„Via Lietuva“ informuoja, kad tvarkant viaduko, esančio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 4,49 km (virš Raudondvario plento) asfalto dangą, nuo spalio 24 d. (penktadienio) 7 val. iki spalio 27 d. (pirmadienio) 16 val. važiuojant Marijampolės kryptimi, bus uždaryta pirma eismo juosta ir įvesti greičio ribojimai. Eismas darbų metu vyks antra eismo juosta.
Vykdant remonto darbus, bus keičiama dalis įdubusios važiuojamosios dangos, frezuojamas asfaltas, atliekami smulkūs betonavimo darbai bei įrengiama perdangos hidroizoliacija.
Darbus atliks AB „Kelių priežiūra“.
Vairuotojus prašome stebėti kelio ženklus ir jais vadovautis.
Atsiprašome už laikinus nepatogumus.
