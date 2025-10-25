Karatistai demonstravo ištvermę ir kovinę dvasią
„Tornado“ karatistai su treneriu Valiumi Rudžiu. „Tornado“ klubo nuotrauka
Kaune vykusiame tradiciniame kiokušin karatė turnyre „OSU ir SHORI rudens taurė 2025“, „Tornado“ klubo komanda (20 sportininkų) iš Marijampolės iškovojo 4 vietą. Iš viso iškovoti 8 aukso, 9 sidabro, 2 bronzos medaliai.Marijampoliečių treneriai Valius ir Karolis Rudžiai džiaugiasi savo auklėtinių pademonstruotu kovingumu, ištverme ir tikra kovine dvasia.
Čempionais tapo: Kajus Černiauskas, Jonas Paltanavičius, Gvidas Blagušauskas, Paulius Gelbūda, Vytis Pivoras, Adamas Pangonis Amber, Kevinas Ramanauskas, Matas Duoblys.