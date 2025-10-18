www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Meno mokyklos direktorius nebedirba

"Suvalkiečio" inf.

Marijampolėje pasklido žinia, kad nebedirba Meno mokyklos direktorius Valentinas Butanavičius, jai vadovavęs nuo 2022 metų rugpjūčio. Ar tai tiesa ir kokios priežastys, teiravosi ir „Suvalkiečio“ skaitytojai.

Meno mokyklos vadovas Valentinas Butanavičius iš darbo pasitraukė šalių susitarimu. / Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis į šį paklausimą atsakė taip: „Direktoriaus paskutinė darbo diena – 2025 m. spalio 10 d. Sutartis nutraukta šalių susitarimu.

Bus skelbiamas konkursas, bet į švietimo įstaigą (vadovo pareigas – red. past.) visos procedūros labai ilgai užtrunka. Laikinai funkcijos pavestos pavaduotojai ugdymui Daivai Žardeckienei.“

1 komentaras
  1. Irena sako

    Kas išdrįs eiti į jo vietą? Marijampolėje geresnio neatsiras. Labai gaila.

