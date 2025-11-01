www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Marijampolės centre bus naujas Sūduvos akademijos bendrabutis

"Suvalkiečio" inf.

Mykolo Romerio universiteto Sūduvos akademija plečia infrastruktūrą Marijampolėje. Skelbiama, kad akademija įsigijo pastatą miesto centre, Kęstučio gatvėje. Pranešama, kad jame bus įkurtas 30 vietų studentų ir dėstytojų bendrabutis.

Lietuvos paštui anksčiau priklausęs pastatas MRU Sūduvos akademijai atsiėjo 240 tūkst. eurų. / Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Įsigytas pastatas yra greta buvusio „Telekomo“, kuriame baigus renovaciją įsikurs ir pati MRU Sūduvos akademija. Tiek šio, tiek buvusio „Telekomo“ pastato rekonstrukcijos darbus tikimasi užbaigti iki 2026-ųjų rugsėjo 1-osios, kai Sūduvos akademijos bendruomenė persikels į Marijampolės miesto centrą.

Palikti atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Fotografijų konkurso „Drąsa rinktis pačiam“ paroda
„Dalykai, kurie nori būti pamatyti“
„Žvirgždei“ – trečioji vieta
„Fotografija – tai pokalbis su gamta, savimi, žmogumi…“

Įvykiai

Sukčiai apsimetė siuntų tarnyba
Alkoholio buvo per daug
Migrantus į Vakarų Europą vežė taksistas
Tvoros strypas moteriai pervėrė koją

Verslas

Ar Kalvarijos verslui nereikia pinigų?
„Tiesa yra abiejose pusėse“
Pokyčiai „Iki“ lojalumo programoje – papildomomis nuolaidomis galės naudotis net tie, kurie neturi išmaniojo telefono
„Mantinga“ plečiasi ir kviečia į komandą operatorius bei kitus gamybos darbuotojus

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos