Sūduvos gimnazijoje – susitikimas su technologijomis
Inovacijų ir technologijų entuziastai penktadienį rinkosi Marijampolės Sūduvos gimnazijoje, kur vyko tikra technologijų šventė. „Ready4tech“ renginio metu moksleiviai iš arti galėjo pamatyti ne tik 3D spausdintuvus ar žemės ūkyje naudojamus įspūdingus dronus, bet ir stebėti robotų kovas. Visa tai dėl to, kad jaunimas geriau pažintų ir susidomėtų technologijų krypties mokslais, nes šios srities specialistų šiandien vis labiau trūksta.
Renginys buvo skirtas ne tik Sūduvos gimnazijos bendruomenei – laukiami buvo visi Marijampolės krašto mokyklų mokiniai, kuriems įdomus šiuolaikinių technologijų pasaulis. Jo metu jaunuoliai turėjo galimybę dalyvauti bakterijų fermentinio aktyvumo praktiniame užsiėmime, susipažinti ir paliesti 3D spausdintuvus, virtualios realybės akinius, dronus ir kitus modernius įrenginius. Kauno technologijos ir Vilniaus Gedimino technikos universitetų studentai pristatė mokiniams studentų kurtus autonominius robotus, dirbtinio intelekto sistemas bei studijų galimybes technologijų srityje. Įdomiausia ir svarbiausia renginio dalis buvo robotų kovos – vyko keli turnyrai, kuriuose buvo išrinkti geriausi įrenginiai skirtingose kategorijose.
Renginį organizavo mokykla „Lispa“ ir jos įkūrėjas bei vadovas Vaidas Baranauskas. Paklaustas, kaip ir kodėl kilo mintis surengti tokį renginį, jis sakė, kad idėją padiktavo poreikis. Anot V. Baranausko, bendraujant su Marijampolės verslo taryba ir pramonės verslo atstovais paaiškėjo, kad darbo rinkoje labai trūksta inžinerijos ir technologijų mokslų srities specialistų.
– Kad abiturientai rinktųsi šias studijų kryptis, technologijomis juos reikia sudominti anksti, dar mokykloje. Reikia ne tik teorijos, bet ir galimybės iš arti pamatyti, paliesti, išbandyti naująsias technologijas.
Svarbu rasti būdą jaunimui inovacijas pateikti patraukliu, jiems suprantamu būdu, pažadinti jų smalsumą. Kai žmogui įdomu, jis įsitraukia daug labiau – atsiranda tikslas, motyvacija ir noras mokytis dalykų, kurie ateityje gali lemti profesijos pasirinkimą, – paaiškino renginio idėjos autorius V. Baranauskas.
Marijampolės Sūduvos gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkiui Darius Kazlauskas patvirtino, kad abiturientų, besirenkančių gamtos ir technologijų mokslų studijų kryptis, skaičius kasmet mažėja.
– Situacija nėra dramatiška, tačiau mokinių susidomėjimas šiomis sritimis tikrai mažėja. Sužinoję apie „Lispos“ sumanymą mielai sutikome bendradarbiauti, nes matome prasmę. Matome, kad ir vaikams įdomu: jie laukė šio renginio, jam ruošėsi, domėjosi, klausinėjo. Kai kurie mokiniai robotus konstruoja per pamokas ir dalyvauja gimnazijos lygos varžybose. Šį kartą jie turėjo progą pasivaržyti su kitų komandų sukurtais robotais, – akcentavo D. Kazlauskas.