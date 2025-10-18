„Spindulio“ kino teatre – moderni vėdinimo įranga
Šiomis dienomis „Spindulio“ kino teatre sumontuota ir pradėjo veikti nauja moderni didžiosios salės vėdinimo sistema. Ant kino teatro stogo įrengtas naujas vėdinimo įrenginys dabar užtikrina nuolatinį šviežio oro tiekimą ir kino seansų, ir kitų renginių metu.
– Anksčiau veikusi senoji sistema buvo sumontuota dar 2000 metais ir turėjo ribotą pajėgumą, todėl žiūrovams ne visuomet buvo užtikrinamos komfortiškos sąlygos. Vasarą salėje dažnai trūkdavo gryno oro, buvo karšta.
Jau užpraeitą vasarą pradėjome galvoti apie sistemos atnaujinimą, kai vieną labai karštą dieną, rodant filmą „Pakalikai“, salėje apalpo vienas jaunasis žiūrovas. Vėdinimo trūkumu skųsdavosi ir senjorai. Tapo aišku, kad būtina ieškoti išeičių. Visas procesas užtruko, nes reikėjo parengti techninį projektą, gauti finansavimą, bet pagaliau viskas išspręsta ir įrenginys sumontuotas, – „Suvalkiečiui“ teigė „Spindulio“ kino teatro direktorė Kristina Dobrovolskienė.
Pasak direktorės, dabar didžiojoje salėje jaučiamas grynas, švarus, be dulkių oras, tad žiūrėti filmus ar dalyvauti kituose renginiuose – gerokai patogiau. Įrenginys lengvai valdomas ir reguliuojamas pulteliu. Naujoji sistema ne tik vėdina, bet ir šildo salę šaltuoju metų laiku, joje palaikoma komfortabili 20 laipsnių temperatūra. Tai padeda kino teatrui sutrumpinti šildymo sezoną ir sutaupyti centralizuoto šildymo sąskaitą.
Naujoji įranga ir jos sumontavimas kainavo 80 tūstančių eurų. 10 tūkst. eurų skyrė pats kino teatras iš savo lėšų, o likusi suma gauta iš Marijampolės savivaldybės biudžeto.
K. Dobrovolskienė sakė, kad žiūrovai jau pajuto ir įvertino naujosios vėdinimo įrangos privalumus. Dabar artimiausiuose planuose – atnaujinti kino teatro mažosios salės vėdinimo sistemą.
– Mažojoje salėje taip pat reikia naujos vėdinimo įrangos, nes ta salė neturi tiesioginio išėjimo į lauką. Labai tikimės, kad ateinančiais metais ir joje pagerinsime sąlygas, įranga ten kainuos gerokai pigiau nei didžiojoje salėje. Planų ir sumanymų turime ir daugiau, svarbu, kad pavyktų gauti finansavimą. Jo tikimės ir iš projektų, ir iš Savivaldybės biudžeto, – sakė kino teatro vadovė.
Anot K. Dobrovolskienės, būtinai reikalingas ir kino teatro laiptinės į antrąjį aukštą remontas, nes patalpa neremontuota nuo 1971 metų. Taip pat planuojama atnaujinti ir antrajame aukšte žaidimų kambarius, sujungiant dvi erdves į vieną ir įrengiant ten mobilią nedidelę kino salę kameriniams renginiams.