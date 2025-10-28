Šuns kastracija ir Lietuvos gyvūnų prieglaudos: ar tai galėtų sumažinti beglobių šunų skaičių?
Beglobių gyvūnų problema Lietuvoje išlieka opi. Prieglaudos perpildytos, o gatvėse vis dar galima sutikti bešeimininkių šunų ir kačių. Vienas iš sprendimų, apie kurį vis garsiau kalba specialistai, yra šuns kastracija, kuri geba užkirsti kelią nepageidaujamam gyvūnų dauginimuisi.
Kalbant apie beglobių gyvūnų problemą Lietuvoje, vis dažniau iškyla klausimas, ar šuns kastracija galėtų būti vienas iš veiksmingiausių būdų sumažinti prieglaudose atsiduriančių augintinių skaičių. Ši tema glaudžiai siejasi su atsakomybės jausmu, visuomenės švietimu ir realiomis prieglaudų galimybėmis.
Šiame straipsnyje sužinosite:
- Kokia yra beglobių gyvūnų situacija Lietuvoje.
- Kaip šuns kastracija gali padėti sumažinti nepageidaujamų vadų skaičių.
- Kokie mitai vis dar stabdo atsakingą šeimininkų požiūrį ir kokių pokyčių reikėtų ilgalaikiam sprendimui.
Beglobių gyvūnų problema Lietuvoje – tarp statistikos ir realybės
Lietuvoje kasmet į gyvūnų prieglaudas patenka tūkstančiai gyvūnų, daugiausia kačių ir šunų. Tikslaus skaičiaus nustatyti sunku, nes duomenys fragmentiški, tačiau gyvūnų globos organizacijų vertinimu, vien tik didžiosiose prieglaudose (tokiose kaip „SOS gyvūnai“, „Penkta koja“ ar „Lesė“) kasmet apsigyvena nuo 5 iki 7 tūkst. keturkojų.
Nacionaliniu mastu šis skaičius yra dar didesnis. Įvairiais skaičiavimais į prieglaudas kasmet patenka daugiau nei 10 tūkst. beglobių. Dalis jų surandami pakelėse, sodų bendrijose, miškuose, kiti – atvežami pačių šeimininkų, kurie dėl finansinių, sveikatos ar socialinių priežasčių nebegali pasirūpinti savo augintiniais.
Regioninė situacija – ne tik didmiesčių problema
Nors daugiausia dėmesio sulaukia Vilnius ar Kaunas, situacija sudėtinga ir mažesniuose miestuose. Ten prieglaudos dažnai veikia beveik vien savanorių pastangomis, o finansavimas yra minimalus.
Pavyzdžiui, mažesniuose rajonuose esančios prieglaudos kartais privalo rūpintis šimtais gyvūnų, nors neturi nei pakankamos infrastruktūros, nei veterinarų pagalbos. Tai sukuria nuolatinį spaudimą: trūksta erdvės, lėšų ir žmonių, galinčių suteikti gyvūnams tinkamą priežiūrą.
Nuolatinis spaudimas prieglaudoms
Gyvūnų perteklius sukuria situaciją, kai net ir geriausios iniciatyvos ne visuomet užtikrina kiekvieno gyvūno saugumą. Prieglaudos dažnai perpildytos, o vienam darbuotojui ar savanoriui tenka rūpintis dešimtimis gyvūnų.
Finansiniai ištekliai taip pat riboti. Nemaža dalis veiklos finansuojama iš aukų ir paramos. Tai reiškia, kad be sisteminių pokyčių, tokių kaip platesnė kastracijos skatinimo politika ar švietimas, beglobystės problema išliks opi dar ilgai.
Kodėl gyvūnai tampa benamiais?
Vienas iš pagrindinių veiksnių – nekontroliuojamas veisimasis. Dažnai šunys ir katės nėra sterilizuojami ar kastruojami, todėl net ir keli laisvai vaikštantys gyvūnai per trumpą laiką gali susilaukti daugybės palikuonių. Šuniukai ar kačiukai dažnai atsiduria prie prekybos centrų, kaimų laukuose ar tiesiog išmetami pakelėse.
Kitas aspektas – atsakomybės stoka. Nemaža dalis šeimininkų vis dar mano, kad gyvūno sterilizacija nėra būtina, o kai kuriems atrodo, jog tai brangi ar nereikalinga procedūra. Pasitaiko ir tokių atvejų, kai gyvūnas įsigyjamas spontaniškai, neįvertinus, kiek daug atsakomybės ir išlaidų jis pareikalaus.
Šuns kastracijos nauda
Veterinarai teigia, kad šuns kastracija ne tik padeda mažinti neplanuotų vadų skaičių, bet ir turi teigiamą poveikį gyvūno elgesiui bei sveikatai. Kastruoti patinai rečiau linkę bėgioti paskui kales, mažėja agresijos ir teritorijos žymėjimo problemų. Sveikatos požiūriu, sumažėja tam tikrų ligų rizika, o gyvūno gyvenimo kokybė gali pagerėti.
Svarbiausia, kad kastracija tiesiogiai prisideda prie beglobių gyvūnų skaičiaus mažinimo. Jei daugiau šeimininkų nuspręstų kastruoti savo augintinius, prieglaudos ilgainiui sulauktų mažiau nereikalingų šuniukų ir būtų galima geriau pasirūpinti jau esančiais gyvūnais.
Teisinis reguliavimas – ar jis pakankamas?
Gyvūnų globą Lietuvoje reglamentuoja Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas, įsigaliojęs dar 2012 m. ir vėliau ne kartą papildytas. Pagal jį visi augintiniai privalo būti ženklinami mikroschemomis. Ši prievolė įsigaliojo nuo 2022 m. rugsėjo. Tačiau šis žingsnis išsprendė tik dalį problemos: registracija leidžia greičiau identifikuoti dingusį ar paliktą gyvūną, bet ji nesumažina neplanuotų vadų skaičiaus.
Sterilizacija ar kastracija Lietuvoje vis dar nėra privaloma, nors kai kurios savivaldybės kompensuoja dalį šių procedūrų išlaidų. Pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybė 2023 m. iš biudžeto skyrė apie 100 tūkst. eurų gyvūnų sterilizacijos programoms. Nepaisant to, visuomenės požiūris vis dar išlieka nevienodas: tyrimai rodo, kad net apie 40 % šunų savininkų Lietuvoje nesvarsto kastracijos ar sterilizacijos, nes vadovaujasi mitais ar baime pakenkti augintiniui.
Lietuvos prieglaudos – pirmoje beglobystės fronto linijoje
Lietuvoje gyvūnų prieglaudos kasmet priima tūkstančius beglobių šunų ir kačių. Remiantis „Gyvūnų gerovės iniciatyvų“ (GGI) duomenimis, vien 2023 m. į prieglaudas pateko daugiau nei 12 tūkst. gyvūnų, iš kurių apie pusė buvo šunys. Tai didelis skaičius, turint omenyje šalies mastą, ir jis rodo, kad beglobystės problema vis dar yra itin aktuali.
Sterilizacijos ir kastracijos akcijos – prevencija už prieinamą kainą
Norėdamos sumažinti beglobių skaičių, prieglaudos kartu su savivaldybėmis ir veterinarijos klinikomis organizuoja sterilizacijos bei kastracijos akcijas. Tokios iniciatyvos leidžia už prieinamą kainą atlikti procedūras mažas pajamas gaunantiems šeimininkams.
Pavyzdžiui, per „Spay/Neuter“ kampanijas kasmet sterilizuojama apie 3–4 tūkst. gyvūnų, o tai yra reali prevencinė priemonė, kuri mažina nepageidaujamų vadų atsiradimą.
Mitai, stabdantys atsakingą priežiūrą
Vis dėlto net ir tokių akcijų nepakanka, nes dalis šeimininkų vis dar atsisako sterilizacijos ar kastracijos. Pagrindinė priežastis – visuomenėje gyvuojantys mitai.
Vieni tiki, kad šuns kastracija neva kenkia jo sveikatai, kiti galvoja, kad „natūraliau“ leisti gyvūnui daugintis. Tyrimai rodo, kad net 30 % šunų savininkų Lietuvoje mano, jog kastracija gali turėti daugiau žalos nei naudos. Toks požiūris lemia, kad dalis augintinių vis dar prisideda prie beglobių problemos.
Prieglaudų realybė – perpildytos narvai
Net ir vykdant kastracijos bei sterilizacijos programas, prieglaudos nuolat susiduria su perpildymu. Didžiuosiuose miestuose esančios prieglaudos, tokios kaip „SOS gyvūnai“ ar „Penkta koja“, dažnai veikia ant ribos, nes gyvūnų skaičius viršija jų galimybes. Statistikos duomenimis, Lietuvoje yra apie 60 veikiančių prieglaudų ir globos organizacijų, tačiau vietų skaičius jose neužtikrina visų beglobių poreikių.
Tarptautinis kontekstas – kur mes atsiliekame?
Skandinavijos šalys, tokios kaip Švedija ar Norvegija, beglobystės problemą iš esmės išsprendė, nes ten privaloma gyvūnų registracija ir kastracija yra norma. Lietuvoje tuo tarpu dar tik žengiami žingsniai. Gyvūnų ženklinimas tapo privalomas tik 2022 m., o apie privalomą sterilizaciją vis dar diskutuojama. Tai reiškia, kad prieglaudoms tenka atlikti darbą, kurį kitose šalyse išsprendžia įstatymai ir visuomenės sąmoningumas.
Ar kastracija galėtų pakeisti situaciją iš esmės?
Vien šuns kastracija problemos neišspręs, tačiau tai galėtų būti vienas iš kertinių pokyčių elementų. Jei kasmet bent dalis naujų šeimininkų rinktųsi kastruoti savo gyvūnus, o valstybė prisidėtų prie subsidijų ar paramos, ilgainiui prieglaudos patirtų mažesnį spaudimą.
Svarbus ir visuomenės švietimas. Nuo mažens vaikai turėtų būti mokomi, kad gyvūnas nėra žaislas, o sterilizacija yra natūrali ir reikalinga augintinio priežiūros dalis. Tik tokiu būdu galima keisti ilgalaikį požiūrį ir mažinti beglobių gyvūnų skaičių.
