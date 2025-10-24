www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

„Via Lietuva“ informuoja

"Suvalkiečio" informacija

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

„Via Lietuva“ informuoja, kad tvarkant viaduko, esančio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 4,49 km (virš Raudondvario plento) asfalto dangą, nuo spalio 24 d. (penktadienio) 7 val. iki spalio 27 d. (pirmadienio) 16 val. važiuojant Marijampolės kryptimi, bus uždaryta pirma eismo juosta ir įvesti greičio ribojimai. Eismas darbų metu vyks antra eismo juosta.

Vykdant remonto darbus, bus keičiama dalis įdubusios važiuojamosios dangos, frezuojamas asfaltas, atliekami smulkūs betonavimo darbai bei įrengiama perdangos hidroizoliacija.

Darbus atliks AB  „Kelių priežiūra“.

Vairuotojus prašome stebėti kelio ženklus ir jais vadovautis.

Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Komentarai nepriimami.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Palaikymas, kuris skatina augti ir tobulėti
Marijampoliečiai aukojo pinigus kare tėvų netekusiems Ukrainos vaikams
„Pasivaikščiokit, mintys, iš gyvenimo molio lipintos“
Kultūros ir meno darbuotojų atlyginimai: kiek prisidėti gali savivaldybės?

Įvykiai

Atakavo greičio matuoklį
Liepsnojo daugiabučio balkonas
Šaltas sausis – karšti pavojai: kodėl daugėja gaisrų ir kaip jų išvengti
Mažųjų Šelvių kaime susidūrė automobiliai

Verslas

UAB steigimas: pirmieji žingsniai ir pasiruošimas iš anksto
Ukrainos investuotojai taikosi į Marijampolės cukraus fabriką?
Įspūdingame verslo bendruomenės vakare – apdovanojimai ir marijampoliečiams
„Iki“ primena pirkėjams – dar liko laiko panaudoti per metus sukauptus lojalumo taškus

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos