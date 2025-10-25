Su šiukšlių maišais – stogais ar miesto gatvėmis?
Laišką, iliustruotą „Google maps“ žemėlapio nuotraukomis, redakcijai parašė Vilniuje gyvenanti ponia Viktorija Fetingienė. Moteris susirūpinusi Marijampolėje, P. Vaičaičio g. 4A, gyvenančia močiute, tiksliau jos pastangomis įveikiant netrumpą atstumą nuo namo, kuriame gyvena, iki buitinių atliekų konteinerių aikštelės, esančios Lietuvininkų gatvėje.
P. Vaičaičio g. 4A kieme vietos vos užtenka gyventojų automobiliams. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
Nebent tik perskristi…
„Artimiausi komunalinių atliekų konteineriai nuo daugiabučio gyvenamojo namo yra pagrindine gatve tiesiai 243 metrų atstumu pėsčiomis. Per kiemus kertant kampus susidaro 286 m. Realiai trumpiausias kelias pirmyn ir atgal – pusė kilometro.
Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymą ir Atliekų tvarkymo taisykles, konteineriai turėtų būti išdėstyti taip, kad gyventojams būtų ne toliau kaip 150 metrų tiesia linija iki jų.
Tačiau šiuo atveju tiesia linija eiti fiziškai neįmanoma dėl pastatų, uždarų kiemų. Tiesia linija nebent tik perskristi galima…“ – rašo anūkė, susirūpinusi senyvo amžiaus močiute, kuriai dėl sveikatos problemų kasdien tokį atstumą su šiukšlėmis – o jų, išrūšiuotų, susidaro ir keli maišai, įveikti nelengva.
Su prašymu įvertinti situaciją ir apsvarstyti galimybę įrengti papildomą konteinerių aikštelę ar perkelti esamą arčiau daugiabučio, arba numatyti kitą sprendimą, palengvinantį atliekų išnešimą vyresnio amžiaus gyventojams, kurių name gyvena ne vienas, p. Viktorija pirmiausia telefonu, o vėliau ir raštu kreipėsi ir į Marijampolės savivaldybės administraciją.
Patogiau, kai konteineriai prie namų
P. Vaičaičio g. 4A namas, galima sakyti, stovi prestižinėje Marijampolės vietoje. Šalia ir Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia, ir Vytauto Didžiojo parkas, ir jaukūs individualūs namai aplinkui, ir parduotuvės, gydymo įstaigos netoli. Deja, šiukšlių konteineriui vietos neužtenka.
Keturių laiptinių penkiaaukštis iš visų pusių „įrėmintas“ privačių teritorijų tvoromis, tad į jo kiemą patekti likęs tik vienas kelias – tarp šventoriaus ir P. Vaičaičio 4-ojo namo tvorų.
Šiuo įvažiavimu namo gyventojai ir išeina į pagrindinę P. Vaičaičio gatvę. Pasukę dešinėn, paskui perėjoje – kairėn ir dar šiek tiek paėjėję atsiduria prie konteinerių. Važiuojant automobiliu – apie 100 metrų – tiek rodė redakcijos automobilio odometras – prietaisas, skirtas nuvažiuotam atstumui matuoti).
Gaila, kad p. Viktorijos močiutė dėl sveikatos negalėjo su mumis pasikalbėti, bet kieme pakalbinta P. Vaičaičio 4A namo gyventoja Eva pripažino, kad einant pėsčiomis tiek jaunesniam, tiek vyresniam žmogui tas atstumas iki konteinerių netrumpas. Juo labiau kad tenka eiti ir tamsoje, ir per slidumą ar lietui lyjant beveik kasdien, ir ne su vienu, o su keliais išrūšiuotų šiukšlių maišais. „Konteineriai per toli, greitai tikrai neapsisuksi, ypač rytais, kai skubi į darbą. Daug patogiau buvo, kai jie buvo prie namo“, – sako jauna moteris.
Visų rūšių atliekų konteineriai stovi aikštelėje prie Lietuvininkų g. 18-ojo namo.
Aikštelę įrengti arčiau namo nėra galimybės
Su situacija susipažinusi Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė Inesa Mažėtienė pripažino, kad galimybės konteinerių aikštelę įrengti arčiau P. Vaičaičio g. 4A namo (DNSB „Varpas“) nėra.
„Įgyvendinant projektą „Marijampolės regiono komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra“ konteinerių aikštelė, skirta Vytauto g. 27, 39, P. Vaičaičio g. 3, 4A, 5, 6, 10, 14 buvo numatyta tarp P. Vaičaičio g. 6 ir Vytauto g. 31A. Vis dėlto dėl vietos stokos ir požeminių komunikacijų išdėstymo buvo priimtas sprendimas aikštelę perkelti prie Lietuvininkų g. 18“, – sako I. Mažėtienė.
Pasak Savivaldybės Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiosios specialistės, prie P. Vaičaičio g. 4-ojo namo laikinai P. Vaičaičio g. 4A namo gyventojams buvo palikti du 1,1 kub. m mišrių komunalinių atliekų konteineriai, bet išrūšiuotas atliekas gyventojai vis tiek turėjo nešti į konteinerių aikštelę Lietuvininkų g. 18.
„Konteineriai stovėjo tol, kol nebuvo sutvarkyta 4-ojo namo teritorija. Rugsėjo mėnesį gautas šio namo savininko skundas, kad konteinerių dangčiai gadina tvorą, konteineriai stovi neišlaikant 10 metrų atstumo nuo pastato langų ir (ar) durų“, – sako I. Mažėtienė.
Pripažinkime, menkas malonumas per miegamojo ar virtuvės langą matyti šiukšlių konteinerius. Dėl atstumų iki individualių namų, pasak vyr. specialistės, konteinerių negalima statyti ir kitoje P. Vaičaičio g. 4A namo pusėje, P. Mašioto gatvėje. Todėl realiausias variantas buvo Lietuvininkų gatvė.
Šio namo kieme, jau labai senai toje pačioje vietoje stovėjo konteineriai, tačiau vos tik P. Vaičaičio g.4 namas pasistatė trijų aukštų namą vietoje dviejų aukštų, prasidėjo niuansai. Klausimas ar pats namas buvo statytas laikantis visų reikalavimų bei įstatymų. Nebuvo laikomasi komendanto valandų, tačiau nei vienas neskundė, kadangi visi suprantame, jog norisi remontus atlikti kuo greičiau.
Pirmiausia buvo sugadinti/sulaužyti jau labai ilgą laiką stovintys atslenkami konteineriai ir vos tik juos pakeitus į atverčiamus, iškart buvo pasiskųsta, jog gadinama tvora, sutapimas ar ne – Jums spręsti. Labai gaila, jog senyvo amžiaus žmonėms reikės įveikti tokį atstumą ne tik esant geram orui, bet ir lietui lyjant ir sningant bei šąlant.
Tada buvo išsinuomota/susitvarkyta išasfaltuota valstybinė žemė, šalia bažnyčios, kurioje buvo įrengtos 5 stovėjimo vietos. Tai padarius buvo panaikintos ir taip trūkstamos parkavimo vietos 4a namo gyventojams, bet ir atvykstantiems į bažnyčią.
Laukiame, kas bus toliau, kadangi šio namo savininkas nesileidžia į jokius kompromisus.