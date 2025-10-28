Ar internetinės kosmetikos parduotuvės išstums fizines parduotuves?
Prieš dešimtmetį mintis pirkti kosmetiką internetu daugeliui atrodė keista. Kaip galima pasirinkti kremą nematant jo tekstūros? Arba kvepalus, jų neužuodžiant. Bet viskas keičiasi. Apsipirkimas internetu tapo paprastesnis ir vis daugiau vartotojų renkasi apsipirkti neišeinat iš namų. Pavyzdžiui, parduotuvė https://www.notino.lt/, siūlo platų kosmetikos asortimentą, apsipirkimas patogus, o prekės atkeliauja greitai.
Apsipirkimas internetu taupo laiką ir daugeliui yra labai patogus. Bet negi tai reiškia, kad fizines parduotuves ilgainiui pakeis internetinė prekyba?
Populiarumas tarp amžiaus grupių
Būtų neteisinga sakyti, kad visos amžiaus grupės apsiperka vienodai. Skirtumų yra ir didžiausias populiarumas pastebimas tarp jauniausių vartotojų.
Štai 25–35 metų moterys apsiperka aktyviausiai. Jos moka naudotis technologijomis, skaito atsiliepimus ir drąsiai išbando naujus produktus. O kai darbas, šeima ir kiti reikalai užima didžiąją dalį laiko, galimybė užsisakyti kosmetiką per kelias laisvas minutes – tikras išsigelbėjimas.
35-50 metų amžiaus grupė – šios moterys jau tiksliai žino, ko nori. Dažniausiai ieško jau išbandytų produktų arba kažko panašaus. Jos mielai skaito ingredientų sąrašus, domisi naujovėmis, pasikonsultuoja su virtualiais asistentais, bet pirmenybę teikia patikimumui. Internetas joms patogus, bet jei reikia, nevengia užsukti ir į fizinę parduotuvę.
Vyresnės moterys vis drąsiau bando pirkti internetu. Ypač vertina tai, kad nebereikia niekur eiti, viskas atvežama tiesiai prie durų. Tiesa, daugelis prisipažįsta: fizinėje parduotuvėje vis tiek paprasčiau. Galima pamatyti, palytėti, pasikalbėti su gyvais žmonėmis. Bet pamažu ir jos įsitraukia į šį procesą, ypač kai vaikai ar anūkai parodo, kaip tai paprasta.
Kokias kosmetikos ir kūno priežiūros prekes geriausia pirkti internetu
Internetinėse parduotuvėse patogu įsigyti veido priežiūros priemones, tokias kaip kremai, serumai ar kaukės, ypač jei jau žinote savo odos tipą ir poreikius. Internetu patogu pirkti ir kūno priežiūros priemones, pavyzdžiui, losjonus, aliejus ar šveitiklius, bei kvepalus, jei žinote, kokį kvapą norite įsigyti. Apskritai, čia labai patogu įsigyti tai, kas jau patikrinta, tačiau kartu internetinėse parduotuvėse dažnai galima rasti ir unikalių produktų, kurių fizinėse erdvėse tiesiog arba dar nėra.
Ką verčiau įsigyti fizinėje parduotuvėje
Nors internetinės parduotuvės siūlo platų spektrą įvairių produktų, o apsipirkimas gana patogus ir greitas, kai kurias prekes verčiau įsigyti fizinėse parduotuvėse. Tai gali būti:
- Dekoratyvinė kosmetika – prieš įsigyjant tokius produktus, dažnai norisi išbandyti atspalvį, tekstūrą.
- Kosmetikos priemonės individualiems poreikiams – jei oda labai jautri, prieš įsigyjant tam tikrus kosmetikos produktus, verta išbandyti priemones ant mažo odos plotelio. Perkant internetu, to padaryti nepavyks.
- Lūpų dažai ir blizgesiai – spalva tikrai svarbi. Renkantis neutralius atspalvius, suklysti sunkiau, tačiau sodresnes spalvas verta išbandyti parduotuvėje.
- Parfumerija – nors kai kurios drąsios sielos lengva ranka įsigyja kvepalus pagal aprašymus, dauguma vis tiek nori išbandyti kvapą gyvai. Kvepalai ant odos atsiskleidžia skirtingai. O vertinti kvapą vien pagal sudėtį, labai sudėtinga.
Kaip keičiasi pirkimo įpročiai
2025 metais pastebima, kad populiarėja hibridinis pirkimas. Moterys tyrinėja produktus internete, skaito apžvalgas, žiūri vaizdo įrašus. Paskui eina į parduotuvę išbandyti. Arba atvirkščiai – parduotuvėje išbandžiusios produktą, įsigyja jį internetu, nes internetinė kaina dažnai pasirodo prieinamesnė.
Ateities tendencijos
Būtų sunku vertinti, ar viena forma išstums kitą. Tiesiog kiekviena randa savo vietą ir klientą. Tikėtina, kad abi formos toliau vystysis lygiagrečiai. Technologijos tobulės, o fizinės parduotuvės taps labiau personalizuotos ir orientuotos į patirtį. Jos teiks tą, ko internetas negali – tiesioginį kontaktą, pojūčius, emocijas.