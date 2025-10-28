www.suvalkietis.lt
Pradeda veikti URM karštoji linija dėl grįžimo iš Baltarusijos galimybių

"Suvalkiečio" inf.

Nuo spalio 27 d., pradeda veikti Užsienio reikalų ministerijos karštoji linija, kuria visą parą konsultuojantys operatoriai teiks informaciją apie grįžimo į Lietuvą galimybes esantiesiems Baltarusijoje ir dėl meteorologinių balionų nukreiptų skrydžių keleiviams.

Informacija karštojoje linijoje bus nuolat atnaujinama, atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją.

Dėl informacijos galima kreiptis tel. nr.: +370 630 10845.

URM Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamentas
Visuomenės informavimo skyrius, tel. (05) 236 2449

