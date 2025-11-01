Angelo ašara
Šį receptą pristato Marijampolės profesinio rengimo centro (MTEC) konditerio profesijos mokinė Joana Petrauskaitė. „Jis tiesiog nuostabus – purus, švelnus, o tas suflė viršus su auksinėmis ašaromis atrodo tarsi meno kūrinys“, – šypsosi Joana.
Tešlai reikės:
- 250 g kvietinių miltų,
- 12 g kepimo miltelių,
- 80 g sviesto,
- 50 g cukraus,
- 1 kiaušinio.
- Įdarui:
- 500 g varškės,
- 250 g cukraus,
- 3 kiaušinių trynių,
- 30 g manų kruopų,
- 100 g 30 proc. grietinės.
Suflė:
- 3 kiaušinių baltymų,
- 120 g cukraus pudros.
Tešlai miltus sumaišykime su kepimo milteliais, sudėkime gabalėliais pjaustytą šaltą sviestą ir trinkime, kol masė primins trupinius. Įmuškime kiaušinį, suberkime cukrų ir užminkykime vientisą tešlą. Suvyniokime ją į maistinę plėvelę ir padėkime į šaldytuvą 30 minučių.
Gaminame įdarą: plakikliu sumaišykime varškę, cukrų, trynius, manų kruopas ir grietinę iki vientisos, purios masės.
Kepimas (pirmas etapas): 21 cm skersmens formą išklokime kepimo popieriumi. Tešlą pakočiokime ir išklokime formos dugną bei kraštelius. Ant viršaus tolygiai paskleiskime varškės įdarą. Kepkime 180 °C temperatūroje apie 30 minučių.
Gaminame suflė: išplakime baltymus iki standžių putų. Po truputį berkime cukraus pudrą ir plakime, kol masė taps blizgi ir puri.
Kepimas (antras etapas): ant dar karšto pyrago užtepkime suflė sluoksnį. Kepkime dar 10–15 minučių, kol viršus taps gražiai rusvas. Leiskime pyragui visiškai atvėsti. Vėsdamas jis pasipuoš mažyčiais gintariniais lašeliais – tikromis „angelo ašaromis“.
Skanaus!