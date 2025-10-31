www.suvalkietis.lt
Kazio Griniaus gimnazija pakeitė pavadinimą –nuo šiol tai Prezidento Kazio Griniaus gimnazija

"Suvalkiečio" inf.

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu pakeistas Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos pavadinimas nauju – Prezidento Kazio Griniaus gimnazija.

Nuo šiol tai – Prezidento Kazio Griniaus gimnazija. / L. Baubonienės nuotrauka

„Sprendimas keisti pavadinimą priimtas siekiant suteikti daugiau aiškumo ir nuoseklumo gimnazijos komunikacijoje, pavadinime išryškinant Prezidento statusą. Neatsitiktinumas ir tai, kad gimnazijos pavadinimas pakeistas artėjant 160-osioms Prezidento Kazio Griniaus gimimo metinėms, kurias minėsime jau kitąmet,“ – teigia gimnazijos direktorė dr. Irma Spūdytė.

Tikimasi, kad naujasis pavadinimas sustiprins moksleivių pilietinį ir istorinį sąmoningumą, pagarbos jausmą šalies kultūrai. Analogiška praktika stebima ir kitose švietimo įstaigose, turinčiose simbolinius pavadinimus, pavyzdžiui, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija ar Prezidento Antano Smetonos gimnazija.

Kazys Grinius – lietuvių tautinio judėjimo ir Lietuvos valstybės veikėjas, trečiasis Lietuvos Respublikos Prezidentas, gimęs Sasnavos valsčiuje Selemos Būdos kaime (dabar – Selema), kuris nuo Kazlų Rūdos nutolęs vos 10 km.

Laurita BAUBONIENĖ, Prezidento Kazio Griniaus gimnazijos komunikacijos specialistė

