Kur pasimatuoti drabužį?
Esame įpratę, kad išsirinktą viršutinį drabužį gali pasimatuoti ten, kur jis parduodamas – parduotuvėje. Užeini į matavimosi kabiną, dar draugė įkiša nosį komentuodama – gražu-negražu, ir arba perki, arba ne.
Deja, po neseniai vykusios „Maximos“ prekybos centro, esančio Marijampolėje, V. Kudirkos g. 3, pertvarkos prekybos salėje nebeliko drabužių matavimosi kabinos. Į tai netruko sureaguoti pirkėjai: „Kur pasimatuoti?“ – klausia jie.
Ričardo PASILIAUSKO iliustracija
Apie tai, kad „Maximos“ prekybos salėje nėra kur pasimatuoti drabužių, praėjusią savaitę paskambinusi į „Suvalkiečio“ redakciją papasakojo viena marijampolietė (vardas ir pavardė redakcijai žinomi – aut. past.).
Moteris ketvirtadienį „Maximoje“ rado jai patikusį „Puma“ sportinį kostiumą.
„Norėjau pirkti, bet nesimatavus nežinai – tiks ar netiks? O pasimatuoti tai nėra kur. Pardavėja patarė nusipirkti, parvažiavus namo pasimatuoti, jeigu netiks, atvažiuoti atgal, atiduoti netinkantį ir pasiėmus kitą (didesnį ar mažesnį) vėl važiuoti namo. Gyvenu priemiestyje, pirmyn atgal – apie 10 kilometrų. Taigi, kol aš suvažinėsiu, man tinkančio dydžio gali ir nebelikti, gali kitas pirkėjas paimti. Taip garsiai man besvarstant kita pirkėja patarė čia pat, antrame aukšte, paprašyti kuriame nors drabužių skyriuje, kad leistų pasimatuoti savo kabinoje, arba matuotis prekybos centro tualete… Dar vieno pasiūlymo sulaukiau iš kitos pirkėjos – nusipirkti tris skirtingus dydžius, artimiausius sau. Gal ir logiška – iš trijų tikrai vienas tiks, o du galėčiau grąžinti. Bet buvau taip supykusi dėl nepagarbos pirkėjui, kad nepirkau nė vieno…“ – pasakojo moteris.
Be to, ji pastebėjo, kad drabužių šiame prekybos centre po pertvarkos mažai beliko.
Gal visgi tai tik laikina? Gal ir drabužių asortimentas „Maximoje“ bus kaip ir anksčiau įvairus, ir matavimosi kabinos vėl bus? – paklausėme „Maximos“ komunikacijos specialistų.
Netrukus sulaukėme Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorės Snieguolės Valiaugaitės atsakymo. Jame rašoma:
„Minimoje Marijampolės „Maximos“ parduotuvėje, esančioje V. Kudirkos g. 3, matavimosi kabinų išties nebėra. Esame prekybos tinklas, kuris fokusuojasi į prekybą maisto produktais, tad šiuo metu toliau vykdydami parduotuvių atnaujinimo ir vienodinimo planą trijų bei dviejų X „Maximos“ parduotuvėse mažiname drabužiams ir avalynei skiriamą prekybos plotą.
Šiomis prekėmis prekiaujame sezoniškai. Todėl, pavyzdžiui, įvairūs megztiniai, džemperiai, striukės, batai ir panašiai pasirodo priklausomai nuo sezono – prekės būna siūlomos tik ribotą laiką. Išimtimi laikome sportinių drabužių asortimentą – jį trijų X „Maximos“ pirkėjai asortimente gali rasti nuolat, to šio formato parduotuvėse kol kas atsisakyti neketiname.
Suprantame, kad kai kuriems pirkėjams gali būti nepatogu neturėti galimybės pasimatuoti drabužio vietoje. Atsižvelgę į tai, užtikriname pirkėjams visas teises, per 14 d. d. nuo prekės įsigijimo datos, grąžinti jiems netikusią kokybišką prekę į informacijos kasą ir atgauti sumokėtus pinigus arba pakeisti prekę į kitą.“