Vienuolikmetis Ąžuolas Šeduikis ant skersinio pagerino „meškų“ pasaulio rekordą
Vienuolikmetis marijampolietis Ąžuolas Šeduikis – neeilinis vaikas. Neseniai TV3 žiniasklaidos grupės projekto „Lietuvos talentai“ scenoje pasirodęs berniukas visą Lietuvą sužavėjo savo talentu. Ąžuolas scenoje pagerino pasaulio rekordą ir 250 kartų be sustojimo atliko „meškos“ pratimą ant skersinio. Jo teigimu, paslapties nėra – sėkmei reikia didelio ryžto ir fizinio pasiruošimo.
Jaunojo sportininko tėtis Marijus Šeduikis pasakoja, kad Ąžuolo kelionė ant skersinio prasidėjo jo iniciatyva. „Ąžuolas matė Degučių parko skersinių įrengimo darbus. Jau tada, būdamas vos dvejų, dalyvavo visame procese, padėjo betonuoti. Vėliau, eidamas sportuoti, pasiimdavau jį kartu. Po truputį jis stebėjo mane, kitus vyresnius draugus, kurie treniravosi ant skersinio ir tai, tikriausiai, tapo didžiausiu pavyzdžiu“, – prideda M. Šeduikis.
Tėtis sako pradėjęs stebėti, kad „meškos“ pratimas Ąžuolui pavyksta puikiai. „Matyt, tai lėmė gera kūno sudėtis, lankstumas. Prasidėjus pirmosioms treniruotėms, jis atlikdavo jau po penkiasdešimt „meškų“. Buvo nuostabu, negalėjome patikėti“, – atvirauja M. Šeduikis.
Marijampoliečiai Ąžuolą pažįsta jau bent kelerius metus. Dar būdamas devynerių jis ant skersinio 135 kartus padarė pratimą „meška“. Tada rekordo siekusį vaiką visą laiką plojimais palaikė į Rygiškių Jono gimnazijos stadioną susirinkusi publika.
Šiemet Ąžuolą pažino ir visa Lietuva. Visai neseniai „Lietuvos talentų“ scenoje sužibėjęs marijampolietis pasiekė pasaulio rekordą – nesustodamas nė mažiausiai pertraukėlei atliko 250 „meškų“.
Mintį dalyvauti „Lietuvos talentuose“ pametėjo Ąžuolo tėvai Diana ir Marijus Šeduikiai. Po filmavimo jie neslėpė, kad sūnaus drąsa juos nustebino. „Ši laida man visada kėlė susižavėjimą. Atrodė, kai kiti lipa ant scenos, jie visai nesijaudina ir dar taip gerai pasirodo. Bet galiu pripažinti, kad ir man nelabai baisu buvo“, – atskleidžia Ąžuolas.
„Šis pratimas pavadintas „Meška“ gal dėl to, kad meškos įprastai taip karstosi medžiuose“, – aiškina Ą. Šeduikis.Vadinamoji „meška“ – tai pratimas ant skersinio, kurio metu berniukas savo kūną laiko rankomis, o kitų kūno dalių judesiai, persivertimai ir balansavimas reikalauja ne tik fizinės jėgos, bet ir didelės ištvermės bei susikaupimo.
„Lietuvos talentų“ scenoje 250 „meškų“ atlikęs Ąžuolas pripažįsta, kad galėtų ir daugiau. „Manau, kad galėčiau pagerinti ir šį rekordą. Tik tiek, kad ilgainiui jau atsibosta daryti tą patį pratimą, bet nuovargio per tą laiką nepajaučiu“, – atvirauja vienuolikmetis.
Ąžuolas pasakoja, kad šis rekordas jam reiškia labai daug, nes net pats netikėjo, kad gali tiek pasiekti. „Tikėjausi padaryti 200 ar 210, bet atlikdamas pratimą jaučiau, kad kūnas leidžia padaryti daugiau, todėl nesustojau. Neturiu tikslaus siekio, kad norėčiau pagerinti ir 250 „meškų“ rekordą, bet, manau, kad tikrai įmanoma atlikti ir 300–350 „meškų“. Tai turėtų trukti apie 40–45 min“, – pasakoja jaunasis talentas.
Anot M. Šeduikio, pagrindiniai tokio rezultato dedamieji yra pavyzdys ir disciplina namuose. „Normalu, kad kartais vaikas nori patingėti, pailsėti, bet pavyzdys, disciplina ir paskatinimas lemia tą rezultatą“, – sako jis.
Anot Ąžuolo tėčio, visi vaikai yra talentai, tačiau kiekvienas skirtingoje srityje. Pats M. Šeduikis aktyviai sportuoja jau seniai, todėl greitai įžvelgė, kad Ąžuolas perspektyvus „meškos“ pratimui atlikti. „Yra daug vaikų, kurie gabūs sportui, menui, geba skaičiuoti ar rašyti, tačiau šiame procese privaloma tėvų įžvalga. Tėvai turi padėti vaikui atrasti talentą ir padėti jį tobulinti. Kai tėvai apčiuopia vaiko gebėjimus, jam padeda, tuomet visi aplink būna laimingi: ne tik tėvai, bet ir vaikai, mokykla, miestas ir šalis. Visi džiaugiasi“, – komentuoja M. Šeduikis.
Ąžuolas pasakoja, kad jo treniruotės ant skersinio vyksta keturis ar net penkis kartus per savaitę, tačiau žmogui, kuris nori pasiekti tokį rekordą, viskas prasideda nuo didelio noro. „Kūnas fiziškai gali būti pasirengęs, bet be noro nieko nebus. Taip pat svarbu saugoti nugarą, nes pratimas išties sudėtingas ir yra pavojaus susižaloti“, – sako vienuolikmetis sportininkas.
Ąžuolą sportas lydi nuo mažens ir iki šiol yra neatskiriama jo gyvenimo dalis. Jis kasdien aktyviai leidžia laiką neapsiribodamas vien skersiniu. Savo jėgas ir ištvermę berniukas lavina kartu su tėčiu sportuodamas namuose ar parke.