Angelo ašara

Daiva Klimavičienė

Šį receptą pristato Marijampolės profesinio rengimo centro (MTEC) konditerio profesijos mokinė Joana Petrauskaitė. „Jis tiesiog nuostabus – purus, švelnus, o tas suflė viršus su auksinėmis ašaromis atrodo tarsi meno kūrinys“, – šypsosi Joana.

Joana Petrauskaitė siūlo išsikepti „angelo ašaromis“ papuoštą pyragą. / MTEC nuotrauka

Tešlai reikės:

  • 250 g kvietinių miltų,
  • 12 g kepimo miltelių,
  • 80 g sviesto,
  • 50 g cukraus,
  • 1 kiaušinio.
  • Įdarui:
  • 500 g varškės,
  • 250 g cukraus,
  • 3 kiaušinių trynių,
  • 30 g manų kruopų,
  • 100 g 30 proc. grietinės.

Suflė:

  • 3 kiaušinių baltymų,
  • 120 g cukraus pudros.

Tešlai miltus sumaišykime su kepimo milteliais, sudėkime gabalėliais pjaustytą šaltą sviestą ir trinkime, kol masė primins trupinius. Įmuškime kiaušinį, suberkime cukrų ir užminkykime vientisą tešlą. Suvyniokime ją į maistinę plėvelę ir padėkime į šaldytuvą 30 minučių.

Gaminame įdarą: plakikliu sumaišykime varškę, cukrų, trynius, manų kruopas ir grietinę iki vientisos, purios masės.

Kepimas (pirmas etapas): 21 cm skersmens formą išklokime kepimo popieriumi. Tešlą pakočiokime ir išklokime formos dugną bei kraštelius. Ant viršaus tolygiai paskleiskime varškės įdarą. Kepkime 180 °C temperatūroje apie 30 minučių.

Gaminame suflė: išplakime baltymus iki standžių putų. Po truputį berkime cukraus pudrą ir plakime, kol masė taps blizgi ir puri.

Kepimas (antras etapas): ant dar karšto pyrago užtepkime suflė sluoksnį. Kepkime dar 10–15 minučių, kol viršus taps gražiai rusvas. Leiskime pyragui visiškai atvėsti. Vėsdamas jis pasipuoš mažyčiais gintariniais lašeliais – tikromis „angelo ašaromis“.

Skanaus!

