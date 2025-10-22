„Čekučių“ skandalo atomazga: Prezidento, Seimo narių ir gyventojų nuomonės išsiskyrė
Lietuvos Respublikos Seimas rugsėjo 23 dieną priėmė Baudžiamojo kodekso (BK) pataisas, kuriomis sutrumpino bausmę už tarnautojų ir politikų piktnaudžiavimą.
Pagal priimtas pataisas, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelę žalą patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų (buvo iki penkerių metų).
Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki šešerių metų (buvo iki septynerių metų).
Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo politikų atsakomybę švelninančias BK pataisas ir siūlė palikti galioti buvusią BK 228 straipsnio redakciją.
Parlamentarai spalio 16 d. atmetė Prezidento veto ir iš naujo patvirtino BK pataisas, kuriomis sutrumpinta bausmė už politikų ir pareigūnų piktnaudžiavimą, o pats nusikaltimas perkvalifikuotas iš sunkaus į apysunkį.
Už tai, kad pataisa būtų priimta be pakeitimų, balsavo 79 Seimo nariai, prieš buvo 33, susilaikė trys parlamentarai.
Kaip dėl Baudžiamojo kodekso pataisų, kuriomis sumažinta bausmė už politikų ir valstybės tarnautojų piktnaudžiavimą vadinamojoje „čekučių“ byloje, balsavo mūsų krašte rinkti Seimo nariai?
Dainius Gaižauskas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga):
– Aš esu vienas griežčiausių šios iniciatyvos kritikų, nes manau, kad lengvinti atsakomybę už korupcines veikas – tai tas pats, kas kirsti gyvybės medžio šaknį. Tokie siūlymai ne tik kelia nuostabą, bet ir rodo milžinišką nepagarbą visuomenei. Buvo net siūloma, kad valdininkas, pasisavinęs iki 20 tūkstančių eurų, būtų baudžiamas kaip už administracinį nusižengimą – tai visiškas absurdas. Vėliau, išsigandus visuomenės pasipiktinimo, siūlymas buvo šiek tiek pakoreguotas, tačiau nuo šiol šis Seimas įeis į istoriją kaip tas, kuris piktnaudžiavimą tarnyba prilygino nebe sunkiam, o tik apysunkiam nusikaltimui. Tai pavojinga kryptis, rodanti stiprų valdininkų norą lengvinti atsakomybę valdžios atstovams. Todėl pateikimo stadijoje palaikiau Prezidento veto, o galutiniame balsavime, protestuodamas prieš valdančiosios daugumos sprendimą jį atmesti, sąmoningai nedalyvavau. Taip parodžiau protestą prieš koalicijos partnerių spaudimą. Be to, būdamas principingas, parengiau įstatymo projektą, kuris griežtina atsakomybę už tokias veikas dar labiau nei ankstesniame variante, kurį šis Seimas spalio 16 d. pakeitė.
Karolis Podolskis (Lietuvos socialdemokratų partija):
– Balsavau už šiuos pakeitimus, kadangi jais įtvirtinome aiškią ir proporcingą politikų atsakomybę už tokius pažeidimus kaip netinkamas savivaldybių tarybų narių lėšų naudojimas.
Šie pakeitimai leis patraukti asmenis baudžiamojon atsakomybėn dėl galimai netinkamo savivaldybių tarybų narių lėšų naudojimo.
Šalies Prezidentui atkreipus dėmesį į nuostatas dėl galimybės atlikti kriminalinės žvalgybos tyrimą šį nusikaltimą padariusių asmenų atžvilgiu, Seimas ištaisė šią spragą, patobulindamas Kriminalinės žvalgybos įstatymą, kad būtų leidžiama taikyti kriminalinę žvalgybą tiriant politikų ir pareigūnų piktnaudžiavimą, kai nėra kyšininkavimo.
Kęstutis Mažeika (Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“):
– Mano nuomone, tai vienas gėdingiausių sprendimų per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją, kai Seimo nariai nusprendžia sušvelninti bausmes sau ir savo partijų bičiuliams.
Tai ne atsitiktinė klaida ir ne politinis nesusipratimas – tai tiesioginis smūgis žmonių pasitikėjimui valstybės institucijomis.
Dar labiau stebina, kad net „valstiečiai“, save ilgai vadinę teisingumo ir moralės pavyzdžiu, pamynė savo pačių deklaruotas vertybes. Jų devyni balsai galėjo sustabdyti šį gėdingą sprendimą ir palikti galioti Prezidento veto.
Palaikau Demokratų sąjungos iniciatyvą kreiptis į Konstitucinį Teismą, nes Seimas negali balsuoti už įstatymus, kurie reguliuoja jo paties narių atsakomybę. Manau, kad tai ne tik neteisinga – prieštarauja Konstitucijai, bet ir elementariam padorumui.
Darius Jakavičius (Lietuvos socialdemokratų partija):
– Pirmiausia, noriu pabrėžti, kad priimti Baudžiamojo kodekso pakeitimai į „čekučių“ skandalą įsivėlusių politikų nuo bausmės jokiu būdu neatleidžia. Pasikeitus galiojusiai ydingai praktikai, kiekvienas konkretus atvejis bus nagrinėjamas individualiai.
Tikrai neteisinu piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi. Tačiau manau, kad valstybės tarnautojui, kuris dokumentais nesugebėjo pagrįsti kelių šimtų išleistų eurų, užkirsti kelią ateityje dalyvauti šalies politikoje nėra teisinga.
Sprendžiant tokius klausimus, yra svarbu gerbti teisingumo ir proporcingumo principus.
Taip pat labai norėčiau tikėti, kad Prokuratūros priimami sprendimai, kada skelbti apie „čekučių herojus“, su politinių procesų kalendoriumi nėra susiję.
Tadas Prajara (Lietuvos socialdemokratų partija):
– Palaikiau šias pataisas, nes tikiu, kad įstatymai turi būti teisingi ir aiškūs kiekvienam – tiek eiliniam žmogui, tiek politikui. Šie pakeitimai padeda užtikrinti skaidrumą ir atsakomybę, bet kartu išlaiko teisingą požiūrį į kiekvieną situaciją. Svarbu, kad mūsų valstybėje sprendimai būtų paremiami ne emocijomis, o sveiku protu.
Gyventojų klausėme: kaip jūs vertinate Seimo narių balsavimą dėl minėtų Baudžiamojo kodekso pataisų?
Vaidas Grinkevičius, smulkiojo verslo atstovas:
– Siaubingai vertinu. Skatinamas sukčiavimas ir nelygybė, kai, sakykime, įmonės savininkas gali būti tikrinamas ir baudžiamas, jei savaitgalį į automobilį įsipylė pigesnių degalų ar nepateikė laiku sąskaitos-faktūros, o valstybės tarnautojai gali elgtis kaip jiems patogiau ir būti nebaudžiami. Pavyzdžiui, jei muitinės inspektorius pateiktų ne savo čekį ar supainiotų, kiek kartų savo automobiliu važiavo į darbą, būtų baudžiamas pagal Baudžiamąjį kodeksą su daugybe pasekmių.
Ilona Vitkauskaitė, smulkiojo verslo atstovė:
– Dėl bausmių nuomonės neturiu. O situaciją su „čekučiais“ suprantu taip, kad tiesiog pačių išlaidų įforminimo tvarkos buvo nevienodos arba jų (konkrečių) nebuvo visai. Tai sukėlė tikrai daug neaiškumo ir politikams, ir tarnautojams. Tiesą pasakius, netikiu, kad visi tikslingai bandė kažką pavogti – dalis tiesiog nesugebėjo laiku ir tinkamai susitvarkyti išlaidų dokumentų ir nuėjo lengviausiu keliu – panaudojo artimųjų ar draugų čekius.
Greta Budreikė, verslininkė:
– Nepritariu pataisoms – esu už tai, kad tvarka turi būti. Dar ir griežtinčiau nuostatas dėl valstybės pinigų naudojimo: reikia aiškesnės ir labiau principingos tvarkos šiuo klausimu. Gaila, kad šį kartą valstybė „prasileido“.