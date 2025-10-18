Meno mokyklos direktorius nebedirba
Marijampolėje pasklido žinia, kad nebedirba Meno mokyklos direktorius Valentinas Butanavičius, jai vadovavęs nuo 2022 metų rugpjūčio. Ar tai tiesa ir kokios priežastys, teiravosi ir „Suvalkiečio“ skaitytojai.
Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis į šį paklausimą atsakė taip: „Direktoriaus paskutinė darbo diena – 2025 m. spalio 10 d. Sutartis nutraukta šalių susitarimu.
Bus skelbiamas konkursas, bet į švietimo įstaigą (vadovo pareigas – red. past.) visos procedūros labai ilgai užtrunka. Laikinai funkcijos pavestos pavaduotojai ugdymui Daivai Žardeckienei.“
Kas išdrįs eiti į jo vietą? Marijampolėje geresnio neatsiras. Labai gaila.