Kodėl Turkija?
Kol vieni užsispyrę tvirtina, kad Turkija – „nuvalkiota“ atostogų šalis, todėl nieku gyvu ten neatostogaus (geriau jau už tą pačią kainą Palangoje), kiti nesuka sau galvos ir, į lagaminą įsimetę maudymosi reikmenis ir akinius nuo saulės, vėl ir vėl skrenda į Turkiją, nes, sako, ten pigiau nei Palangoje.
Bet ne apie kainas šį kartą.
Kuo unikali toji Turkija? Koks magnetas ten traukia žmones? Kodėl skrendama ten šeštą, septintą, dvyliktą kartą?
Liucija Burbienė: „Turkai sugeba iš nieko padaryti taip, kad tau būtų atostogos“
„Turkijoje esame buvę šešis ar septynis kartus, paskutinį kartą – gal prieš septynerius metus. Skrisdavome į vis skirtingus kurortus – Marmarį, Alaniją, Kemerą… Paskui buvo pertrauka – keliavom į Tunisą, Maroką, Bulgariją. Šiemet vėl sugalvojome atostogauti Turkijoje – Sidėje, kur dar nebuvę.
Liucija – ekskursijoje antikinėje Sidėje. Nuotraukos iš Liucijos asmeninio albumo
Kodėl vėl Turkija? Buvo smalsu, ar kas nors pasikeitė. Ankstesnėse kelionėse visada viskas tikdavo ir patikdavo, jie gerai „užsukę“ turizmą. Nė kiek nenusivylėme grįžę čia po septynerių metų – viskas yra dar aukštesnio lygio. Nepastebėjome net prekybos gatvėse, kai prekeiviai už skvernų griebdavo turistus ir siūlydavo prekes.
Pastebėjome, kad Turkijoje jau dirba ir lietuvių įkurtos įmonės. Štai mūsų kelionių organizatorius kelionę į Žaliąjį kanjoną ir naktinę Sidę siūlė už 80 eurų žmogui, o lietuvių įmonė – už 40. Pasidžiaugėme ir geru servisu, ir lietuve gide, Turkijoje gyvenančia jau daug metų, papasakojusia mums daug įdomių istorijų apie Turkijos papročius, gyvenimo būdą ir pan.
Kai „viskas įskaičiuota“, tai net akys raibsta nuo įvairaus maisto. O saldumynų mėgėjams Turkijoje – visiškas rojus.
Apie „Viskas įskaičiuota“: mums tai tinka – kai nori, valgai, kai nenori – nevalgai. Į Turkiją keliaujame dėl to, kad nereikėtų dėl nieko sukti galvos. Šiemet mūsų viešbutis buvo trečioje zonoje, iki paplūdimio – aštuonios minutės pėsčiomis. Bet, kad nereikėtų turistams vargintis ir daug vaikščioti (pavyzdžiui, grįžti pietų į viešbutį), pastatytas restoranas tiesiog ant jūros kranto – ten kepa, verda, salotas gamina… Didžioji dalis poilsiautojų ir valgydavo ant jūros kranto. O, pamename, anksčiau prie jūros tik bariukas su gėrimais ir ledais būdavo.
Turkai supranta, ko žmonėms reikia. Ir vis tobulėja.“
Rasa ir Rimantas Vosyliai: „Kasmet pataikome vis geriau“
„Šiemet mes jau šeštą kartą Turkijoje. Esame netoli Kemero. Spalio antra pusė, oras – +26 laipsniai, jūra – +22 laipsnių šiltumo.
Šeima sako, kad atostogų vietą ir viešbučius renkasi ilgai ir atsakingai. Nuotraukos iš Vosylių šeimos albumo
Esame atostogavę ir kituose Turkijos kurortuose – stengiamės pamatyti kuo daugiau šios didelės ir svetingos šalies. Vasarį buvome Egipte, bet Turkijoje smagiau. Čia visada garantuota šiluma, geras kainos ir kokybės santykis. Ir niekada nebuvo taip, kad sakytume: „Pernai buvo geriau“. Kasmet pataikome vis geriau. Tiesa, labai ilgai renkamės viešbučius, skaitome atsiliepimus, sekame juos Tripadvisor.com svetainėje.
Anglijoje ir Vokietijoje šiuo metu mokinių atostogos, todėl kainos kiek aukštesnės nei paprastai – prieš savaitę čia atvykę lietuviai mokėjo apie 100 eurų mažiau. Mes per lietuviškas vaikų rudens atostogas niekur neskrendame, nes už bilietus tektų permokėti 100–200 eurų. Be to, spalio pabaigos–lapkričio pradžios orai jau gali nebūti tokie geri. Nors visaip pasitaiko, gali ir pasisekti.
Šilta jūra – vienas iš didžiausių privalumų spalio mėnesį.
Kaip leidžiame laiką? Kasdien viešbutyje vyksta nemokamos pramogos: cirkas, šokėjai, akrobatai ir t. t. Renkamės tokias ekskursijas, kad nereikėtų ilgai važiuoti autobusu. Jų pasirinkimas tikrai nemažas. Šiandien planuojame plaukti greitaeigiu kateriu – per porą valandų jis nuplukdo į keletą salų, pasimaudome, pasideginame. Vienam žmogui tokia pramoga kainuoja 50 eurų (čia jau po derybų, šiaip užsiprašo 60). O kitokios pramogos pas vietinius verslininkus kainuoja apie 25 eurus žmogui. Seniau kainos būdavo mažesnės.“
Rima ir Arūnas: „Spalį Antalijoje dar vasara, o Lietuvoje – apšalusių automobilio langų tirpinimas rytais“
„Prasidėjus mokinių rudens atostogoms, ne tik Turkija – visos kelionės pabrangsta. Bet lėktuvai pilni, baseinai šurmuliuoja, o lietuviškos kalbos prie „viskas įskaičiuota“ stalo girdėti beveik kaip mūsų Marijampolėje. Kodėl? Nes mes, lietuviai, žinome: šiluma – brangi prekė, ypač spalį. Ir jei Lietuvoje jau laikas keisti padangas, Turkijoje vis dar +27 °C, jūra šilta. Mums poilsis nuo darbų, vaikams – nuo matematikos.
Pripažinkime: turkų viešbučiai moka pataikyti į šeimos širdį. Baseinai su čiuožyklomis, animacija, ledai be limito… Ir personalas, kuris į kiekvieną vaiką žiūri kaip į mažą sultoną. Tuo metu tėvai gali bent trumpam pamiršti klausimą „ką šiandien virti“.
Tad nors kelionių kainos šiuo metu šoktelėjusios, jau kraunamės lagaminus į Turkiją. Nes spalio pabaigoje Antalijoje dar vasara (tai patyrėme pernai ir užpernai).“
Ir dar vienas dėmesio vertas mamos įrašas socialiniame tinkle:
„Jei planuojate kelionę į Turkiją, labai rekomenduoju pasitikrinti situaciją ir susisiekti su kelionių agentūromis (kurios, beje, šiuo metu tyli). Mūsų šeima keliavo spalio 7–14 d. ir, deja, visi susirgome žarnyno virusu ar bakterine infekcija – pasak gydytojų, „mixed“ tipo. Su vyresniąja dukra net teko pagulėti ligoninėje. Dar priminimas – visada važiuokite su sveikatos draudimu. Grįžę skubėjome pas gydytojus, susisiekė ir iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, girdėjome ir apie daugiau atvejų – lietuvius su vaikais ligoninėje. Nesuprantu kelionių agentūrų abejingumo – net elementarios informacijos apie situaciją ar įspėjimų klientams nėra.
Apskritai, „su vaikais – tik į Turkiją“, mums nei pasiteisino, nei smagu, net ir atmetus virusus. Kažkaip veiklas ir užsiėmimus vaikams suprantu kitaip. Bet čia kita tema.“