Čepkelių rezervate Kabelių pasieniečiai fiksavo iš Baltarusijos atklydusią vilkų gaują

"Suvalkiečio" informacija

Kabelių užkardos pasieniečiai fiksavo, kaip Čepkelių raiste iš Baltarusijos į Lietuvą sieną kirto vilkų gauja, iš viso 9 žvėrys.

Sekmadienį apie vidudienį Kabelių užkardos pareigūnai per sienos stebėjimo sistemą pamatė iš Baltarusijos į Lietuvą sieną kirtusius ir vienas paskui kitą judančius 9 vilkus. Ši vieta yra Varėnos rajone, Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato teritorijoje, kur eina siena su Baltarusija. Abipus jos plyti raistas.

Prie sienos su Baltarusija Lietuvos pusėje ginantis nuo migrantų antplūdžio buvo nutiesta koncertina ir įrengta apsauginė tvora. Čepkelių raiste dėl nestabilaus grunto ir gamtinių kliūčių tokios infrastruktūros įrengti nebuvo įmanoma, todėl sieną čia Kabelių pasieniečiai saugo kitomis priemonėmis. Viena jų – sienos stebėjimo sistema. Ji rezervate veikia netoli nuo sienos linijos į Lietuvos gilumą, kur yra nedidelė stabilaus grunto juosta. Į stebėjimo sistemos kamerų akiratį patenka bet kas, sugebėjęs raistu pasiekti šią vietą. Tai būna ir neteisėti migrantai, ir įvairūs gyvūnai.

Šįkart vilkų gauja prie sienos neužtruko ir nubėgo į Lietuvos gilumą. Daugiau šių 9 žvėrių prie sienos Čepkelių raiste nebuvo pastebėta.

