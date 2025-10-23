„Fotografija – tai pokalbis su gamta, savimi, žmogumi…“
Taip savo pomėgį (o gal jau ir gyvenimo būdą) trumpai nusako Birutė Nenėnienė, kurios fotografijų paroda „Tėviškės ramybėje“ praėjusią savaitę pradėjo veikti Marijampolės kultūros centro pirmajame aukšte. Be atidarymo – autorė sakė jo nenorėjusi, nes vis dar neįpranta prie viešumo ir tokių renginių metu jaučiasi nejaukiai. Tiesa – gyvenime yra dalyvavusi daugybėje įvairiausio žanro ir lygio susibūrimų, bet labiau kaip atidi stebėtoja ir faktų fiksuotoja. Tačiau – apie viską iš eilės.
Po parodos „Grįžulo ratuose“ Birutė „gaudo“ akimirkas. Pašnekovės ir autorės nuotraukos
Parodos autorė vilkaviškietė, šio rajono laikraščio (dabar „Santaka“) redakcijoje išdirbusi daugiau nei 42 metus… Matydavome kolegų publikacijas, susitikdavome anksčiau dažnuose seminaruose ar kitokiuose žurnalistų mokymuose, kalbėdavome apie darbinius ir ne tik reikalus – bet nepamenu, kad būtų kada įstrigęs faktas, jog Birutė ne tik gerai rašo, bet ir fotografuoja. Visai neprastai – tuo teko įsitikinti „Grįžulo ratų“ rezidencijoje surengtoje parodoje, kurios pagrindiniai objektai (o gal tiksliau – veikėjai) – žirgai. Šie darbai dabar ir eksponuojami Marijampolės kultūros centre.
Po pirmosios dar buvo parodų Šakių, Vilkaviškio bibliotekose, kitur – ir ne tik žirgų, bet Birutė Nenėnienė sako: „Jei ne Vitas Daniliauskas, niekada nebūčiau prasidėjusi su parodomis. Jis mane kaip aklą kačiuką įmetė į visai naują erdvę. Buvo taip: prisijungusi prie feisbuko po truputį išdrįsau ten kelti gamtos nuotraukas (draugės tiesiog privertė, neatstojo su liaupsėmis). Daniliauskas pastebėjo mano nuotraukas (jis – aistringas žirgų mylėtojas, suvenyrų su jais kolekcininkas). Kaip tik Arklio metams panoro surengti parodą ir atkakliai atakavo, kad parinkčiau nuotraukų. „Tempiau“ iki paskutiniųjų, kol pasidarė nejauku atsikalbinėti… Todėl sakau: dėl parodų atsiradimo kalti du žmonės: mano vyras, kuris užsigeidė ir įsigijo du žirgus, ir Vitas Daniliauskas, kuris prikalbino ir antrą parodą surengti. O vyras vis ragino gražiai nufotografuoti žirgus, tačiau nuotraukos vis nelabai patikdavo… Kai jas atrinkau V. Daniliauskui ir kai jis parodą išeksponavo „Grįžulo ratuose“ (puikiai derėjo A. Bieliuko sukurti rėmai), ir vyras pasakė, kad visai gražu. Parodoje žirgai mūsiškiai, mano tėviškės sodyboje…“
Išdidūs, žaismingi, ramybę skleidžiantys: pašnekovė sako, kad gamtą ir žirgus galima fotografuoti bet kur ir bet kada….
Kiekvieną kartą kalbinant žmogų apie kūrybą ar amatą norisi sužinoti, iš kur tos šaknys ar pomėgio pradžia, kas tie mokytojai, paskatinę, įkvėpę ar stumtelėję reikiama kryptimi. Birutė Nenėnienė sako, kad nebuvo kažkokio išskirtinio impulso, viskas prasidėjo savaime – ir seniai: „Labai labai seniai… Baigus dešimtą klasę auklėtoja suorganizavo išvyką į Druskininkus (mokyklos sunkvežimio kėbule, su nakvyne…). Saulėta vasaros pradžia, romantiška, o fotoaparato neturime… Vienas klasiokas mokėjo fotografuoti, tad nusprendėme fotoaparatą pirkti, o paskui traukti burtus, kas galėtų jį įsigyti. Radome tik mažutį „Čaika“, 72 kadrai juostelėje. Atiteko man… Per vasarą mokiausi fotografuoti, vargdama su rusiška instrukcija, patarimų gavau iš tuometinio fotoatelje fotografo, vėliau fotografija besidomintis kaimynas paskolino storoką žinyną lietuvių kalba. Jis taipogi pamokė ir nuotraukas spausdinti – tai buvo be galo įdomu: supras tik tas, kas tuo užsiiminėjo. Ir prasidėjo… Fotografavau savo namų aplinką, tėvus, gimines, bendraklases. Studijų metais – aplinkinius ir gamtą, vėliau – savo ir draugų vaikus, net kelių draugų vestuves. Kuriozas: žurnalistikos studijas baigiau neakivaizdžiai, bet mokėdama fotografuoti vos gavau įskaitą pas Virgilijų Juodakį: tamsoje reikėjo įsidėti ryškinimui fotojuosteles, kursiokės nemokėdamos prašė pagalbos, joms padėdama pati nebespėjau… Buvo visokių nuotykių – kiek sugadinta juostų, fotopopieriaus!Atsiradus skaitmeninei fotografijai mano pomėgis sustiprėjo, bet niekada nesijaučiau kažkokia žymia fotografe, jokiuose klubuose ar sambūriuose niekada nebuvau…“
Paklausta, ar dirbdama laik-raštyje galėjo pateikti ne vien oficialias iliustracijas, Birutė sakė, kad tai buvo fotografo reikalas: pirmūnų ar prezidiumų nefotografavusi. Bet prasidėjus Atgimimui, po 1990-ųjų, visko vyko tiek daug, kad fotografas nespėdavo visur: „Nejučiom, labai nedrąsiai, pradėjau ir laikraščiui fotografuoti (iliustracijai prie straipsnių). Na, įdėdavo vieną kitą nuotrauką gamtos skyrelyje, prie eilėraščių, prie pranešimų apie orus. Pradėjau bendradarbiauti krikščioniškos minties laikraštyje „XXI amžius“ – su tekstais ir savo nuotraukomis.Visko esu prifotografavusi „kalnus“, bet niekada negalvojau archyvuoti ar kaip nors tuos kadrus sureikšminti. Su žmonių, vaikų portretais elgiuosi atsargiai. Esu „nudegusi“, apšaukta, išbarta, kam fotografuoju būtent JĄ, kad negražiai nufotografavau… Tad mano žvilgsnis jau seniai – tik į gamtą, tik į geriausius draugus. Fotografija – tai pokalbis su gamta, savimi, žmogumi, kuris į tą mano užfiksuotą vaizdą žiūri“.
…Jau dešimtmetį Birutė „Santakos“ redakcijoje nebedirba, pastaraisiais metais ne kartą ar du vis susitikdavome ar prasilenkdavome renginiuose – taip pat ir Marijampolėje. Tuomet apie jos šią aistrą fotografijai nežinojau, tad dabar rūpėjo paklausti, kaip pavyko įveikti ribą „dirbau-nebedirbu“, kai tarsi nebėra ką veikti… To ir paklausiau.
– Man labai gera vienai gamtoje su fotoaparatu. Gaila, kad labai greitai bėga laikas ir daug ko nespėju. Neįsivaizduoju, kaip galima nuobodžiauti ir neturėti, ką veikti. Po to, kai išėjau į „užtarnautą poilsį“, kurį laiką vengiau didesnių renginių, nes dažnas vis į mane kreipdavosi, žiūrėjo kaip į žmogų „iš redakcijos“. Kokius metus mėgavausi mezgimu, išmokau ir primezgiau dovanų dešimtis riešinių (su karoliukais), keliavau su ekskursijomis po kitas šalis, skaičiau ir skaitau knygas. Paskui įsijungiau į Trečiojo amžiaus universiteto veiklą, vadovavau Savęs ir pasaulio pažinimo fakultetui.
Dabar einu, važiuoju į renginius: parodas, susitikimus, knygų pristatymus, jubiliejus – kiek spėju ir kas domina. Ir matau, kad be fotoaparato ir diktofono nesugebu išeiti iš namų…