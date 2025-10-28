Imtasi spręsti apleistų ir šeimininkų neturinčių sodų sklypų problemą
Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti Sodininkų bendrijų, Žemės ir Žemės reformos įstatymų pataisas, leisiančias tinkamai panaudoti sodininkų bendrijose esančią apleistą žemę.
Dar pirmaisiais Nepriklausomybės metais asmenims buvo sudarytos lengvatinės sąlygos išsipirkti sodų sklypus iš valstybės. Absoliuti dauguma žmonių susitvarkė reikalingus dokumentus ir šie sklypai tapo jų nuosavybe.
Registrų centro duomenimis, sodų bendrijose, kurių Lietuvoje yra 1357, registruotas 891 valstybinės žemės sklypas. Tiek sklypų nuosavybės teise nepriklauso fiziniams asmenims ar pačioms sodininkų bendrijoms.
Įstatymų pataisomis siūloma, kad aukciono būdu būtų galima parduoti sodininkų bendrijose esančius neprivatizuotus ar valstybės paveldėtus nenaudojamus valstybinės žemės sklypus ar jų dalis.
Asmenims, iki šiol nesusitvarkiusiems sodų sklypų dokumentų, būtų sudarytos sąlygos juos užregistruoti savo vardu. Įsigaliojus Sodininkų bendrijų įstatymo pataisoms, būtų nustatytas vienerių metų terminas nuomos ar pirkimo sutarties sudarymui suformuotiems mėgėjų sodo žemės sklypams ir dvejų metų terminas nuomos ar pirkimo sutarties sudarymui, jei mėgėjų sodo žemės sklypai nesuformuoti.
Praėjus dviem metams, mėgėjų sodo teritorijoje esantys suformuoti valstybei priklausantys sodo sklypai, jeigu tokią teisę turintys asmenys nepateiks prašymų pirkti ar nuomoti šiuos sklypus, bus priskiriami laisvos valstybinės žemės fondo žemei.
Po 2 metų šio fondo žemei bus priskirti ir mėgėjų sodo teritorijoje esantys valstybinės žemės plotai, kuriuose nesuformuoti privatiems asmenims skirti sodo sklypai.
Siūloma įstatymų pakeitimų įsigaliojimo data – 2026 m. gegužės 1 d.
Pastabas ir pasiūlymus dėl šių teisės aktų galima teikti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) iki lapkričio 5 d.
Parengta pagal Aplinkos ministerijos informaciją
