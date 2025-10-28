„Iš atminties į rytojų“
Taip vadinosi Želsvos bibliotekos organizuotas renginys, skirtas kaimo 280 metų sukakčiai paminėti. Ši popietė – tai apibendrinimas senokai pradėto darbo keliomis kryptimis: gilinantis į praeitį, renkant istorinę medžiagą, kalbinant ir įamžinant brangiausią, gyvąjį paveldą – garbaus amžiaus žmones… Ir – akcentuojant dabartį, kuri irgi taps istorija.
Rengiantis jubiliejui gražioje reprezentacinėje erdvėje palei taką, vedantį į mokyklą, laisvalaikio salę, biblioteką atsirado nuotraukų lauko paroda „Žvilgsnis į Želsvos istoriją“. Kaip sakė idėjos autorė bibliotekininkė Irena Lunskienė, įranga stacionarinė, vietoje dabartinių senųjų nuotraukų vėliau bus galima eksponuoti kažką kita. O besirenkančių žmonių salėje laukė staigmena – nuo sienų į juos žvelgė kaimynai, pažįstami kaimo žmonės… arba jie patys. Tai dar vienas sumanymas – 18 portretų paroda „Laiko veidai“:
Želsvos gyventojus, ne jaunesnius kaip 80-ties, įamžino svetur gyvenantis, bet gimtinėje nuolat besilankantis menininkas Laimis Urbonas. Gausiai susirinkę šventės dalyviai tarsi iš naujo pažvelgė į pažįstamus veidus, kurie pagavaus fotografo žvilgsnio dėka atrodė tarsi vidinės šviesos, gyvenimo išminties nuskaidrinti. Nuotoliu susisiekus su Laimiu Urbonu jis visus pasveikino, dėkojo kaimo gyventojams, kad įsileido į savo namus, sakė, kad stengėsi pagauti kiekvieno jų gyvenimo paliktus gražiuosius bruožus…
Pradėdama renginį jo vedėja Greta Sabašinskienė sakė, kad susirinkta į kelionę – prisiminti istoriją, pagerbti ją kūrusius žmones ir pabūti bendrystėje… Irena Lunskienė dėkojo visiems atvykusiems, o labiausiai – padėjusiems šventei ruošiantis. „Vienas žmogus nieko negali – prisidėjusių, padėjusių buvo ne vienas ar du. Tai ir mūsų bendruomenės žmonės, ir kolegės – kaimų bibliotekininkės, kurioms esu be galo dėkinga.“
Ji pasidžiaugė, kad Marijampolės savivaldybės administracija supranta kultūrinio darbo reikšmę ir prasmę, visada padeda įgyvendinant idėjas, projektus. Jų per netrumpą laiką Želsvoje būta ne vieno: žmonės iniciatyvūs ir išradingi. Pirmosios kaimo bendruomenės pirmininkės Elvyros Kalindrienės idėja buvo pastatyti kryžių, Elvyros Urbonienės idėja – pėsčiųjų takas, Antano Andzelio – apšvietimas… Kaime atsirado daug gražių dalykų – o kaip Želsva gyveno anksčiau?
Apie tolimąją praeitį, remdamasis gana šykščia medžiaga iš pirmųjų rašytinių dokumentų bei vėlesnių istorikų įžvalgų, kalbėjo istorikas Rimvydas Urbonavičius. Jis išreiškė viltį, kad gal aktyvūs jauni žmonės, istorikai imsis giliau analizuoti šio krašto istoriją. Vėlesnę, jau praėjusio amžiaus, istoriją priminė kino žurnalai apie Želsvelės kolūkį, jo pirmininką Vincą Marazą, kuris iš tiesų buvo šiam kraštui atsidavęs žmogus. Dar vieną istorijos klodą atidengė kapela „Gegužio žiedai“, vadovaujama Edmanto Rėkaus. Kaip sakė vyrai pradžioje, dainos irgi yra istorija…
…Ar bereikia sakyti, kad muzika šventės nuotaiką dar labiau pakylėjo (stebint praeities kadrus ne vieną gal aplankė ir ne visai šviesūs prisiminimai). Tad šiltai buvo sutikti ir palydėti svečių – Seimo nario Karolio Podolskio, Marijampolės savivaldybės vicemero Ričardo Bagdanavičiaus, Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktorės Daivos Kirtiklienės – sveikinimai Želsvos žmonėms, negailėta gerų žodžių, gėlių Irenai Lunskienei.
Paskutinis akcentas – Gretos Sabašinskienės dovanotos dainos ir portretų herojams padovanotos parodos jų nuotraukos.
Lina VOLUNGYTĖ