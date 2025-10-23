Spalio 24 d. „Suvalkietyje” skaitykite:
Kompensacijų už šildymą užteks
Prasidėjus šildymo sezonui, vis daugiau žmonių suka galvas, kiek šiemet teks mokėti už šilumą. Dar birželį LR Finansų ministerija informavo, kad „atsisakyta PVM lengvatos šildymui, karštam vandeniui ir malkoms, tačiau kartu bus siekiama didinti ir kompensacijas už šildymą galinčiųjų gauti ratą“.
Tie, kuriems šios išlaidos, tikėtina, bus per didelės (nors sąskaitų už šildymą dar nesame gavę), ieško pagalbos seniūnijose — prašo kompensacijų.
Su šiukšlių maišais – stogais ar miesto gatvėmis?
Laišką, iliustruotą „Google maps“ žemėlapio nuotraukomis, redakcijai parašė Vilniuje gyvenanti ponia Viktorija Fetingienė. Moteris susirūpinusi Marijampolėje, P. Vaičaičio g. 4A, gyvenančia močiute, tiksliau jos pastangomis įveikiant netrumpą atstumą nuo namo, kuriame gyvena, iki buitinių atliekų konteinerių aikštelės, esančios Lietuvininkų gatvėje.
Kur pasimatuoti drabužį?
Esame įpratę, kad išsirinktą viršutinį drabužį gali pasimatuoti ten, kur jis parduodamas – parduotuvėje. Užeini į matavimosi kabiną, dar draugė įkiša nosį komentuodama – gražu-negražu, ir arba perki, arba ne.
Deja, po neseniai vykusios „Maximos“ prekybos centro, esančio Marijampolėje, V. Kudirkos g. 3, pertvarkos prekybos salėje nebeliko drabužių matavimosi kabinos. Į tai netruko sureaguoti pirkėjai: „Kur pasimatuoti?“ – klausia jie.
Savivaldybės vadovų ir skyrių vedėjų mokymai užsienyje sukėlė klausimų
„Suvalkiečio“ redakciją pasiekė skaitytojo laiškas, kuriame jis reiškia susirūpinimą dėl švaistomų Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšų mero ir jo bendrapartiečių ekskursijoms. Laiško autorius mano, kad šiuo metu, kai šalyje didinami mokesčiai, kad galėtume skirti pakankami lėšų gynybai, kai žmonėms teks, ypač nuo kitų metų, gerokai pataupyti, tokios kelionės po užsienius yra mažų mažiausiai neatsakingos. Mokesčius mokantys gyventojai skriaudžiami, kai jų pinigai skiriami apmokėti Savivaldybės vadovų ir darbuotojų kelionėms po užsienius, net jeigu ten vyko mokymai. Gal galima mokytis ir pigiau