Pristatyta Marijampolės trečiojo amžiaus universiteto penkmečio knyga „Gyvenimas tęsiasi: stotelė TAU“
Marijampolės trečiojo amžiaus universitetas (TAU) naujus mokslo metus pradėjo ne tik gražiu mokslo metų atidarymo renginiu. TAU parengė, išleido ir visuomenei bei savo bendruomenei pristatė penkmečio knygą „Gyvenimas tęsiasi: stotelė TAU“. Leidinyje nugulė senjorų prisiminimai, fakultetų dekanų mintys ir išskirtinių svečių įspūdžiai iš nepamirštamų susitikimų. Ketvirtoji TAU penkmečio knyga jau yra tapusi simboliniu sustojimu, raginančiu apmąstyti prabėgusius metus, pasisemti įkvėpimų ateinantiems, dar daugiau nuotykių žadantiems metams.
21-uosius mokslo metus TAU pradėjo daugiau nei 750 studentų. Įstaigos direktorės Onos Sakalauskienės teigimu, šis skaičius kasmet tik auga. TAU lanko ne tik marijampoliečiai, bet ir senjorai iš aplinkinių miestų, kaimiškų vietovių. Universitetas turi studentų iš Punsko lietuvių bendruomenės, todėl, anot pašnekovės, galima jį vadinti ir tarptautiniu.
„Daugiausia dėmesio sulaukia Psichologijos fakultetas, nors TAU siūlo studijas dar 12-oje skirtingų sričių. Taip pat Universiteto studentai gali prisijungti prie meno kolektyvų, kurių čia net keturi: moterų vokaliniai ansambliai „Jaunystės aidas“ ir „Gija“, linijinių šokių studija, folkloro ansamblis „Senapilė“, – pasakoja TAU vadovė O. Sakalauskienė.
Simboliška, kad Marijampolės TAU naujieji mokslo metai prasidėjo spalio 1-ąją – Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. Išskirtinėje, Marijampolės kultūros centre vykusioje šventėje, apie kurią savo skaitytojams jau pasakojome, kaip tik ir buvo pristatyta naujoji TAU penkmečio knyga „Gyvenimas tęsiasi: stotelė TAU“.
Tai – prisiminimų albumas, tapęs gražia tradicija, liudijančia pačius geriausius prisiminimus iš studijų TAU laikų.
„Nusprendėme, kad tegul kalba tie, kurie prisidėjo prie veiklų, skaitė paskaitas, lankėsi pas mus, todėl 2020–2025-ųjų knygoje atsispindi fakultetų dekanų nuomonės apie universitetą, senjorus“, – sako O. Sakalauskienė.
Paties populiariausio – Psichologijos – fakulteto dekanė Rima Klasavičienė skaičiuoja jau dvi dešimtis vadovavimo metų. Ji knygoje atskleidžia, kad psichologijos dalyką senjorai renkasi kaip kelią į gilesnį savęs ir pasaulio pažinimą. „Psichologijos žinios jiems padeda gerinti bendravimą su artimaisiais, spręsti problemas, gilinti tarpusavio santykius. Paskaitose įgytos žinios naudingos valdant streso, baimių situacijas, ugdant psichologinį atsparumą prisitaikant prie naujovių“, – TAU penkmečio istorijoje dalijasi R. Klasavičienė.
Tarptautinių projektų vadovės Lilijos Zableckienės dėka universitetas jau trejus metus dalyvauja „Erasmus+“ programoje. „Kelionių metu senjorai geriau pažįsta šalį ir miestą, kuriame lankosi. Mūsų universitete galima mokytis dviejų užsienio kalbų: vokiečių ir anglų, todėl tai tampa ir iššūkiu, ir praktine galimybe tobulinti savo įgytas žinias svetur“, – komentuoja TAU direktorė O. Sakalauskienė.
Nuo 2022 m. vykdomuose „Erasmus+“ projektuose iš pradžių dalyvavo fakultetų dekanai ir meno kolektyvų vadovai, kurie savo laiką neatlygintinai skiria TAU veikloms. Jie stažavosi Prancūzijoje, Italijoje ir Lenkijoje. Vėliau TAU kelionės tęsėsi Kroatijoje, Airijoje ir Prancūzijoje. Čia sudalyvauta daugelyje praktinių užsiėmimų, susijusių su streso valdymo, psichinės ir fizinės sveikatos sąmoningumo stiprinimo įgūdžiais.
Į trečiąją kelionę leidosi ir universiteto studentai. Jų stažuočių šalių sąrašas irgi platus: Kipras, Serbija, Lenkija, Ispanija, Graikija ir Čekija. Studentų uždavinys programų metu – susipažinti su aplankytos šalies kulinariniu paveldu, o grįžus į Marijampolę, panaudojant naujai įgytus skaitmeninius įgūdžius (mobilografiją, „Google“ žemėlapius, kalbos vertimo, dirbtinio intelekto programėles ir pan.) pateikti TAU bendruomenei aplankytos šalies receptus.
Knygoje „Gyvenimas tęsiasi: stotelė TAU“ įamžintos ir šilčiausios Universiteto svečių mintys. Tarp žinomų lankytojų – aktorė Larisa Kalpokaitė, gamtininkas Selemonas Paltanavičius, iliuzionistas Mantas Wizard, aktorė Nijolė Narmontaitė, rašytoja Aldona Ruseckaitė, žurnalistė Ugnė Siparė, laidų vedėja Gabrielė Martirosian, Seimo nariai ir net Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda. Jo Ekscelencija paskutinį kartą Marijampolėje lankėsi praėjusių metų spalio 1-ąją, kai Marijampolės TAU šventė 20-ųjų mokslo metų pradžią.
