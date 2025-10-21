Atidarytas paskutinis „Via Baltica“ruožas, sujungęs Lietuvą ir Lenkiją
Vakar Lietuvos Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (Karolis Navrockis) atidarė iš esmės atnaujintą „Via Baltica“ kelio ruožą Kaunas–Marijampolė–Suvalkai, jungiantį Lietuvą ir Lenkiją. Lietuvos ir Lenkijos pagrindinės automagistralės sujungimas simboliškai vyko žymint 234-ąsias Abiejų Tautų Respublikos tarpusavio įžado paskelbimo dienos metines.
Kelią pašventino Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila.
Lenkijos ir Lietuvos Prezidentai susitiko ant „Via Baltica“ viaduko. ELTOS/Josvydo ELINSKO nuotraukos
Automagistralė „Via Baltica“ yra tarptautinio europinio tinklo dalis ir svarbiausia sausumos arterija, jungianti Lietuvą, taip pat ir Latviją bei Estiją, su Lenkija ir kitomis Europos Sąjungos šalimis. Šis kelias svarbus ne tik civiliams, bet ir karinio mobilumo poreikiams.
Po atidarymo Lietuvos ir Lenkijos vadovai aptarė pagrindines aktualijas: gynybą ir saugumą, dvišalius santykius ir bendradarbiavimą, paramą Ukrainai.
Atidarytas iš esmės atnaujintas „Via Baltica“ kelio ruožas Kaunas–Marijampolė–Suvalkai.
12 kilometrų ilgio paskutinę atkarpą nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos už 154,7 mln. eurų (be PVM) rekonstravo kelių ir tiltų bei kitos infrastruktūros statybos bendrovė „Kauno tiltai“.
„Via Baltica“ yra transeuropinio tink-lo kelias nuo Varšuvos iki Talino, kurio bendras ilgis – 970 kilometrų, iš jų 269 kilometrai – Lietuvoje.
