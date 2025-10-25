www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Karatistai demonstravo ištvermę ir kovinę dvasią

"Suvalkiečio" informacija

„Tornado“ karatistai su treneriu Valiumi Rudžiu. „Tornado“ klubo nuotrauka

Kaune vykusiame tradiciniame kiokušin karatė turnyre „OSU ir SHORI rudens taurė 2025“, „Tornado“ klubo komanda (20 sportininkų) iš Marijampolės iškovojo 4 vietą. Iš viso iškovoti 8 aukso, 9 sidabro, 2 bronzos medaliai.Marijampoliečių treneriai Valius ir Karolis Rudžiai džiaugiasi savo auklėtinių pademonstruotu kovingumu, ištverme ir tikra kovine dvasia.
Čempionais tapo: Kajus Černiauskas, Jonas Paltanavičius, Gvidas Blagušauskas, Paulius Gelbūda, Vytis Pivoras, Adamas Pangonis Amber, Kevinas Ramanauskas, Matas Duoblys.

Palikti atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

„Fotografija – tai pokalbis su gamta, savimi, žmogumi…“
Naujoji Marijampolės dramos teatro vadovė: darbo labai daug
Muziejų bendradarbiavimo rezultatas – spalvinga paroda
Parodoje – laiškanešį sustabdžiusios akimirkos

Įvykiai

Tvoros strypas moteriai pervėrė koją
Gavaltuvos kaime nužudytas vyras
Nei „Volvo“, nei pinigų
Ugnies padaryti nuostoliai nemaži

Verslas

„Mantinga“ plečiasi ir kviečia į komandą operatorius bei kitus gamybos darbuotojus
Marijampolės TV, Priklausomybės ligų institutas ir Bokšto klubas – po vienu sparnu
Odoo verslo valdymo sistema – 7 žingsniai sėkmingam įdiegimui
Vadovo diena Kazlų Rūdoje

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos