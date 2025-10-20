www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Spalio 21 d. „Suvalkietyje” skaitykite:

"Suvalkiečio" informacija

Tai – Apolonas tarp šunų

Europos vokiečių dogų klubo nugalėtoja, gražiausias šuo, gražiausias veislynas, gražiausia pora, „Baltic princess“ titulas, Europos veteranų ir jaunimo nugalėtojai, Pasaulio nugalėtoja ir vicečempionas, įvairių šalių čempionai ir dar daug kitų titulų pelnė Violetos Vosyliūtės šunys.

Didingai atrodantis vokiečių dogas, pasak Violetos Vosyliūtės, labai meilus ir draugiškas šuo. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Vanduo Patilčių kaimo kapinėse – prabanga

Į „Suvalkiečio“ redakciją kreipėsi marijampolietė Jurgita Spūdienė. Pasak moters, vandens stygiaus problema Patilčių kaimo (Marijampolės sav.) kapinėse ją galutinai išvedė iš kantrybės. Teritorijoje yra vandens šulinys, tačiau jis nuolat tuščias. „Prižiūriu kelias kapavietes, vasarą, kai karšta, vandenį vežuosi dešimtimis litrų. Sunku, nepatogu, vargina“, – pripažino moteris ir teigė norinti viešai paklausti, ar neįmanoma kaip nors išspręsti šio klausimo? „Tai – amžiaus problema. Pavasarį, po žiemos, vandens kažkiek šulinyje dar būna, o vėliau – nė lašo“, – akcentavo „Suvalkiečio“ skaitytoja.

Vandens Patilčių kaimo kapinių šulinyje galima pasisemti tik pavasarį. Kitu metų laiku jis būna tuščias. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Atidarytas paskutinis „Via Baltica“ ruožas, sujungęs Lietuvą ir Lenkiją

Vakar Lietuvos Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (Karolis Navrockis) atidarė iš esmės atnaujintą „Via Baltica“ kelio ruožą Kaunas–Marijampolė–Suvalkai, jungiantį Lietuvą ir Lenkiją. Lietuvos ir Lenkijos pagrindinės automagistralės sujungimas simboliškai vyko žymint 234-ąsias Abiejų Tautų Respublikos tarpusavio įžado paskelbimo dienos metines.

Lenkijos ir Lietuvos Prezidentai susitiko ant „Via Baltica“ viaduko. ELTOS/Josvydo ELINSKO nuotrauka

Rotariečių nupirktos priemonės padės raidos sutrikimų turintiems vaikams

Praėjusios savaitės ketvirtadienis buvo džiugi diena Marijampolės ligoninei, čia dirbantiems specialistams ir mažiesiems pacientams bei jų tėveliams. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos skyriuje Marijampolės rotariečių dėka pristatyta atnaujinta erdvė. Logopedės, specialiosios pedagogės kabinetams įsigyta papildoma moderni įranga, kuri suteikia vaikams daugiau galimybių lavėti, pažinti ir patirti džiaugsmą terapijos metu. Įranga labai reikalinga, nes vaikų su įvairiais raidos sutrikimais vis daugėja.

„Rotary“ klubo narys Martynas Mykolaitis, Marijampolės ligoninės direktorius Mantas Čėsna, „Rotary“ klubo prezidentas Andrius Papečkys dėkojo visiems geradariams, prisidėjusiems, kad projektas būtų įgyvendintas. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Komentarai nepriimami.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Marijampoliečiai aukojo pinigus kare tėvų netekusiems Ukrainos vaikams
„Pasivaikščiokit, mintys, iš gyvenimo molio lipintos“
Kultūros ir meno darbuotojų atlyginimai: kiek prisidėti gali savivaldybės?
„Chorų karai“ atgimsta: marijampoliečiai kviečiami palaikyti Rožinį chorą

Įvykiai

Liepsnojo daugiabučio balkonas
Šaltas sausis – karšti pavojai: kodėl daugėja gaisrų ir kaip jų išvengti
Mažųjų Šelvių kaime susidūrė automobiliai
Ankstyvos vyrų mirtys

Verslas

UAB steigimas: pirmieji žingsniai ir pasiruošimas iš anksto
Ukrainos investuotojai taikosi į Marijampolės cukraus fabriką?
Įspūdingame verslo bendruomenės vakare – apdovanojimai ir marijampoliečiams
„Iki“ primena pirkėjams – dar liko laiko panaudoti per metus sukauptus lojalumo taškus

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos