Spalio 21 d. „Suvalkietyje” skaitykite:
Tai – Apolonas tarp šunų
Europos vokiečių dogų klubo nugalėtoja, gražiausias šuo, gražiausias veislynas, gražiausia pora, „Baltic princess“ titulas, Europos veteranų ir jaunimo nugalėtojai, Pasaulio nugalėtoja ir vicečempionas, įvairių šalių čempionai ir dar daug kitų titulų pelnė Violetos Vosyliūtės šunys.
Didingai atrodantis vokiečių dogas, pasak Violetos Vosyliūtės, labai meilus ir draugiškas šuo. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
Vanduo Patilčių kaimo kapinėse – prabanga
Į „Suvalkiečio“ redakciją kreipėsi marijampolietė Jurgita Spūdienė. Pasak moters, vandens stygiaus problema Patilčių kaimo (Marijampolės sav.) kapinėse ją galutinai išvedė iš kantrybės. Teritorijoje yra vandens šulinys, tačiau jis nuolat tuščias. „Prižiūriu kelias kapavietes, vasarą, kai karšta, vandenį vežuosi dešimtimis litrų. Sunku, nepatogu, vargina“, – pripažino moteris ir teigė norinti viešai paklausti, ar neįmanoma kaip nors išspręsti šio klausimo? „Tai – amžiaus problema. Pavasarį, po žiemos, vandens kažkiek šulinyje dar būna, o vėliau – nė lašo“, – akcentavo „Suvalkiečio“ skaitytoja.
Vandens Patilčių kaimo kapinių šulinyje galima pasisemti tik pavasarį. Kitu metų laiku jis būna tuščias. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
Atidarytas paskutinis „Via Baltica“ ruožas, sujungęs Lietuvą ir Lenkiją
Vakar Lietuvos Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (Karolis Navrockis) atidarė iš esmės atnaujintą „Via Baltica“ kelio ruožą Kaunas–Marijampolė–Suvalkai, jungiantį Lietuvą ir Lenkiją. Lietuvos ir Lenkijos pagrindinės automagistralės sujungimas simboliškai vyko žymint 234-ąsias Abiejų Tautų Respublikos tarpusavio įžado paskelbimo dienos metines.
Lenkijos ir Lietuvos Prezidentai susitiko ant „Via Baltica“ viaduko. ELTOS/Josvydo ELINSKO nuotrauka
Rotariečių nupirktos priemonės padės raidos sutrikimų turintiems vaikams
Praėjusios savaitės ketvirtadienis buvo džiugi diena Marijampolės ligoninei, čia dirbantiems specialistams ir mažiesiems pacientams bei jų tėveliams. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos skyriuje Marijampolės rotariečių dėka pristatyta atnaujinta erdvė. Logopedės, specialiosios pedagogės kabinetams įsigyta papildoma moderni įranga, kuri suteikia vaikams daugiau galimybių lavėti, pažinti ir patirti džiaugsmą terapijos metu. Įranga labai reikalinga, nes vaikų su įvairiais raidos sutrikimais vis daugėja.
„Rotary“ klubo narys Martynas Mykolaitis, Marijampolės ligoninės direktorius Mantas Čėsna, „Rotary“ klubo prezidentas Andrius Papečkys dėkojo visiems geradariams, prisidėjusiems, kad projektas būtų įgyvendintas. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
