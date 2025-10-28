www.suvalkietis.lt
Kalvarijos žemdirbiai atšventė darbų pabaigą

Rita Šlapševičienė

Penktadienio popietę Jungėnų kultūros namuose vyko Kalvarijos krašto žemdirbių šventė „Kai derlius aruoduos“. Susirinkę atšvęsti simbolinę ūkio darbų pabaigą, ūkininkai diskutavo, kad metai jiems nebuvo patys dosniausi. Nepaisant to, pasidžiaugti buvo kuo – apdovanojimus už ūkio veiklos vystymą gavo penki žemdirbiai, padėkos žodžiai skambėjo septyniems krašto medžiotojų būreliams.

Šventės metu padėkota ūkininkams, kurių darbai ir pastangos šiemet išsiskyrė labiausiai.

Sveikindamas susirinkusiuosius ūkininkus Kalvarijos savivaldybės Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas Darius Kuprelevičius pripažino, kad šie metai jiems buvo tikras ištvermės egzaminas.

– Nei parinkta žemės ūkio technologija, nei tinkamas žemės dirbimas pasiekti geriausių rezultatų šiemet nepadėjo.

Prieš gamtą ūkininkai buvo bejėgiai. Pavasarinės šalnos buvo siaubingos. Temperatūra krito žemai ir šalčiai truko ypač ilgai, kai kur net septynias dienas. Rapsai buvo pažeisti negrįžtamai. Vėliau ir vėl sekė išbandymai: įsivyravo sausra, o prasidėjus javapjūtei – lietingi orai, – priminė D. Kuprelevičius. – Nebuvo nė vieno momento, kai sąlygos dirbti būtų buvusios palankios. Pasibaigus javapjūtei, kuri dėl nepalankių orų truko kaip niekada ilgai, ūkininkai skubėjo pradėti žiemkenčių sėją. Vėl užklupo lietus, o sėja tokiomis sąlygomis – sudėtinga. Kitais metais, baigiantis spaliui, jau planuodavote kitų metų darbus, o šiemet dar tenka galvoti, kaip spėti užbaigti sezoną – juk dar reikia sudoroti kukurūzų, runkelių derlių. Norėčiau tikėti ir viltis, kad kiti metai bus paprastesni, o jums, žemdirbiai, teks patirti mažiau streso. Linkiu jums stiprybės, kantrybės, ryžto. Svarbiausia – neprarasti optimizmo net sunkiausiomis akimirkomis ir, žinoma, gausaus derliaus jūsų aruoduose.

Kalvarijos savivaldybės Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas Darius Kuprelevičius ūkininkams linkėjo neprarasti optimizmo net sunkiausiomis akimirkomis, o renginio vedėja, prisistačiusi Marceliuke iš Dzūkijos, pasirūpino, kad šventės metu žemdirbiams netrūktų geros nuotaikos.1

Nors gamta šiemet ne visuomet buvo palanki, Kalvarijos krašto žemdirbiai dar kartą įrodė, kad darbštumas, atkaklumas ir tikėjimas galop duoda vaisių.

Artėjančios Šv. Huberto dienos proga buvo prisiminti ir Kalvarijos krašto medžiotojų būreliai bei jų vadovai.

Šventė tapo proga padėkoti tiems, kurių kasdienis triūsas ir meilė žemei šiemet buvo pastebimi labiausiai. Jaunatvišku entuziazmu augalininkystės ūkį puoselėjantis Arnoldas Barkevičius buvo apdovanotas už jaunatvišką ryžtą ir atsakingą požiūrį į augalininkystės plėtrą. Algimantas Belzus, tęsiantis šeimos tradicijas, įvertintas už perspektyvų uogininkystės ūkio vystymą, produkcijos perdirbimą ir realizavimą. Vidas Bubinas pelnė padėką už šeimos tradicijų puoselėjimą, ryžtą dirbant žemės ūkyje ir pavyzdingą ūkio tvarkymą. Visvaldas Kaknevičius pagerbtas už pažangų ūkininkavimą ir nuoseklų augalininkystės ūkio plėtojimą, o Arvydas Murauskas – už sėkmingą mišraus ūkio vystymą ir atsakingą požiūrį į žemdirbystę.
Artėjant Šv. Huberto, medžiotojų globėjo, dienai, kuri tradiciškai minima lapkričio 3-ąją, šventės metu buvo pasveikinti ir apdovanoti septyni Kalvarijos krašto medžiotojų klubai. Apdovanojimus už tradicijų puoselėjimą pelnė medžiotojų klubai „Medžioklis“, „Liubavas“, „Tauras“, „Šleinės“, „Jurgežeriai“, „Šaltieji šaltiniai“ ir „Žaltytis“.

Šventė „Kai derlius aruoduos“ Kalvarijos krašto žemdirbiams buvo tarsi trumpa atokvėpio akimirka po ilgo ir nelengvo darbų sezono.

Po ilgo, išbandymų kupino sezono į Jungėnus susirinkę ūkininkai dalijosi patirtimi, juokavo, džiaugėsi vieni kitų pasiekimais, nors ir kuklesniais šiemet. Kalvarijos krašto žemdirbių šventė tapo proga sustoti akimirkai, prisiminti tikrąsias vertybes – juk ne gausūs derliai ir dideli skaičiai kartais svarbiausia. Svarbiausia, kad žmonės, nepaisydami negandų, vis dar nori ir geba susitikti, bendrauti, pasidžiaugti, o juos tebejungia bendras tikslas – meilė žemei ir gamtai.

