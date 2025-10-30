Kaip per Vėlines eisime ir važiuosime lankyti artimųjų kapų?
Šiemet Vėlinės bus kitokios – trumpesnės. Lapkričio 1-oji ir 2-oji, kai tradiciškai lankome kapus ir prisimename išėjusius, šiemet sutampa su savaitgaliu. Tai reiškia, kad daugelis artimųjų kapų aplankyti turės mažiau laiko nei įprastai, todėl jau dabar planuoja vizitus. Šiemet lankant kapines vairuotojai keliuose turėtų būti itin atidūs, nes eismas bus intensyvesnis. Policijos pareigūnai, Marijampolės savivaldybės Saugaus eismo komisija iš anksto aptarė svarbiausius akcentus, kad žmonėms kelias būtų saugus.
Intensyviausias eismas prie naujųjų miesto kapinių
Intensyviausio transporto priemonių judėjimo tikimasi Marijampolėje, lankant senąsias ir naująsias miesto kapines. Mažesniuose miesteliuose, kaimuose mašinų spūstys keliuose, vedančiuose link kapinių, ir automobilių stovėjimo aikštelėse nebūna tokios didelės.
Marijampolėje eismo organizavimas prie senųjų ir naujųjų kapinių išliks beveik toks pats, kaip ir ankstesniais metais, keisis tik keletas aspektų. Saugaus eismo komisija patvirtino eismo organizavimo schemą, kuria vadovaujantis bus galima nuvykti į senąsias ir naująsias miesto kapines.
Nuo spalio 31 d. 13 val. iki lapkričio 2 d. 21 val. eismas į Marijampolės naująsias kapines Tyliojoje gatvėje, nuo Vilkaviškio g. link Skaisčiūnų gyvenvietės, vyks viena kryptimi, grįžti į Marijampolę reikės Tarpučių gatve. Tyliojoje gatvėje automobilius bus leidžiama statyti tik dešinėje gatvės pusėje, kairėje kelio pusėje, iki Ramybės gatvės, parkuoti transporto priemones draudžiama.
Vykstantiems į Marijampolės senąsias kapines eismo organizavimo pasikeitimai įsigalios taip pat nuo spalio 31 dienos 13 val. Jie galios iki lapkričio 2-osios 21 val.
P. Armino gatvėje automobilius leidžiama statyti dešinėje pusėje, važiuojant nuo Bažnyčios gatvės, o Varpo gatvėje eismas vyks viena kryptimi, t. y. Varpo, V. Šlekio, Aušros gatvėmis išvažiuojant į Vytauto gatvę. Varpo gatvėje automobilius galima statyti tik dešinėje pusėje ir įrengtose automobilių stovėjimo aikštelėse.
Kas keičiasi?
Maršrutiniai autobusai, vykstantys į naująsias kapines, šiemet nebus praleidžiami pirmumo tvarka, kaip kad buvo ankstesniais metais. Jie judės bendroje eilėje. Toks sprendimas priimtas todėl, kad nutiesus pėsčiųjų taką link kapinių, sumažėjo važiuojamosios dalies plotis. Be to, tako remontas dar nebaigtas, šalia jo sustatyti įspėjamieji ženklai, tad autobusams judėti dešine puse nebus galimybės.
Pasak Marijampolės apskr. Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus vyriausiojo specialisto Andriaus Klimaičio, tie gyventojai, kurie į kapines eis pėsti, raginami žingsniuoti naujai nutiestu pėsčiųjų taku, nors jo remontas dar nebaigtas, danga – tvirta. Pėsčiųjų takas, vedantis link kapinių, jau apšviestas naujaisiais LED šviestuvais.
Policijos pareigūnų ekipažai budės prie abejų Marijampolės kapinių ir kilus problemoms padės visiems eismo dalyviams.
Prekybininkai, prekiaujantys gėlėmis, prie naujųjų kapinių šiemet įsikurs dešinėje pusėje, ten, kur yra automobilių aikštelė. Kairė pusė – bus palikta automobiliams parkuoti.
Įvykiai smulkūs, tačiau nemalonūs
Pasak policijos pareigūnų, Vėlinių laikotarpiu keliuose daugiausia fiksuojama smulkių techninių eismo įvykių – dažniausiai jie įvyksta stovėjimo aikštelėse arba spūstyse. Dažniausios klaidos – neatsargus parkavimas, neteisingai pasirinktas saugus atstumas ar dešinės rankos taisyklės nepaisymas.
Išaugusį eismo įvykių skaičių lemia ne tik intensyvesnis eismas ar oro sąlygos, bet ir pačių vairuotojų elgesys. Pastebima, kad daugelis vairuotojų šiuo laikotarpiu skuba, nori visur suspėti, tačiau pamiršta, kad keliai apkrauti, o eismo sąlygos sudėtingesnės nei įprastai.
Be to, keliuose, ypač per Vėlines, yra daug vairuotojų, kurie eisme dalyvauja rečiau. Įprastomis sąlygomis tokie vairuotojai spėja sureaguoti, tačiau padidėjus automobilių srautams ar esant sudėtingesnei situacijai, tampa sunkiau.
Nesvarbu, ar kapus lankysime savaitgalį, ar keliomis dienomis anksčiau – svarbiausia, kad išvengtume nemalonių incidentų, rastume akimirką sustoti – ir pabūti su tais, kurių nebėra.