Marijampolės futbolo centro merginų komanda – istorinis debiutas ir trečioji vieta
Marijampolės futbolo centro merginų komandai iškilmingai įteikti bronzos medaliai ir trečiosios vietos taurė.
Marijampolės futbolo centro (MFC) merginų komanda įsirašė į miesto sporto istoriją – pirmą kartą žaisdamos 11×11 formatu nacionaliniame moterų čempionate, merginos iškovojo garbingą trečiąją vietą.
Tai neeilinis pasiekimas – Marijampolės futbolininkės nuo antrosios vietos atsilikusios vos vienu tašku, o iki čempionių – tik septyniais. Debiutas nacionaliniame lygyje vainikuotas puikiu rezultatu: per 8 rungtynes iškovotos 5 pergalės, pelnyta 24 įvarčiai ir surinkta 15 taškų.
Komanda buvo pagerbta spalio 18-ąją, per merginų elitinės U15 lygos rungtynių pertrauką. Merginoms iškilmingai įteikti bronzos medaliai ir trečiosios vietos taurė.
Šis sezonas išskirtinis dar ir tuo, kad U15 merginų elitinė lyga – naujovė Marijampolės futbolo centre, atsiradusi tik šiais metais. Tai žingsnis į priekį visam centrui – suteikiantis daugiau žaidybinės praktikos, didesnį tempą ir aukštesnį lygį, kuris leis jaunosioms futbolininkėms tobulėti greičiau bei siekti dar ambicingesnių tikslų.
Pasak komandos trenerės Viktorijos Svirupskytės, dirbančios kartu su Mariumi Buividavičiumi, tai daugiau nei vieta turnyrinėje lentelėje. Tai įrodymas, kad Marijampolės futbolo centre moterų futbolas auga, stiprėja ir įkvepia jauniausias mergaites siekti svajonių. Ateityje siekiamybė – kad U15 mergaitės siektų žaisti antroje lygoje, o antros lygos komanda – pirmoje lygoje. Jaunosioms mergaitėms vyktų sklandus pasirengimas nuo 5×5, per 8×8, iki U15 formato ir galiausiai – antros lygos.
Komandą sudarė šios žaidėjos: Gustė Akelytė, Gabija Legenzova, Gabija Rutkauskaitė, Gabija Kuliešiūtė, Miglė Pileckaitė, Tėja Janušauskaitė, Auksė Radzevičiūtė, Gabija Malakauskaitė, Viltė Grigaitytė, Viltė Dorelaitė, Aura Lenkaitytė, Roma Nedzinskė, Radvilė Nedzinskaitė, Diana Djačkova, Ieva Žakelytė, Saulė Greičiūtė, Elžbieta Budreikaitė, Gabrielė Svobonaitė, Monika Akelytė, Ieva Benekeraitytė, Norberta Štaraitytė, Roberta Pauliukonytė, Atėnė Senkutė, Smiltė Nadzeikaitė, Armanda Kaluginaitė ir Ieva Ivanauskaitė.
Viktorija SVIRUPSKYTĖ