www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Spalio 24 d. „Suvalkietyje” skaitykite:

"Suvalkiečio" informacija

Kompensacijų už šildymą užteks

Prasidėjus šildymo sezonui, vis daugiau žmonių suka galvas, kiek šiemet teks mokėti už šilumą. Dar birželį LR Finansų ministerija informavo, kad „atsisakyta PVM lengvatos šildymui, karštam vandeniui ir malkoms, tačiau kartu bus siekiama didinti ir kompensacijas už šildymą galinčiųjų gauti ratą“.
Tie, kuriems šios išlaidos, tikėtina, bus per didelės (nors sąskaitų už šildymą dar nesame gavę), ieško pagalbos seniūnijose — prašo kompensacijų.

mokejimai.suvalkietis.lt reklama

Su šiukšlių maišais – stogais ar miesto gatvėmis?

Susiję įrašai

Rugpjūčio 22 d. „Suvalkietyje” skaitykite:

Rugpjūčio 19 d. „Suvalkietyje” skaitykite:

Rugpjūčio 14 d. „Suvalkietyje” skaitykite:

Rugpjūčio 12 d. „Suvalkietyje” skaitykite:

Laišką, iliustruotą „Google maps“ žemėlapio nuotraukomis, redakcijai parašė Vilniuje gyvenanti ponia Viktorija Fetingienė. Moteris susirūpinusi Marijampolėje, P. Vaičaičio g. 4A, gyvenančia močiute, tiksliau jos pastangomis įveikiant netrumpą atstumą nuo namo, kuriame gyvena, iki buitinių atliekų konteinerių aikštelės, esančios Lietuvininkų gatvėje.

Kur pasimatuoti drabužį?

Esame įpratę, kad išsirinktą viršutinį drabužį gali pasimatuoti ten, kur jis parduodamas – parduotuvėje. Užeini į matavimosi kabiną, dar draugė įkiša nosį komentuodama – gražu-negražu, ir arba perki, arba ne.
Deja, po neseniai vykusios „Maximos“ prekybos centro, esančio Marijampolėje, V. Kudirkos g. 3, pertvarkos prekybos salėje nebeliko drabužių matavimosi kabinos. Į tai netruko sureaguoti pirkėjai: „Kur pasimatuoti?“ – klausia jie.

Savivaldybės vadovų ir skyrių vedėjų mokymai užsienyje sukėlė klausimų

„Suvalkiečio“ redakciją pasiekė skaitytojo laiškas, kuriame jis reiškia susirūpinimą dėl švaistomų Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšų mero ir jo bendrapartiečių ekskursijoms. Laiško autorius mano, kad šiuo metu, kai šalyje didinami mokesčiai, kad galėtume skirti pakankami lėšų gynybai, kai žmonėms teks, ypač nuo kitų metų, gerokai pataupyti, tokios kelionės po užsienius yra mažų mažiausiai neatsakingos. Mokesčius mokantys gyventojai skriaudžiami, kai jų pinigai skiriami apmokėti Savivaldybės vadovų ir darbuotojų kelionėms po užsienius, net jeigu ten vyko mokymai. Gal galima mokytis ir pigiau

Palikti atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

„Fotografija – tai pokalbis su gamta, savimi, žmogumi…“
Naujoji Marijampolės dramos teatro vadovė: darbo labai daug
Muziejų bendradarbiavimo rezultatas – spalvinga paroda
Parodoje – laiškanešį sustabdžiusios akimirkos

Įvykiai

Tvoros strypas moteriai pervėrė koją
Gavaltuvos kaime nužudytas vyras
Nei „Volvo“, nei pinigų
Ugnies padaryti nuostoliai nemaži

Verslas

„Mantinga“ plečiasi ir kviečia į komandą operatorius bei kitus gamybos darbuotojus
Marijampolės TV, Priklausomybės ligų institutas ir Bokšto klubas – po vienu sparnu
Odoo verslo valdymo sistema – 7 žingsniai sėkmingam įdiegimui
Vadovo diena Kazlų Rūdoje

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos