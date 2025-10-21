Gavaltuvos kaime nužudytas vyras
Vakar, prieš 15 val., į Sasnavos seniūnijos Gavaltuvos kaimą (Marijampolės sav.) iškviesti policijos pareigūnai gyvenamajame name rado 62 metų vyro lavoną su smurto žymėmis. Nužudymu įtariamas to paties kaimo 23 metų gyventojas. Jis uždarytas į Kauno apskr. VPK areštinę. Vaikinas buvo neblaivus. Jo kraujyje rasta 1,62 prom. alkoholio.
Pirminiais duomenimis, mirusiajam buvo sužalota galva. Spėjama, kad žaizdos galėjo būti padarytos kirviu.
Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
Remiantis vietos gyventojų informacija, tądien nužudytojo namuose vyko išgertuvės. Vyras nevengė alkoholio, pastaruoju metu gyveno vienas. Pas jį lankėsi priešais gyvenantis kaimynas, kuris taip pat – stikliuko mėgėjas. Kartu buvo ir jo 23 metų sūnus. Gyventojų teigimu, vaikinas nebuvo linkęs prie svaigalų.
Nežinia, kas nutiko išgertuvių metu, kas pastūmėjo jauną vyrą griebtis smurto. Į nužudytojo namus užsukęs dar vienas kaimynas nustebo, kai 23 metų vaikinas jam pasakė: „Pažiūrėk, kaip du girti miega“. Iš tiesų, du vyrai miegojo greta vienas kito, vienas iš jų buvo su gobtuvu ant galvos. Kaimynas kilstelėjęs gobtuvą išvydo kruviną galvą. Supratęs, kad vyras nebegyvas iškvietė pagalbą.
Pareigūnai išsivežė 23 metų vaikiną, įtariamą šiuo nusikaltimu. Anksčiau policijai jis nebuvo kliuvęs dėl jokio nusižengimo.
Kaimo žmonės gaili sulaikytojo ir stebisi, kaip tai galėjo nutikti.
Žmonės neslepia, kad vaikinas buvo keistokas, gal kiek atsilikusio mąstymo, bet mandagus, draugiškas, sąžiningas, jeigu ką pasiskolindavo, grąžindavo laiku. Tiesa, nedrąsus, nepiktnaudžiavo alkoholiu, tad nesuprantama, kodėl jis dabar buvo neblaivus. Gal tėvas su kaimynu jį įkalbino paragauti. Alkoholio poveikis buvo pragaištingas.
Prieš kurį laiką vaikinas yra dirbęs vienoje Marijampolės įmonėje, bet mažinant etatus buvo atleistas. Gyveno su tėvu jo namuose.
