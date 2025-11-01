Marijampolės centre bus naujas Sūduvos akademijos bendrabutis
Mykolo Romerio universiteto Sūduvos akademija plečia infrastruktūrą Marijampolėje. Skelbiama, kad akademija įsigijo pastatą miesto centre, Kęstučio gatvėje. Pranešama, kad jame bus įkurtas 30 vietų studentų ir dėstytojų bendrabutis.
Įsigytas pastatas yra greta buvusio „Telekomo“, kuriame baigus renovaciją įsikurs ir pati MRU Sūduvos akademija. Tiek šio, tiek buvusio „Telekomo“ pastato rekonstrukcijos darbus tikimasi užbaigti iki 2026-ųjų rugsėjo 1-osios, kai Sūduvos akademijos bendruomenė persikels į Marijampolės miesto centrą.