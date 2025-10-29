Sutaupykite lėšų ir laiko
Jei vykstate į komandiruotę Lietuvoje, būkite pasirengę degalų sąnaudoms. Žinoma, verslinkai, neatsižvelgdami į parko dydį, stengiasi optimizuoti išlaidas ir maksimaliai sutaupyti įmonės biudžetą. Koks sprendimas gali būti optimalus šiuo atveju? Verta pagalvoti apie kuro kortelių įvedimą į savo verslą. Pavyzdžiui, E100 kuro kortelė leidžia sutaupyti nuo 10 centų degalų Lietuvoje. Ar čia yra nauda mažai įmonei? Tikrai taip.
E100 kuro kortelė priimama 250+ degalinėse visoje Lietuvoje ir leidžia sutaupyti nuo 10 centų už kiekvieną litrą degalų. Tai reiškia, kad Jūs patys galite pasirinkti degalines su tinkamu kainos pasiūlymu, įskaitant firminius Power MAX paslaugų paketus.
E100 kortelę galite panaudoti ne tik populiarių prekės ženklų degalinėse, pavyzdžiui, „Viada“, „Baltic Petroleum“, „Kvistija“, bet ir mažuose vietiniuose tinkluose. Taigi Jums nebereikia permokėti ar planuoti maršruto, kad rastumėte tinkamą prekės ženklą. Bet tai dar ne viskas!
Su E100 kortele galite keliauti mokamais keliais (įskaitant naudojimąsi SMS vinjetės paslauga), mokėti už plovyklas **.
Be to, naudojant kortelę labai supaprastinama PVM už naftos produktus grąžinimo procedūra. Na, o jei vykstate į užsienį, E100 tarptautinė kortelė padės sutaupyti kuro ir paslaugų 37 pasaulio šalyse daugiau nei 19 000 degalinių.
Pavyzdžiui: apskaičiuoti 100 km maršruto kainą, su sąlyga, kad Jūsų automobilis sunaudoja 6 litrus degalų 100 km, o dyzelino litro kaina degalinėje yra maždaug 1,21 Eur *. 100 km kaina yra 7,26 Eur. Su E100 kortele mokėsite tik 6,66 Eur už 100 km. Per metus nuvažiavę 30 000 km, degalams išleisite 2178 Eur. O su kuro kortele mokėsite tik 1998 EUR. Yra skirtumas, tiesa? Jūsų metinė santaupų suma siekia 180 Eur. Padauginę ją iš savo parke esančių automobilių skaičiaus, pavyzdžiui, iš 15, savo įmonei sutaupysite 2700 Eur per metus!
Kas iš mūsų nenorėtų sumažinti ne tik degalų sąnaudų, bet ir degalinėje praleisto laiko? Kitas kortelės pranašumas yra tas, kad negaištate laiko eilėse degalinėje, norėdami susimokėti už degalus. E100 sąskaitos-faktūros išrašomos automatiškai du kartus per mėnesį (15 ir paskutinę mėnesio dieną). Kiekvieną operaciją galite patikrinti Kliento asmeninėje paskyroje, lengvai valdydami degalų sąnaudas.
Kaip veikia degalų kortelė
Yra du atsiskaitymo būdai:
- avansinis mokėjimas
- suteikiamas kredito limitas su mokėjimo atidėjimu
Kam tinkama degalų kortelė
Ar degalų kortelės naudojimas bus naudingas Jūsų įmonei? Jei Jūsų darbuotojai kasdien nuvažiuoja šimtus kilometrų ir norite optimizuoti degalų sąnaudas, tikrai turėtumėte pagalvoti apie savo įmonės kuro kortelę.
Kalbant apie naudojimosi paprastumą ir galimybę sutaupyti su degalų kortele, tai yra labai naudingas sprendimas:
- statybos įmonėms
- įmonėms, turinčioms automobilių ir mikroautobusų parką
- transporto įmonėms
- taksi paslaugas teikiančioms įmonėms
- kurjerių kompanijoms
- įmonėms, kurios specializuojasi keleivių vežimo srityje
- prekybos ir gamybos įmonėms.
Išlaidos, į kurias reikėtų atsižvelgti
Ar Jus domina degalų kortelės kaina? Neimame komisinio mokesčio už naudojimąsi kortele Lietuvoje, o jos išdavimas nemokamas. Mokestis už naudojimąsi kortele gali būti imamas tik naudojant kortelę už šalies ribų. Mes neimame jokių komisinių už palaikymą ir patarimus dėl kortelės naudojimo ir už kredito limitą.