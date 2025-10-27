Spalio 28 d. „Suvalkietyje” skaitykite:
Pirmasis Kazlų Rūdos savivaldybės meras Valdas Kazlas: „Nenuvertinkime praeities“
Šiemet sukako 25-eri metai, kai buvo įkurta Kazlų Rūdos savivaldybė. Pirmuoju jos meru 2000-ųjų metų gegužę buvo išrinktas tuometis seniūnas Valdas Kazlas. 70-metį šių metų pradžioje atšventęs buvęs politikas dabar mėgaujasi užtarnautu poilsiu, bet išlieka aktyviu piliečiu, jau daug metų yra Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narys. Apie tai, kaip buvo kuriama nauja Kazlų Rūdos savivaldybė, kokius kelius teko įveikti, kad ji atsirastų, kaip sekėsi ketverius metus dirbti meru, o po kurio laiko dar ketverius – Savivaldybės administracijos direktoriumi, kas šiandien teikia džiaugsmo gyvenime, V. Kazlas atvirai papasakojo „Suvalkiečiui“.
Buvęs Kazlų Rūdos savivaldybės meras Valdas Kazlas turi ką prisiminti. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
Kalvarijos žemdirbiai atšventė darbų pabaigą
Penktadienio popietę Jungėnų kultūros namuose vyko Kalvarijos krašto žemdirbių šventė „Kai derlius aruoduos“. Susirinkę atšvęsti simbolinę ūkio darbų pabaigą, ūkininkai diskutavo, kad metai jiems nebuvo patys dosniausi. Nepaisant to, pasidžiaugti buvo kuo – apdovanojimus už ūkio veiklos vystymą gavo penki žemdirbiai, padėkos žodžiai skambėjo septyniems krašto medžiotojų būreliams.
Šventės metu padėkota ūkininkams, kurių darbai ir pastangos šiemet išsiskyrė labiausiai.
„Mes – už gamtą“
Taip sako gėlininkės Laimutė Samojauskienė ir Dalia Grabauskaitė, pačių užaugintų gėlių kompozicijomis visus metus pasitinkančios ir šventes, ir kasdienybę. Jų moto – daugiau gėlių, mažiau blizgučių.
Sesės Laimutė Samojauskienė ir Dalia Grabauskaitė iš pačių užaugintų augalų kuria įspūdingas kompozicijas.
Sūduvos gimnazijoje – susitikimas su technologijomis
Inovacijų ir technologijų entuziastai penktadienį rinkosi Marijampolės Sūduvos gimnazijoje, kur vyko tikra technologijų šventė. „Ready4tech“ renginio metu moksleiviai iš arti galėjo pamatyti ne tik 3D spausdintuvus ar žemės ūkyje naudojamus įspūdingus dronus, bet ir stebėti robotų kovas. Visa tai dėl to, kad jaunimas geriau pažintų ir susidomėtų technologijų krypties mokslais, nes šios srities specialistų šiandien vis labiau trūksta.
Technologinė pažanga tokia sparti, kad Marijampolės Sūduvos gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkiui Darius Kazlauskas sako, jog kuo anksčiau jaunimas susidurs su technologijomis, tuo lengviau jiems bus prisitaikyti prie ateities darbo rinkos.