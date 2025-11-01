Kelionė sveikesnio kūno link
Pripažinkime, kad vis pagalvojate apie valandėlę sau, kurią praleistumėte sporto salėje. Deja, dažnai tą mintį nuveja, atrodytų, nesibaigiantys ir neatidėliotini buities reikalai ir savęs nuvertinimas: „Man nepavyks“.
O tereikia tik pasiryžti atverti „Re/forma“ pilateso studijos Kauno g. 47 duris ir po 50 minučių treniruotės pačios save pagirsite: „Esu šaunuolė!“ Ir tai taps ne rutina, o laimingo gyvenimo garantas.
Kas tai?
„Re/forma“ klubai Lietuvoje – ne naujovė. Pirmieji į treniruotes su inovatyviais įrenginiais kvietė Vilniaus ir Kauno sporto entuziastai, o neilgai trukus klubai atsidarė ir mažesniuose miestuose.
Vienos pirmųjų rugsėjo 8-ąją į „re/forma“ pilateso treniruotes Marijampolėje pakvietė studiją Kauno g. 47 įkūrusios Ina Švedė ir Miglė Zacharašė. Kad naujovė Marijampolėje greitai išpopuliarėjo, išduoda didžiulis norinčiųjų sportuoti susidomėjimas – treniruočių laiką tenka rezervuoti iš anksto!
Paklaustos, kuo ypatingas „re/forma“ pilatesas, trenerės sako, jog šios treniruotės išsiskiria tuo, kad jose naudojama speciali įranga, vadinama „reformeriu“, kuris leidžia atlikti įvairius pratimus su pasipriešinimu. Tai suteikia galimybę geriau kontroliuoti judesius ir pritaikyti pratimus individualiai pagal kiekvieno poreikius.
Šiuo treniruokliu galima atlikti daugybę pratimų, kurie skirti kūno balansui, laikysenai, koordinacijai, tempimui ir raumenų stiprinimui. Spyruoklėmis reguliuojama pasipriešinimo sistema leidžia mažinti arba didinti fizinį krūvį, o minkšto paviršiaus stumdomos platformos dėka mažinama sąnarių apkrova.
Treniruotė su „reformeriu“ stiprina ne tik paviršinius, bet ir giliuosius kūno raumenis, pagerina lankstumą ir pusiausvyrą, kartu deginant kalorijas ir stiprinant širdies bei kraujagyslių sistemą.
Treniruotės – ne tik dėl dailaus kūno
– Ne paslaptis, kad dabar pagrindinė problema, ypač jaunų, – laikysena: sukelti pečiai, išlenkta nugara bei jos apatinė dalis, netaisyklinga galvos padėtis. Šitą mes pastebime ir taisome, – akcentuoja trenerės.
Studijoje – devyni įrenginiai. Vienu metu treniruojasi aštuoni žmonės. Kol kas treniruotėse daugiau lankosi moterų, kurioms svarbi ne tik daili figūra, bet ir gera fizinė sveikata bei emocinė savijauta.
Baimintis pajėgs-nepajėgs atlikti pratimus, neturėtų nė viena. Visų lygiai skirtingi. Tad treniruotės metu, kuri trunka 50 minučių, trenerės prie kiekvienos besportuojančios prieina, pažiūri, kaip jai sekasi atlikti pratimus, ar įrenginio įtampa ne per didelė, o gal per maža.
– Viskas pritaikoma ir suteikiamas šansas lengvesnei treniruotei. Nebuvo nė vieno varianto, kad nepavyktų. Pradžioje treniruotės buvo vidutinio lygio, kad nė vienos neišgąsdintume, kad priprastų prie įrenginio, prisijaukintų jį. Treniruojantis apkrovos automatiškai sunkėja. Be to, kiekvienoje treniruotėje būna vis kitokie pratimai, kad moterims nenusibostų, būtų įdomiau. O atėjusios naujokės suspėja, prisiveja ilgiau besitreniruojančias, – sako trenerės.
Patinka ir tinka
Treniruotės su „reformeriais“ tinka įvairaus amžiaus ir fizinio pasirengimo žmonėms. Besitreniruojančių amžius – įvairus, daugiausia – 30–40 metų jaunos, gražios moterys, kurios nori išlaikyti formą. Yra ir vyresnių. Pasak trenerių, gera žiūrėti į 65-erių metų savo sveikata ir gera savijauta besirūpinančią moterį, kuriai puikiai sekasi atlikti visus pratimus. Į individualią treniruotę ateina ir kūdikį maitinanti mama, kuri atlieka jai tinkančius pratimus.
– Moterys sako, kad mūsų studijoje joms jaukiau negu bet kurioje kitoje sporto salėje, kur treniruojasi kartu su vyrais. Tiesa, viena klientė į asmeninę treniruotę panoro ateiti su vyru, kad šis pamatytų ir susipažintų su „reformeriu“. Sudalyvavęs treniruotėje vyras prisipažino, kad čia net jam per sunku, nors vaizdo įraše viskas atrodė daug paprasčiau. Taip yra todėl, kad vyrai mažiau lankstesni, jiems sunkiau išlaikyti balansą, koordinaciją, negu treniruojantis su „vyriškais“ įrenginiais, kurie tave tarsi prilaiko. Nematėme nė vieno vyro, kuriam būtų lengviau negu moterims. Tai pripažįsta ir jie patys, – šypsodamosi pasakoja trenerės Ina ir Miglė.
Pasak jų, pasaulyje labai populiarėja „reformeriai“ vyrams, treniruotes su šiais įrenginiais ypač vertina krepšininkai, futbolininkai.
– Manome, kad ši mada ateis ir į Lietuvą, nors mūsiškai vyrai įsivaizduoja, kad „reformeriai“ skirti tik moterims. Norinčių sportuoti vyrų tikrai yra, ir padirbėti su jais mums taip pat daugiau norėtųsi. Ir atmosferą studijoje mes sukūrėme tokią – ne mergaitišką, – atkreipia dėmesį į solidų studijos dizainą trenerės.
Būtinai skirkite valandėlę sau
„Re/forma“ pilateso studijoje jūs laukiami nuo pirmadienio iki penktadienio. Čia vyksta bendros ir individualios treniruotės. Pasak trenerių, geidžiamiausias bendrų treniruočių laikas – ryte, 8.15 val. Po jų moterys juokauja: „Dabar jau pabudome“.
Iki pietų būna 3–4 treniruotės, vakare, nuo 16 val., vėl sugrįžtama į studiją. Paskutinė treniruotė prasideda 19.30 val. Taigi, tereikia tik paderinti laiką.
„Apsilankykite mūsų studijoje Marijampolėje, Kauno g. 47, ir pradėkite savo kelionę sveikesnio kūno link“, – kviečia studijos įkūrėjos ir trenerės Miglė ir Ina.