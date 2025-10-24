„Mantinga“ plečiasi ir kviečia į komandą operatorius bei kitus gamybos darbuotojus
Didžiausia Baltijos šalyse duonos, užkandžių bei šaldytos produkcijos gamintoja „Mantinga“ didina gamybos pajėgumus ir ieško naujų darbuotojų. Šiuo metu prie gamybos komandos kviečiami prisijungti fasuotojai, tešlos paruošėjai, formuotojai, krovėjai, o labiausiai ieškomi operatoriai.
Robotai – „Mantingos“ gamykloje.
Iš viso gamyboje artimiausiu metu planuojama įdarbinti apie 60 žmonių. Darbuotojų ieškoma į visas tris Marijampolėje veikiančias gamyklas, o daugiausia – į naujausią iš jų, kurioje veikia pažangios, vienos moderniausių Europoje gamybos linijos bei netrukus bus paleista nauja prancūziškų batonų linija. Dirbti kviečiami ir neturintys patirties gamybos srityje – visko išmokoma vietoje, padedant patyrusiems kolegoms.
Operatoriaus darbas – valdyti gamybos procesą
„Operatoriaus darbas – suvaldyti gamybos procesą, apjungiant maisto technologiją ir techniką. Jis yra atsakingas už sklandų gamybos įrenginių darbą ir priežiūrą, valdo tešlos kildinimo, fermentacijos procesus – iki pat gaminio supakavimo. Didžioji dalis darbo – apie 80 proc. – vyksta prie ekranų, valdant gamybos linijas, o fizinio darbo vis mažėja, nes daug procesų yra automatizuojami“, – pasakoja „Mantingos“ technikas-technologas Deividas Bartušis.
Vienoje „Mantingos“ gamybos linijoje tuo pat metu gali būti apie 85 tūkst. gaminių, o per visą pamainą pagaminama, pavyzdžiui, net iki 140 tūkst. prancūziško dešrainio bandelių. Tai atspindi „Mantingos“ gamybos mastą ir inovatyvumą, o operatoriai – ypač svarbi viso proceso dalis.
„Moderniausioje mūsų gamyk-loje yra robotas, kuris per pamainą atlieka 12 žmonių darbą – skaičiuoja, fasuoja ir sudeda gaminius. Be to, šiuo metu įrengiama nauja automatizuota prancūziško batono gamybos linija, kurios ilgis sieks daugiau nei 100 metrų, joje veiks net 8 robotai. Operatoriaus užduotis – valdyti tokius modernius įrenginius ir robotus. Tai tikrai yra neįkainojama patirtis, o darbas – dinamiškas ir įdomus“, – įsitikinęs D. Bartušis.
Panašaus darbo patirtis nebūtina
„Mantingoje“ laukiami ir žmonės be patirties. Visi naujokai dalyvauja aiškioje įvedimo į darbus programoje – mokymasis vyksta palaipsniui, su priskirtu mokytoju-mentoriumi. Pagrindinių įrenginių valdymo žinių operatorius įgyja maždaug per 2-3 mėnesius.
„Naujai prisijungę operatoriai yra išsamiai apmokomi, jiems padedama perprasti visą sistemą, įsigilinti į techninius įrangos niuansus, jos veikimą ir įsivažiuoti į darbus. Tad svarbiausia – smalsumas, imlumas naujoms žinioms ir noras mokytis“, – šypsosi D. Bartušis.
D. Bartušis ir pats perėjo šį procesą. Karjerą „Mantingoje“ pradėjęs būtent nuo operatoriaus, po pusantrų metų tapo komandos lyderiu, o dar vėliau persikvalifikavo į techniką-technologą. Tokio augimo pavyzdžių įmonėje – ne vienas.
„Gamyklose turime daug gamybos linijų, įvairių darbo specifikų ir pozicijų, kur galima išbandyti jėgas ir pritaikyti įvairius įgūdžius. Būna, kad žmonės ateina dirbti operatoriais, tačiau atranda save pakavimo ar tešlos formavimo bei paruošimo srityje. Kiti pradeda dirbti krovėjais, o vėliau pereina į operatoriaus poziciją. Kiekvienas gali atrasti sau tinkamą darbą pagal savo gebėjimus“, – sako D. Bartušis.
Siūlo gausų papildomų naudų paketą
„Mantinga“ siūlo ne tik stabilų ir aiškiai pagal kompetencijas augantį atlyginimą, bet ir gausų papildomų naudų paketą. Nuo pirmos darbo dienos visi darbuotojai yra apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų – draudimas galioja visą parą, visame pasaulyje. Po trijų mėnesių bandomojo laikotarpio suteikiamas ir papildomas sveikatos draudimas, leidžiantis gydytis pasirinktose įstaigose, įsigyti vaistų, lankytis pas odontologą ar naudotis reabilitacijos paslaugomis – išlaidos padengiamos iki 80 proc., o kai kuriais atvejais ir 100 proc.
Toliau nuo Marijampolės gyvenantiems darbuotojams suteikiamas nemokamas transportas į darbą ir namo – šiuo metu „Mantingos“ darbuotojai įmonės transportu atvežami iš 15 miestelių, nutolusių iki 70 km atstumu nuo gamyklų.
„Savo darbuotojus palaikome ir ištikus nelaimei – kai reikia papildomos finansinės pagalbos ar apmokamų laisvadienių. Taip pat džiaugsmingais jų gyvenimo momentais: įteikiame dovanėles susituokus, vaiko gimimo proga, rengiame vasaros užimtumo stovyklas darbuotojų vaikams, kalėdinius renginius darbuotojams“, – papildomas naudas vardija „Mantingos“ Talentų pritraukimo skyriaus vadovė Edita Velioniškienė.
Už pasiektus komandinius rezultatus gamybos darbuotojams skiriami motyvaciniai priedai, suteikiamos galimybės nuolat didinti savo kompetencijas, kelti kvalifikaciją ir mokytis.