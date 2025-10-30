Spalio 31 d. „Suvalkietyje” skaitykite:

www.suvalkietis.lt
Žieminių padangų keitimas įsibėgėja: vairuotojai raginami nedelsti iki paskutinio termino

„Ratainės“ direktorius Algirdas Bubnys klientų antplūdžio tikisi pirmosiomis lapkričio savaitėmis.

Artėjant lapkričiui vairuotojų rūpestis – pasikeisti žiemines padangas. Vieni tai jau padarė ir ramūs laukia žiemiškų orų, dalis Lietuvos gyventojų dar neskuba, atidėlioja iki paskutinių minučių. Padangų montavimo specialistai pataria nelaukti paskutinių dienų, kuomet autoservisuose susidaro eilės, o ramiai padangas pasikeisti dabar.

„Tiesa yra abiejose pusėse“

„Torino lounge“ įmonė susidūrė su finansiniais sunkumais. Bet jos savininkė Vaida Radauskienė sako, kad jau mato šviesą tunelio gale.
PVM lengvatos panaikinimas pasibaigus pandemijai, dėl akcizų pabrangę degalai ir alkoholis, minimalaus atlyginimo kilimas. Dėl šių, o galbūt ir dėl dar daugiau priežasčių maitinimo verslas skaičiuoja augančias išlaidas ir meldžiasi, kad sulauktų kuo daugiau klientų. Marijampolėje pastaruoju metu veiklą sustabdė bent trys įmonės, kur buvo tiekiamas labai skanus maistas, desertai. Kol svarstome, ar po metų-kitų turėsime kur papietauti, kai kurie keletą mėnesių atlyginimų nesulaukiantys kavinių ar restoranų darbuotojai jau dabar palieka darbą.

Vienuolikmetis Ąžuolas Šeduikis ant skersinio pagerino „meškų“ pasaulio rekordą

Vienuolikmetis marijampolietis Ąžuolas Šeduikis – neeilinis vaikas. Neseniai TV3 žiniasklaidos grupės projekto „Lietuvos talentai“ scenoje pasirodęs berniukas visą Lietuvą sužavėjo savo talentu. Ąžuolas scenoje pagerino pasaulio rekordą ir 250 kartų be sustojimo atliko „meškos“ pratimą ant skersinio. Jo teigimu, paslapties nėra – sėkmei reikia didelio ryžto ir fizinio pasiruošimo.

Kapinės – vieta sustoti, o ne pasirodyti

Kapinės ir kapai lietuvių kultūroje užima svarbią vietą. Išpuoselėtos kapavietės mums simbolizuoja pagarbą ir meilę Anapilin išėjusiems artimiesiems. Daugeliui mūsų tai būdas puoselėti atminimą ir išlaikyti dvasinį ryšį su tais, kurių nebėra šalia.
Reikia pripažinti, kad paisydami šios tradicijos dažnai perlenkiame lazdą. Kapus nukrauname gėlėmis, žvakėmis, kurios galiausiai atsiduria sąvartynuose. Saulius Balkauskas, kuris specializuojasi gaminti paminklus, antkapius ir kapų aksesuarus, artėjant Visų Šventųjų dienai ir Vėlinėms siūlo išėjusiuosius prisiminti tyliai, be didelės pompastikos. Anot jo, svarbiau ne kaip atrodo kapas, o prisiminti išėjusius.

