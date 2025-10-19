Pirmokai: maži vaikai, dideli reikalavimai
Lietuvos švietimo sistema nuolat keičiasi. Mokiniams keliami vis aukštesni reikalavimai, tikimasi vis geresnių rezultatų. Pirmokai – ne išimtis. Rugsėjį į mokyklas atvedę vaikus, daugelis tėvų nustebo sužinoję, kad iš jų atžalų tikimasi skaitymo ir rašymo pagrindų. Tėvai kelia klausimą: ar ne to vaikai ir mokomi pirmoje klasėje? Ar ne per anksti iš jų reikalaujama to, ko turėtų išmokyti mokykla?
Pagrindus įgyja priešmokyklinėje grupėje
Bendrojo ugdymo planai paskutinį kartą buvo atnaujinti 2022-aisiais. Šiuo metu galiojančiame pradinio ugdymo plane numatyta, kad vaikai, ateidami į mokyklą, turėtų mokėti atpažinti daugelį spausdintinių (didžiųjų) raidžių, jomis užrašyti paprastesnius ar dažnai matomus žodžius, savo vardą, perskaityti pavienius nesudėtingus žodžius, trumpus sakinius ar kelių sakinių nesudėtingus tekstus.
Būsimasis pirmokas taip pat turėtų skaičiuoti pirmyn ir atgal iki 10, atlikti nesudėtingus atimties ir sudėties veiksmus 10 ribose, rikiuoti objektus nuo trumpiausio, iki ilgiausio, nuo mažiausio iki didžiausio ir pan. Svarbu pabrėžti, kad to tikimasi ne iš tėvų – tai įgūdžiai, kuriuos vaikai įgyja pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kuri mūsų valstybėje yra privaloma.
Pataria atkreipti dėmesį į vertybinį ugdymą
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos direktorė Asta Skripkienė sako, kad ateidami į mokyklą pirmokai tikrai neprivalo gebėti skaityti sudėtingų ir ilgų tekstų. „Tokio reikalavimo nėra, tačiau vaikams, kurie į pirmąją klasę ateina turėdami gerus skaitymo pagrindus, ugdymo procesas būna lengvesnis, – atkreipia dėmesį A. Skripkienė. – Pirmokai mokosi ne tik dalykų pagal švietimo programą. Jie pratinasi prie naujos aplinkos, rutinos, atsakomybių ir pareigų. Sunku viską suderinti iš karto. Tie, kurie jau skaito, bando rašyti, adaptuojasi greičiau. Jie patiria mažiau streso, įtampos – pirmas kontaktas su mokykla neatstumia, o sudomina, gerai nuteikia.“
Direktorės teigimu, gerai nusiteikęs mokinys bus labiau motyvuotas, mokykla jam kurs teigiamas asociacijas ir jausmus. Tai labai svarbūs dalykai tolimesniam ugdymo procesui.
Kalbėdama apie vaikų pasirengimą mokyklai, A. Skripkienė aiškina, kad skaitymo gebėjimai geriausiai formuojasi tam tikrame amžiuje, todėl svarbu sudaryti sąlygas natūraliam jų vystymuisi. „Geriausiai skaitymo technika įsisavinama penktaisiais–septintaisiais vaiko gyvenimo metais.
Tuo metu pradėjus mokyti vaiką skaityti, vėliau jam bus lengviau suprasti tekstą, – paaiškina direktorė. – Ir ne tik skaitymas – ne mažiau svarbus ir rankos lavinimas. Nebūtinai piešiant ar braižant linijas – ne visiems tai patinka. Lavinti akies ir rankos koordinaciją galima ir kitais būdais. Badmintonas – puiki alternatyva.“
Pasak pašnekovės, ateinant į pirmąją klasę, visgi svarbiausia ne geri skaitymo ar rašymo įgūdžiai, o socialiniai, elgesio, kultūriniai ir vertybiniai pasiekimai. „Jei vaikas ankstyvame amžiuje išmoks skaityti, rašyti verčiamas, spaudžiamas – nieko gero. Tuomet geriau susitelkti į socialinį ugdymą.
Netingėti su vaiku kalbėtis, pasakoti, aiškinti mums savaime suprantamus dalykus, kurie jiems – nepažintas pasaulis“, – pataria A. Skripkienė. Anot direktorės, aktyviai tėvų gyvenime dalyvavę vaikai, atėję į pirmąją klasę, ne visada puikiai skaito ar rašo, bet labai greitai perpranta dalykus. „Į gyvenimą, kurio nereikėtų slėpti nuo vaiko, rekomenduoju koncentruotis, o ne į konkrečius įgūdžius“, – patarė pašnekovė.
Prasčiau pasirengusių neapleidžia
Tėvai nerimauja, kad vaikui, pradėjusiam mokyklą su silpnesniais įgūdžiais, bus sunku pritapti prie labiau pažengusių bendraamžių. Marijampolės „Saulės“ pradinės mokyklos direktorius Evaldas Taputis tėvus ramina, kad mokytojai tokių vaikų neapleidžia: „Visi pirmokai į mokyklą ateina baigę priešmokyklinio ugdymo programą, kuri, rodos, visoje šalyje vienoda. Iš tiesų, skirtingas ugdymo įstaigas baigusių vaikų pasiekimai būna labai skirtingi. Mokytojai prie to pripratę, prisitaiko prie vaikų ir parenka užduotis bei tempą pagal kiekvieno gabumus.“
„Saulės“ pradinės mokyklos direktorius pripažįsta, kad mokytojai, pasitikdami pirmokus, turi lūkestį, kad jie jau turės neblogus skaitymo ir rašymo pagrindus. Tai padeda vaikams greičiau įsitraukti į mokymosi procesą, įsisavinti informaciją, suprasti užduotis. Vis dėlto pašnekovas perspėjo būsimų pirmokų tėvus neperlenkti lazdos. „Bendradarbiaukite su priešmokyklinio ugdymo įstaiga, mokytoja, kalbėkitės, kas vaikui sekasi, nesiseka. Jokiu būdu nespauskite vaikų. Ankstyvame amžiuje viskas turi vykti per žaidimus, mokymosi procesas turi būti malonus, džiuginantis“, – atkreipė dėmesį E. Taputis.
Ne lyginti, o vertinti vaiko pažangą
Mokyklos vadovų mintims pritaria ir Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos vadovė Asta Kulbokienė bei jos pavaduotoja Rima Baronienė. Pasak administracijos, dažnai klaidingai manoma, kad mokykla, švietimo sistema kelia pirmokams didelius lūkesčius. Iš tiesų, kartais patys tėvai vaikams turi pernelyg didelius reikalavimus.
„Į pirmąsias klases susirenka labai skirtingi vaikai. Skiriasi jų akademiniai pasiekimai, socialiniai, komunikavimo, elgesio įgūdžiai. Labai dažnai tėvai vaikus ima lyginti tarpusavyje. Vienas geriau skaito, kitas – geriau rašo. Reikėtų vengti tokio lyginimo. Tikslinga vertinti individualią vaiko pažangą – ką jis išmoko per tam tikrą laiką, kaip keičiasi jo gebėjimai ir kokiose srityse matyti tobulėjimas“, – sako pašnekovės.
Jų teigimu, pirmokų pažangos skirtumus lemia ne tik skirtingas pasiruošimas. „Į pirmąją klasę ateina ir šešerių, ir septynerių metų vaikai. Vieneri metai reikšmingi ne tik emocinei, bet ir pažintinei vaiko brandai – per juos stiprėja gebėjimas susikaupti, suprasti užduotis ir bendrauti su bendraamžiais“, – atkreipia dėmesį A. Kulbokienė ir R. Baronienė. Anot jų, svarbiausias dalykas ruošiant vaiką pirmai klasei – geras emocinis nusiteikimas. „Eiti koja kojon su vaiku, jam padėti, jį palaikyti – tai labai svarbu.
Aišku, reikalavimai vaikams šiandien yra dideli. Svarbu, kad jie į mokyklą ateitų turėdami pagrindinius gebėjimus ir įgūdžius – tuomet mokytis bus lengviau. Kai kam šis lūkestis kelia abejonių, bet jis pagrįstas. Pasaulis keičiasi, technologijos tobulėja, todėl ir ugdymo procesas turi prisitaikyti prie šiuolaikinių poreikių“, – sako pašnekovės.