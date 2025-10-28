Sustojimas Kalvarijoje įtrauktas į traukinių tvarkaraštį
Kaip sakė Kalvarijos savivaldybės meras Nerijus Šidlauskas, „pakankamai daug pastangų įdėta, kad būtume vėl įrašyti į Lietuvos geležinkelio maršrutų žemėlapį“
UAB „LTG Link“, atsižvelgusi į Kalvarijos savivaldybės išsakytą poreikį užtikrinti keleivių vežimo geležinkeliais paslaugas iš/į Kalvarijos geležinkelio stotį, numato galimybę įtraukti sustojimą Kalvarijoje į 2025–2026 metų traukinių tvarkaraštį, įsigaliosiantį nuo 2025 m. gruodžio 14 d.
Pagal planuojamą tvarkaraštį, maršruto Vilnius–Mockava–Vilnius traukiniai iš Vilniaus į Kalvariją atvyktų kasdien 20.28 val., iš Kalvarijos į Vilnių išvyktų kasdien 9.31 val.
Sustojimą Kalvarijoje įtraukti į galutinį 2025–2026 m. tvarkaraštį planuojama tuo atveju, jei iki minėtos datos bus užtikrintas tinkamas vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutų suderinimas su traukinių atvykimo ir išvykimo laiku. Atsižvelgiant į Kalvarijos geležinkelio stoties, esančios Jungėnuose (Stoties g. 13), atstumą nuo miesto ir siekiant sudaryti sąlygas keleiviams patogiai pasiekti stotį, prašoma nuo gruodžio 14 d. priderinti Kalvarijos vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais tvarkaraščius prie planuojamo traukinių išvykimo ir atvykimo laiko.
