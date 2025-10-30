Skaitmeninis pilietiškumas – iššūkiai ar galimybės?
Šiandien skaitmeninėms technologijoms tampant neatsiejama mūsų kasdienybės dalimi, vis dažniau tenka susimąstyti – ar gebame jomis naudotis atsakingai? Ar skaitmeninis pasaulis mus vienija, ar, priešingai, didina atskirtį? Atsakymų į šiuos klausimus ieško Marijampolės profesinio rengimo centro Gimnazijos skyriaus mokytojai, dalyvaujantys tarptautiniame „Erasmus+“ programos projekte „Unplugging for a Brighter Future: Internet and Social Media Addiction“ (,,Atsijungiame dėl šviesesnės ateities: priklausomybės nuo interneto ir socialinių tinklų“).
Statistika verčia susimąstyti
Remiantis Lietuvos Skaitmeninės etikos centro duomenimis, 99 proc. jaunų žmonių kasdien naudojasi internetu. Intensyvus technologijų naudojimas gali sukelti įvairias problemas – nuo nemigos ir dėmesio sutrikimų iki socialinės izoliacijos bei emocinės priklausomybės. Naujausi moksliniai tyrimai rodo, kad priklausomybės nuo interneto rizika yra didžiausia tarp paauglių ir jaunimo, o COVID-19 pandemija dar labiau sustiprino šią tendenciją.
Projekto tikslas – sąmoningas skaitmeninis pilietis
Šio projekto siekis – tobulinti jaunimo, mokytojų ir švietimo specialistų skaitmenines kompetencijas bei skatinti sąmoningą požiūrį į technologijų naudojimą. Dėmesys skiriamas interneto ir socialinių tinklų priklausomybės, kibernetinio priekabiavimo, skait-meninės diskriminacijos ir socialinės atskirties prevencijai. Projekto partneriai iš Lietuvos, Graikijos, Ispanijos ir Slovakijos kartu ieško būdų, kaip ugdyti jaunimo kritinį mąstymą, atsakomybę ir atsparumą skaitmeniniams iššūkiams.
Susitikimas Marijampolėje – bendradarbiavimo ir įžvalgų erdvė
Marijampolės profesinio rengimo centre vyko projekto partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo svečiai iš Graikijos, Ispanijos ir Slovakijos. Projekto partneriai bendruose mokymuose dalinosi patirtimi, ieškojo sąlyčio taškų sprendžiant bendras problemas, susijusias su tikslingu technologijų panaudojimu ugdymo procese. Gimnazijos skyriaus mokytojai pristatė tyrimą apie mokinių priklausomybę nuo interneto ir socialinių tink-lų. Tyrime dalyvavo 135 respondentai – mokiniai, kurie atsakė į klausimus apie savo skaitmeninius įpročius ir požiūrį į technologijas. Nors dauguma teigė nejaučiantys priklausomybės, tyrimo rezultatai atskleidė, kad jaunuoliai praleidžia itin daug laiko prie ekranų, dažnai neįvertindami galimų rizikų.
Panašias tendencijas patvirtino ir Ispanijos pedagogų atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 264 respondentai. Jo rezultatai rodo, kad priklausomybė nuo skaitmeninių technologijų – auganti problema visoje Europoje. Be to, tyrimai atskleidė ir kitas aktualijas: kibernetinį priekabiavimą, skaitmeninę diskriminaciją bei socialinę atskirtį tarp mokinių.
Svečiai susipažino su modernia MTEC mokymo baze, draugiška bendruomene ir dalyvavo turiningoje kultūrinėje programoje Kaune.
Kūrybiniai metodai – nauji būdai kalbėtis su jaunimu
Projektinio susitikimo metu Graikijoje mokytojai ne tik analizavo tyrimų duomenis, bet ir dalyvavo praktinėse veiklose, kurias vedė partneriai iš užsienio.
Slovakijos komanda pristatė užsiėmimą „Interneto ir socialinių tinklų priklausomybės supratimas“. Dalyviai grupėse kūrė rekomendacijas, kaip mažinti per didelį interneto ir telefono naudojimą. Tarp efektyviausių pasiūlymų – nustatyti griežtą dienos grafiką technologijoms, įvesti „be telefonų“ zonas namuose, skatinti tiesioginį bendravimą ir fizinį aktyvumą. Buvo pabrėžta ir „skaitmeninio detokso“ dienų svarba – bent kartą per savaitę sąmoningai atsisakyti įrenginių.
Graikijos komanda pristatė originalų teatro metodą, leidžiantį pažvelgti į priklausomybės problemą iš vidaus. Pirmiausia aktoriai inscenizavo realias situacijas, atspindinčias perteklinį interneto naudojimą ir jo poveikį santykiams. Antrajame etape žiūrovai tapo aktyviais dalyviais – jie keitė veikėjus ir priimdavo sprendimus, galinčius pakeisti istorijos baigtį. Šis interaktyvus metodas skatino dalyvius kritiškai apmąstyti savo įpročius ir ieškoti sprendimų realiame gyvenime.
Ateities žingsniai
Kitame tarptautinio ,,Erasmus +“ programos projekto „Unplugging for a Brighter Future: Internet and Social Media Addiction“ (,,Atsijungiame dėl šviesesnės ateities: priklausomybės nuo interneto ir socialinių tinklų“) etape numatyta, kad mokytojai išbandys ir pristatys metodus, kaip dirbti su mokiniais kalbant apie skaitmeninę priklausomybę, atsakomybę ir sąmoningumą. Visi projekto partneriai sutaria – tik ugdydami skaitmeninį pilietiškumą galime padėti jaunimui ne tik saugiai, bet ir prasmingai naudotis technologijomis.
Projekto vykdytojos MTEC Gimnazijos skyriaus mokytojos Jurgita Schroeder ir Jolita Vičkačkienė