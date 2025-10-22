Paskutinė galimybė įregistruoti nelegalius gręžinius
Marijampolės savivaldybė informuoja, kad gyventojai dar vienerius metus gali nemokamai įregistruoti nelegalius gręžinius. Nelegalių gręžinių savininkai raginami pasinaudoti šia galimybe. Priešingu atveju, nustačius nelegalų gręžinį, jo šeimininkui gali tekti sumokėti baudą ir gręžinį likviduoti.
Vandens gręžinius žmonės naudoja asmeninėms reikmėms, kai nėra galimybės prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
Gręžinys – ne šulinys
Marijampolės savivaldybės Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas Tomas Astrauskas, atsakingas už paraiškų dėl gręžinių naudojimo legalizavimo priėmimą ir jų nag-rinėjimą, paaiškina, kad kalba eina apie gėlo požeminio vandens gavybos gręžinius. „Svarbu pabrėžti, kad šulinys nėra gręžinys, tai du skirtingi įrenginiai“, – atkreipė dėmesį T. Astrauskas. Jo teigimu, nelegaliais gręžiniais laikomi gėlo požeminio vandens gavybos gręžiniai, kurie buvo įrengti iki 2022 m. gegužės 1 d. ir nėra įregistruoti Žemės gelmių registre, arba įregistruoti Žemės gelmių registre, bet neturi aktualių duomenų apie gręžinio savininką“, – paaiškina specialistas. Kiek tokių įrenginių yra Marijampolės savivaldybėje – nežinoma. Pasak pašnekovo, statistikos apie nelegalius gręžinius nėra, tad ir numanomą skaičių sunku pasakyti.
Baigiantis terminui susidomėjimas išaugo
Šiuo metu gyventojų susidomėjimas nelegalių gręžinių legalizavimo galimybe – didelis. Anot T. Astrausko, 2024-aisiais Savivaldybė patvirtino apie 20 paraiškų legalizuoti gręžinius, šiemet patenkinta net 110 paraiškų. Išaugęs gyventojų aktyvumas siejamas su Lietuvos Respublikos gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo galiojimo pabaiga – šių metų gegužės 1 diena. „Artėjant įstatymo galiojimo pabaigai, šiais metais gyventojai suskubo registruoti gręžinius – ypač tie, kurie anksčiau nespėjo ar dėl įvairių priežasčių negalėjo to padaryti“, – sakė T. Astrauskas. Anot jo, Lietuvos geologijos tarnyba taip pat pastebėjo, kad paraiškų kiekis šiemet išaugo kelis kartus, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Paklaustas, kaip mano, kodėl gyventojai ilgai vengė registruoti nelegalius gręžinius, T. Astrauskas sakė, kad sunku įvardinti tikrąją priežastį. „Kai kurie gyventojai mano, kad valstybė nori gręžinius apmokestinti ir kontroliuoti, kiti nemato tame prasmės. Kai kas galbūt pasirenka likti šešėlyje, manydami, kad nusišypsos laimė ir nelegalaus gręžinio niekas neaptiks“, – svarstė pašnekovas. T. Astrausko teigimu, kai kas galbūt norėtų registruoti nelegalius įrenginius, bet šiuo metu nelaiko to prioritetu.
Registracijos vengimas – ne išeitis
Oficialios statistikos apie nelegalius gręžinius nėra, todėl Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas svarsto, kad gali būti, jog nelegalūs gręžiniai nėra labai paplitę. Nepaisant to, jo teigimu, vengti registracijos nėra išeitis. „Netvarkingas netinkamai prižiūrimas gręžinys gali užteršti aplinką ir pakenkti tiek jo savininkams, tiek kaimynams“, – perspėjo pašnekovas.
Svarbu paminėti, kad Lietuvos geologijos tarnybos teigimu, pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, žemės gelmės yra išskirtinė valstybės nuosavybė, todėl valstybei būtina turėti informaciją, kiek, kur ir kokio gylio gręžinių įrengta. „Gręžiniai teikia informaciją apie žemės gelmių sandarą ir savybes, požeminio vandens kiekį ir kokybę, todėl duomenys apie gręžinius reikšmingai papildo valstybės informacinius išteklius apie žemės gelmes“, – aiškino T. Astrauskas ir skatino nelegalių gręžinių savininkus pasinaudoti galimybe juos įregistruoti be jokių sankcijų.
Susidomėjus, pirmiausia reikėtų užpildyti paraišką dėl pritarimo naudoti gėlo požeminio vandens gavybos gręžinį (jos formą galima rasti Marijampolės savivaldybės internetiniame puslapyje) ir ją patogiu būdu (el. paštu, paštu ar atvykus į Savivaldybę) pateikti Savivaldybės administracijai. Gavus Marijampolės savivaldybės pritarimą, reikia sumokėti vienkartinę gręžinio įmoką. Jei vandens sunaudojama iki 10 m³ per parą, įmokos suma – 15 Eur. Pateikus reikalingus dokumentus ir duomenis Lietuvos geologijos tarnybai bus išduotas legalaus gręžinio pasas.
Primename, kad baudos už nelegalių gręžinių turėjimą ir eksploatavimą – nuo 150 iki 3000 Eur.