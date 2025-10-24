Konkursas „Vėliava mokyklai“ – laimėjusią mokyklą galės rinkti visi
Krašto apsaugos ministerija kartu su partneriais skelbia konkurso „Vėliava mokyklai“ pradžią ir iki šių metų lapkričio 6 d. kviečia mokyklas teikti paraiškas. Kasmet, minint Lietuvos Vėliavos dieną, prieš iškeliant naują trispalvę Gedimino pilies bokšte, nuleista visus metus plevėsavusi vėliava perduodama vienai šalies mokyklai saugoti. Nuo 2005 m. puoselėjama tradicija kviečia bendruomenes stiprinti ryšį su valstybės istorija ir Lietuvos kariuomene bei auginti pilietiškumą.
„Vėliava, kuri plevėsuoja Gedimino bokšte, yra daugiau nei vėliava – tai kvietimas kiekvienam jaunam žmogui būti pilietišku, drąsiu ir kūrybišku Lietuvos vaiku. Kviečiame mokyklas aktyviai dalyvauti ir siekti vėliavos – parodyti, kokią šviesą neša Jūsų bendruomenė“, – sako krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas.
Pilietiškumo ugdymas mokyklose – vienas kertinių veiksnių, formuojant atsakingus, aktyvius ir sąmoningus jaunuolius. Mokykla yra erdvė, kurioje vaikai įgyja ne tik žinių, bet ir vertybių bei supratimo apie savo vaidmenį valstybėje, jos istorijos tęstinumą. „Vėliava mokyklai“ skatina bendruomenes domėtis istorija ir kasdien ją kurti, o taip pat – ugdyti informacinį atsparumą, medijų raštingumą, bendruomeniškumą.
„Gedimino pilies bokšto vėliavos perdavimas mokyklai yra ne tik garbė, tai – pripažinimas, kad mokykla labai kryptingai dirba ugdydama jaunąją kartą atsakingais, kritiškai mąstančiais ir aktyviais piliečiais. Pilietiškumo ugdymas yra mūsų visuomenės pagrindas, o galimybė tapti vėliavos saugotojais skatina mokinius labiau įsigilinti, įsijausti į šalies istoriją, suprasti savo vaidmenį ir kasdieniu darbu prisidėti prie Lietuvos kūrimo. Kviečiu visas mokyklas priimti šį iššūkį ir parodyti savo bendruomenės stiprybę“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Rolandas Zuoza.
Šiais metais keičiasi ir mokyklos-laimėtojos rinkimo taisyklės. Mokyklą rinks ne tik komisija, bet ir visi Lietuvos žmonės. Vyks viešas balsavimas viename iš naujienų portalų.
„Kiekvienais metais, kai Gedimino pilies bokšto vėliava perduodama konkursą laimėjusiai mokyklai, su ja mokiniams perduodamas ir ypatingas pajautimas, kad jie yra šios valstybės dalis ir ateitis. Tai sutelkia bendruomenes ir kartas, kiekvienam primindami, kad Lietuvos istorija ir ateitis yra visų mūsų atsakomybė“, – sako Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė dr. Rūta Kačkutė.
Mokyklos dėl Gedimino bokšto vėliavos varžysis atlikdamos kūrybines užduotis. Galutinis įvertinimas bus gautas susumavus komisijos balus (70 proc.) ir viešo balsavimo balus (30 proc.). Viešas balsavimas vyks naujienų portale dviem etapais: lapkričio 6–19 d. bus balsuojama už visus pateiktus kūrybinius kūrinius, o lapkričio 20–27 d. – už 10 daugiausiai balsų surinkusių darbų.
Antrajame etape daugiausia balsų pelnęs kūrinys gaus visus visuomenės skiriamus 30 proc. balų, kiti – proporcingai mažiau. Komisiją sudarys Krašto apsaugos ministerijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Lietuvos nacionalinio muziejaus atstovai.
Šių metų nauja kūrybinė užduotis prašys sukurti savo mokyklos pilietiškumo vėliavą. Tai gali būti bet koks kūrybinės raiškos sprendimas, susisiejantis su vėliavos forma ir simboliškai atspindintis pilietiškumo, bendruomeniškumo bei Lietuvos valstybės idėjas.
Kartu su paraiška dalyvauti konkurse „Vėliava mokyklai“ bus prašoma pateikti bent vieną sukurto kūrinio nuotrauką ir trumpai – iki 200 žodžių – aprašyti idėją.
Dalyvauti gali visos nuostatų reikalavimus atitinkančios mokyklos, išskyrus tas, kurios nuo 2005 m. jau yra gavusios Gedimino pilies bokšto Lietuvos valstybinę vėliavą.
Paraiškas kviečiame teikti iki lapkričio 6 d. Daugiau informacijos ir konkurso nuostatai: kam.lt/konkursas-veliava-mokyklai.