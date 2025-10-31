Žieminių padangų keitimas įsibėgėja: vairuotojai raginami nedelsti iki paskutinio termino
Artėjant lapkričiui vairuotojų rūpestis – pasikeisti žiemines padangas. Vieni tai jau padarė ir ramūs laukia žiemiškų orų, dalis Lietuvos gyventojų dar neskuba, atidėlioja iki paskutinių minučių. Padangų montavimo specialistai pataria nelaukti paskutinių dienų, kuomet autoservisuose susidaro eilės, o ramiai padangas pasikeisti dabar.
Iki numatyto termino liko pora savaičių
Lietuvoje žiemines padangas privaloma naudoti nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. Jei oro sąlygos suprastėja anksčiau (temperatūrai nukritus žemiau +7 laipsnių), patariama padangas pasikeisti ir anksčiau. Minimalus žieminių padangų protektoriaus gylis turi būti ne mažesnis kaip 3 mm.
Dygliuotos padangos privalomai keičiamos į vasarines iki balandžio 10 d., o vasarinės į žiemines – iki lapkričio 10 d. Dygliuotąsias padangas draudžiama naudoti nuo balandžio 10 d. iki spalio 31 d.
„Pastebime tendenciją, kad nemaža dalis vairuotojų Lietuvoje delsia keisti vasarines padangas į žiemines iki paskutinių dienų. Ypač neskubama, jei ruduo šiltas, sinoptikai dar neprognozuoja pirmojo sniego. Spalio pradžioje padangų keitimu dažniausiai rūpinasi ilgamečiai vairuotojai, norėdami išvengti eilių servisuose ir ramiai pasitikti naują sezoną“, – sako Vasaros gatvėje įsikūrusios uždarosios akcinės bendrovės (UAB) „Ratainė“ direktorius Algirdas Bubnys.
Pasak direktoriaus, pirmųjų klientų „Ratainėje“ sulaukta jau spalio pradžioje, kai dar nebuvo eilių, nes dalis vairuotojų mėgsta pasikeisti padangas be streso, kad nereikėtų laukti ir gaišti laiko. „Pastarąsias dvi savaites dirbame intensyviai, norinčius registruojame į eilę. Yra ir gyvoji eilė tiems, kurie nemėgsta skambinti, registruotis. Turime du keltuvus. Vieną skiriame iš anksto užsirašiusių klientų automobiliams aptarnauti, kitas tarnauja gyvai eilei. Ši eilė banguoja. Tai iš ryto būna daug klientų, po to atoslūgis, tai po pietų nusidriekia eilė. Tad pasakyti, kuriuo laiku būna mažiausiai laukiančių, sudėtinga. Klientų antplūdžio tikimės pirmosiomis lapkričio savaitėmis.
Tuomet eilės būna pačios didžiausios. Norintiems patogumo, kad nereikėtų laukti – geriausia registruotis iš anksto“, – kalbėjo A. Bubnys.
Populiariausios – žieminės padangos
Pasak A. Bubnio, dažniausiai šalies vairuotojai renkasi europines, ekonomiškas žiemines padangas be dyglių, nes žiemos pas mus trumpos ir šiltos. Šios padangos užtikrina puikų sukibimą su keliu įvairiomis žiemos sąlygomis ir leidžia patogiai važinėti tiek mieste, tiek už jo ribų.
„Įprastai žieminės padangos keičiamos, kai protektoriaus likutis pasiekia 4–4,5 mm, nors teisės aktai leidžia tokias padangas eksploatuoti iki 3 mm protektoriaus likučio. Vasarinės padangos keičiamos ties 2,5–3 mm riba, nors leidžiama iki 1,6 mm. Saugumas nėra tas dalykas, kurio sąskaita reikėtų taupyti. Su universaliomis padangomis gali nekeisdamas jų nuvažiuoti iki 10 tūkst. kilometrų, tik, aišku, priklauso, kaip važiuojama ir kiek. Tai neturi būti ekstremalus važiavimas su staigiais stabdymais“, – kalbėjo „Ratainės“ direktorius.
Pasak A. Bubnio, skiriasi ne tik žieminių padangų reglamentavimas, bet ir jų eksploatavimo laikas. Lietuvoje žieminės padangos privalomos nuo lapkričio 10 d., o Latvijoje ir Estijoje – tik nuo gruodžio 1-osios.
Daugelis vairuotojų pasirenka pasilikti du padangų komplektus: žiemines padangas šaltiems mėnesiams ir universalias ar vasarines padangas – šiltajam metų laikui. Tokia rotacija užtikrina optimalų padangų našumą, saugumą ir ilgaamžiškumą visus metus. Saugaus eismo ekspertų nuomone, tai pats geriausias pasirinkimas, tačiau ne visi turi galimybių, kur laikyti padangas, o autoservisams už pasaugojimą tenka mokėti. Be to, žmonės skaičiuoja, kad pigiau važinėti universaliomis padangomis ir joms susidėvėjus pasikeisti, negu du kartus per metus mokėti už pakeitimą. Padangų keitimo kaina kasmet auga.
avyzdžiui, Vilniuje už padangų montavimą ir pasaugojimą gali tekti susimokėti 60–80 eurų.
Padangų keitimo kaina – skirtinga
Pasak „Ratainės“ vadovo, padangų keitimo kainos priklauso nuo ratų dydžio. Jeigu automobilio ratai didesni, mokėti teks daugiau, nes montavimas užtrunka. Standartinių padangų keitimo kaina apie 30 eurų, didesnių ratų – nuo 40 iki 60 eurų. „Lyginant su didžiaisiais miestais mūsų paslaugos per pusę mažesnės.
tvažiuoja į „Ratainę“ pasikeisti padangų ir Vilniaus gyventojai, nes ten ši paslauga brangiausia. Kaune padangų keitimas kainuoja mažiau negu Vilniuje, bet daugiau nei Marijampolėje“, – pasakojo „Ratainės“ savininkas. Jis pastebi, kad vis mažiau vairuotojų padangas keičiasi patys, nebent vyresni, o jaunimas šį darbą patiki autoservisams.
A. Bubnys paaiškina, kad tie, kas padangas nusiperka „Ratainėje“, senąsias gali palikti autoservise nemokamai. Tiems klientams, kurie atsiveža nusipirkę padangas kitur, bet nori autoservise palikti senas, tenka susimokėti po 2–3 eurus. „Kartais klientai dėl to piktinasi, tuomet jiems siūlome vežti į atliekų tvarkymo centrus, kur keturias padangas priima nemokamai“, – aiškino „Ratainės“ vadovas.
Kas bus nespėjus laiku pasikeisti padangų?
Pasak policijos pareigūnų, nespėjusiems pakeisti vasarinių padangų žieminėmis iki lapkričio 10 dienos gresia įspėjimas arba bauda nuo 30 iki 40 eurų. Be to, už tokį pažeidimą transporto priemonei gali būti panaikinta techninė apžiūra.
Taip pat tai gali būti laikoma ir draudimo sąlygų pažeidimu. Sukėlus eismo įvykį, gali negalioti kasko ar civilinės atsakomybės draudimas ir yra tikimybė, kad teks atlyginti kitam žmogui padarytą žalą.
