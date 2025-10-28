Pradeda veikti URM karštoji linija dėl grįžimo iš Baltarusijos galimybių
Nuo spalio 27 d., pradeda veikti Užsienio reikalų ministerijos karštoji linija, kuria visą parą konsultuojantys operatoriai teiks informaciją apie grįžimo į Lietuvą galimybes esantiesiems Baltarusijoje ir dėl meteorologinių balionų nukreiptų skrydžių keleiviams.
Informacija karštojoje linijoje bus nuolat atnaujinama, atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją.
Dėl informacijos galima kreiptis tel. nr.: +370 630 10845.
URM Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamentas
Visuomenės informavimo skyrius, tel. (05) 236 2449