Virtuvė – ne tik apie maistą
Virtuvė vis dažniau tampa namų scena, kur svarbius vaidmenis atlieka ne tik maistas, bet ir namiškiai. Tai vieta, kur gimsta pokalbiai, planai, kur žaidžia vaikai, kur prie kojų glaustosi keturkojai (nes čia dažnai kas nors skanaus tyčia ar netyčia nukrenta nuo stalo).
Apie tai, kaip keičiasi mūsų virtuvės, kuo jos šiandien gali mus nustebinti ir palengvinti mūsų gyvenimą, kalbamės su Elvyra ir Ignu Andriukaičiais, Marijampolėje, Gedimino g. 32 įsikurūsios įmonės MB „IGRO baldai“ įkūrėjais.
Klientų lūkesčiai
Paklausti, ko šiais laikais iš baldų gamintojų tikisi klientai (estetikos, patogumo, išmaniųjų sprendimų, …?), Elvyra ir Ignas vardija daug elementų:
– Pirmiausia reikia funkcijų ir patogumo. Pavyzdžiui, patogios viršutinės spintelės su pakėlimo mechanizmais (o ne su durelėmis) – nebe naujiena. Bet išlieka amžina problema: aukštis. Kai palubėje esanti spintelė pasiekiama tik pasilipus kopėtėlėmis – džiaugsmo mažai, – šypteli Ignas. – Todėl (ypač žemesnio ūgio) žmonės vis dažniau renkasi mažesnį aukštį arba visai atsisako viršutinių spintelių, perkeldami viską į patogius stalčius apačioje.
Seniau gamintuose virtuvės balduose stalčiai buvo tiesiog talpyklos įrankiams, o visi kiti virtuvės reikmenys keliaudavo į spinteles. Prireikus išsiimti rečiau naudojamą daiktą, tokių spintelių turėtojams pirmiausia reikia patekti iki jo: viską iškraustyti, pasiimti, o paskui vėl visą sudėti atgal. Nesakykit, kad tai labai faina. Dabar vietoje spintelių dažnai gaminami stalčiai – jie tapo didesni, patogesni.
– Pavyzdžiui, gali būti integruotas apšvietimas stalčiuje – sakytume, kad šviečia dėl grožio. Bet, sutikime, tai labai praktiška ir patogu, – sako Elvyra. – Stalčiai gaminami įvairių lygių, gali būti dviejų aukštų konstrukcijos. Brangesni variantai ne tik geriau juda, bet ir atrodo kaip iš dizaino žurnalo. Tai – dizaino ir technologijų derinys.
Paklausti, ar „IGRO baldai“ į stalčius įmontuoja ištraukiamus konteineriais (kaip matome dizaino žurnaluose), pašnekovai sako, kad yra lengva juos pritaikyti, tačiau tai labai pabrangina baldą. Todėl šeimininkams dažniausiai patiems paliekama laisvė pasirinkti norimus konteinerius – buteliams, prieskoniams, virtuvės rankšluosčiams ir pan. Ir mūsų valia – ar pirksime juos iš „Temu“, ar iš garsių gamintojų. O galbūt bet kuriame prekybos centre susirinksime tinkamų išmatavimų konteinerius, pavyzdžiui, kad ir plastikines dėželes – tai labai sutaupys mūsų pinigus.
– Stalčiai vietoj spintelių – logiškas sprendimas. Manome, kad tai – virtuvės ateitis. Kol kas Lietuvoje vis dar įprasta didžiąją virtuvės dalį užkrauti spintelėmis ir lentynomis. Mes užsakovams rodome, rekomenduojame būtent stalčius: atidarai, ir viskas matosi. Nieko nereikia iškraustyti, kai prireikia pipirų ar kočėlo. Įdėjai įdėklą lėkštėms, puodeliams – ir tvarka, ir patogumas, – sako Elvyra.
– Ką manote apie kampines spinteles su besisukančiu mechanizmu viduje?
– Tokia spintelė kainuotų apie 500 eurų. Taip, brangu. O jei be šio mechanizmo? Dažnai būna, kad tas kampines spinteles mes net „atimame“ iš klientų – tenka aiškinti, kad prarandama 60 cm, bet užtat šeima turi du labai funkcionalius stalčius. Ir nereikės iki pusės sulįsti į spintelę (ir dar su žibintuvėliu rankose), kad pasiektumėte ten laikomą valiklį ar kitą į patį kampą įgrūstą daiktą, – sako Elvyra.
Medžio lukštas vietoj masyvo
Įsirenginėjantys virtuvę naujuose namuose ar keičiantys seną į naują visada svarsto, kokį stalviršį, kokias fasadų medžiagas ar spalvas pasirinkti. Ką dažniausiai renkasi klientai?
– „IGRO baldai“ gali pasiūlyti, pavyzdžiui, ąžuolo lukštą, kuris atrodo kaip tikras ąžuolas, bet yra lengvesnis ir praktiškesnis. Tai brangiau nei paprasta baldų plokštė, tačiau pigiau nei ąžuolo masyvas – toks auksinis viduriukas tarp estetikos ir kainos. Gana dažnai užsakovai nori ne tik funkcionalumo, bet ir natūralumo, kai paviršiai „kvėpuoja“ medžiu, o ne plastiku, – sako Ignas. – Tačiau ir baldų plokštės dabar yra kokybiškos, labai patrauklios išvaizdos.
– O akmens stalviršiai populiarūs?
– Kai kurie pirkėjai svajoja apie tvirtą, solidų akmeninį stalviršį – „amžiams“. Tačiau yra ir naujas favoritas – HPL kompaktas. Tai tik 10 milimetrų storio, bet, kaip ir akmuo, vandeniui ir karščiui visiškai atspari medžiaga, – pastebi Ignas. – Modernumo dėmuo – jame kriauklė montuojama iš apačios, o tai yra didelis patogumas, namiškiai tai labai greitai įvertins.
Virtuvės sala
Virtuvės sala (jei yra vietos) – tarsi namų epicentras.
– Dažnai į salą įmontuojame ne tik vyno šaldytuvą, bet ir rozetes bei apšvietimą, kuris vakare sukuria jaukų foną, – pasakoja Elvyra. – Bet jei klientai nori virtuvės saloje įrengti ir kaitlentę, visada perspėjame: gražiai atrodo tik „Pinterest’e“, ne realybėje. Viryklę rekomenduotume montuoti pagrindinėje virtuvės dalyje.
Prakalbus apie kaitlentes, Elvyra pateikia praktišką pavyzdį: užsakovai, kurių virtuvės spintelės (ar stalčiai) yra tik „pirmame aukšte“, dažniausiai perka tokią kaitlentę, kurioje jau įmontuotas gartraukis: taip išvengiama pakabinamų prietaisų. Sakysite, ar tokie gartraukiai gali būti efektyvūs? Tai, kaip ir viskas, priklauso nuo gamintojo bei techninės prietaiso specifikacijos.
Estetika, funkcionalumas, ergonomika
Elvyra primena taisyklę, kad virtuvėje reikėtų paisyti ir ergonomikos: patogiausia, kai šaldytuvas, kriauklė ir kaitlentė yra „darbo trikampyje“, arčiau vienas kito – taip sutaupoma žingsnių, mažiau pavargstama ruošiant maistą. Tačiau renovacijose kartais tenka prisitaikyti prie esamos situacijos, kai virtuvės planą diktuoja vamzdžiai ir rozetės.
– Pati esu projektuotoja, mes visada galvojame ne apie standartinius baldus, bet apie tai, kaip juos pritaikyti žmogui. Nes jam ten reikės gyventi. Klausiame – kokie šeimos poreikiai, koks gyvenimo būdas. Ar virtuvėje dažnai bus gaminama, o gal tik verdama kava ir pasišildomi pusfabrikačiai? Ar šeimoje yra vaikų, galbūt jie namuose važinėja paspirtukais (yra ir tokių atvejų), ar dažnai čia lankosi svečiai ir jiems ruošiamos vaišės? Visa tai turi sugulti į virtuvės baldų projektą, – patirtimi dalijasi Elvyra.
– Estetika neturi kirstis su funkcionalumu. Pavyzdžiui, tikėtina, jog mažieji virtuvėje patikrins baldų atsparumą dažams ir vandeniui, pieštukams ar žaislams. Todėl galime rekomenduoti atsparesnius fasadų paviršius, – pastebi Ignas.
Šiukšlių dėžė – svarbi virtuvės detalė
Paklausti apie mažus, bet genialius sprendimus virtuvėje, Andriukaičiai juokiasi:
– Šiukšlinė! Kalbame ne apie tą, kuri įsitaisiusi plastikiniame kibirėlyje po kriaukle, o apie tą variantą, kai viename stalčių bokse yra trys rūšiavimo talpos.
Elvyra pastebėjusi, kad, jei virtuvės baldai statomi kampu, o ne linija, tai susikirtimo kampas dažniausiai būna skirtas šiukšlinei ir indaplovei. Bet didžiausia klaida – šiukšlių dėžę integruoti kampe prie indaplovės: atidarai ją – neatsidaro šiukšlinė, arba atvirkščiai. Tai, pasak jos, nenormalu, bet kartais taip suvedžiota santechnika, kad kitaip tiesiog nepavyksta.
Naujai statomuose namuose vietą rūšiuojamoms atliekoms suprojektuoti paprasčiau. Šiukšlių dėžes galima rinktis iš gausybės variantų, pavyzdžiui, su judesio jutikliais arba valdomas kojos paspaudimu. Bet senesnėse virtuvėse atliekas paprastai metame į kibirėlį, esantį spintelėje po kriaukle. Koks nors feng šui turbūt nualptų nuo tokio vaizdo, – juokiasi Elvyra. – Juk šiukšlės anaiptol negali būti ten, kur teka švarus vanduo, nes tai – blogos energetikos šaltinis. Bet dažniausiai į jokius feng šui niekas nekreipia dėmesio, kai vietos yra tiek, kiek yra – minimumas.
Lietuva – viena iš inovacijų lyderių
Elvyra džiaugiasi, kad Lietuvos baldų kūrėjai žengia koja kojon su naujovėmis:
– Kasmet važiuojame į baldų parodas – pernai buvome Milane, netrukus vyksime į Varšuvą. Nuolat dalyvaujame baldinių plokščių gamintojų pristatymuose. Visada norisi žinoti, kur link juda virtuvės baldų gamintojai. Smagu matyti, kad Lietuva – viena inovatyviausių šalių virtuvės baldų srityje.
Bet maža matyti tai, kas geriausia pasaulyje – daug svarbiau klientui pasiūlyti tai, kas jam yra svarbiausia namų širdyje – virtuvėje. Ir, žinoma, estetika neturi pyktis su funkcionalumu ir praktiškumu. Juk žmogui ten gyventi reikės.
