Krepšinio sezoną pradėjo veteranai
Dešimtąjį Marijampolės veteranų krepšinio lygos sezoną atidarė keturių +35 amžiaus grupės komandų tarpusavio kovos. Turnyre debiutavusi CIE LT FORGE tris kėlinius atsilikinėjo nuo RA AUTO komandos, tačiau ketvirtajame kėlinyje sugebėjo perimti iniciatyvą ir savo pirmąsias rungtynes laimėjo 70:65.
Laimėjusios komandos lyderiai: Vytautas Skučas – 31, Andrius Pakrosnevičius – 13, Artūras Šimkus – 13 taškų. RA AUTO ekipoje geriausiai sekėsi Andriui Urbšiui – 26 taškai, Andriui Šumskui – 10 taškų.
Antrose rungtynėse „Justicijos 35“ komanda po nelengvos kovos rezultatu 99:91 įveikė „Kalvarijos“ veteranus. Tarp nugalėtojų išsiskyrė Linas Akstinavičius, pelnęs 33 taškus, Tomas Matulevičius – 23 taškai. Artūrui Pelšiui nedaug trūko iki šioje lygoje dar nematyto keturgubo dviženklio – 11 taškų, po 12 atkovotų kamuolių bei rezultatyvių perdavimų. „Kalvarijos“ komandoje sunkiai sustabdomas buvo Arvydas Minkevičius, sumetęs 21 tašką. Edgaras Kabelka ir Giedrius Norkevičius pelnė atitinkamai 19 ir 16 taškų.
Prasidėjusiame veteranų lygos sezone dviejose amžiaus grupėse varžysis 11 komandų. Sekmadieniais varžybos vyksta Marijampolės SC salėje, Vytauto g. 47.